Побоище в плей-офф КХЛ. Радулов успокоил соперника двумя мощными ударами в челюсть!

Вторая игра серии плей-офф Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком» с самого начала разочаровала тех, кто ждал здесь второй сенсации подряд. Подопечные Зинэтулы Билялетдинова явно сделали выводы из неудачного начала прошлого матча и сегодня сразу взяли с места в карьер.

Уже на 14-й секунде Дмитрий Воронков подставил клюшку под бросок Вячеслава Войнова, а вскоре форвард хозяев оформил дубль, забив несколько курьёзный гол в большинстве.

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Однако без эмоций эта игра не осталась, что доказал второй период. Так, уже на 48-й его секунде Кирилл Воробьёв вернул «Нефтехимик» к жизни, пробив Тимура Билялова. А затем настало время самого яркого и заводного хоккеиста во всей КХЛ – Александра Радулова. Для начала он восстановил для казанцев преимущество в две шайбы.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

А затем стал главным героем настоящего ледового побоища, случившегося в середине отрезка. Всё началось с позиционной атаки «Нефтехимика», которую мощным броском завершил Максим Березин. Вратарь «Ак Барса» Билялов справился с угрозой, но отпустил шайбу от себя, дав повод пойти на добивание форвардам нижнекамцам. Активнее всех оказался Рауль Якупов, казанцы сразу же взяли его в оборот и лишили шлема, а на помощь одноклубнику бросился Андрей Чивилёв, но наткнулся на Радулова. Капитан казанцев, недолго думая, вступил в драку с оппонентом, оказавшуюся очень яркой и весьма продолжительной. А главным её украшением стали два могучих апперкота, которыми Радулов «угостил» Чивилёва. Правда, в первый раз одноклубнику помог Воронков, практически заблокировавший игрока «Нефтехимика». С другой стороны, Радулов показал следование правилам честной драки, когда не стал добивать Чивилёва в тот момент, когда тот лежал на льду.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Спарринг Радулов – Чивилёв был не единственным в этой суматохе. В возникшем побоище в меньшей степени участвовали также Березин и Якупов от «Нефтехимика», а также Дмитрий Юдин и Воронков от «Ак Барса». Ну а Илья Сафонов и Максим Гончаров устроили за воротами ещё одну настоящую драку. И в ней уже выиграл нижнекамский хоккеист.

Арбитры потратили значительное количество времени, чтобы разобраться со штрафными санкциями. В результате у «Ак Барса» на скамейку для плохих парней отправились Радулов (2+5+10) и Сафонов (5), а у «Нефтехимика» – Чивилёв и Гончаров, получившие по пять минут за драку.

Несмотря на то что счёт в это время ещё был довольно скользким, игра рисковала выйти из под контроля. Так, через пару минут после массового боя Юдин погонял по площадке Якупова, который случайно задел Билялова во вратарской. Но нижнекамский форвард не стал отвечать, Юдин получил удаление единолично.

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В конце периода ещё повоевал Никита Дыняк, который сначала закусился с Владиславом Леонтьевым, а затем отоварил клюшкой Вячеслава Лещенко, за что уже получил две минуты от арбитров. Односторонние штрафы и наступивший перерыв остудили пыл казанцев, гостям же было не до новых драк и стычек, так как нужно было пытаться спасти игру.