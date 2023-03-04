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Результаты матчей плей-офф КХЛ 3 марта, видеообзоры, расписание матчей плей-офф КХЛ на 4 марта

Яркая месть «Локомотива» и кровавое столкновение в матче СКА. Итоги дня плей-офф КХЛ
Денис Лутченко
Итоги дня плей-офф КХЛ за 3 марта
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Все фавориты одумались и после неудач в первых матчах серий вернули своё.

3 марта в рамках первого раунда плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ состоялись четыре матча. Коротко рассказываем о том, как сложился каждый из них.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
03 марта 2023, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
5 : 2
Адмирал
Владивосток
1:0 Мухамадуллин (Науменков, Шмелёв) – 01:52 (5x4)   1:1 Криштоф – 04:27 (5x5)   2:1 Башкиров (Дроздов, Панин) – 14:43 (5x5)   3:1 Кадейкин (Алалыкин, Мёрфи) – 19:21 (5x5)   4:1 Дроздов (Мухамадуллин) – 29:33 (5x5)   5:1 Хмелевски (Шмелёв, Науменков) – 30:49 (5x3)   5:2 Берлёв (Чебыкин, Хамидуллин) – 37:56 (5x4)

Второй матч серии между «Салаватом Юлаевым» и «Адмиралом» стал полной противоположностью первого. После довольно закрытой и собранной игры команды продемонстрировали захватывающий спектакль с обилием голов. В течение первых четырёх с половиной минут соперники обменялись шайбами, но уфимцы были слишком яростно настроены и до перерыва создали приличный задел – 3:1.

В середине второго периода случился ключевой эпизод. Прострел Ивана Дроздова привёл к голу, но тренеры «Адмирала» усомнились в его легитимности и взяли просмотр – это и сыграло с владивостокцами злую шутку. В результате повтора судьи указали на центр площадки, а гости получили малый штраф за задержку игры. Вскоре на Дроздове сфолил Либор Шулак, и дальневосточники остались втроём – уфимцы легко реализовали двойное большинство.

Тем не менее «Адмирал» не опустил руки и во многом благодаря нескольким фантастическим сейвам Никиты Серебрякова остался в игре и даже организовал один гол. На большее команды Леонида Тамбиева не хватило – счёт в серии сравнялся.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
03 марта 2023, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 2
Динамо Мн
Минск
1:0 Глотов (Гусев, Ожиганов) – 12:29 (5x5)   2:0 Гребенщиков (Камалов, Жафяров) – 15:33 (5x5)   3:0 Ожиганов – 16:40 (5x5)   3:1 Спунер (Барберио, Козун) – 33:25 (5x5)   4:1 Хуснутдинов (Гусев, Камалов) – 55:02 (5x5)   4:2 Пышкайло (Пинчук) – 56:26 (5x5)   5:2 Фальковский (Зыков, Жафяров) – 58:25 (5x4)

СКА сравнял счёт в серии с минским «Динамо». Петербуржцы феноменально провели вторую половину первого периода, забросив три шайбы подряд. Динамовцы долго упорствовали, а в конце отрезка сорвались. Тимофей Ковгореня грубо толкнул на борт Дмитрия Яшкина, а Ник Меркли получил большой штраф за непристойный жест.

Яшкин в результате столкновения упал и залил кровью весь визор на своём шлеме – со стороны смотрелось жутко. Однако позднее нападающий вернулся на лёд.

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В середине второй двадцатиминутки белорусы отыграли один гол, в третьей – ещё один, но этого было мало, а последнее слово всё равно осталось за СКА.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
03 марта 2023, пятница. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
6 : 2
Витязь
Московская область
1:0 Полунин – 09:01 (5x5)   2:0 Иванов (Шалунов, Берёзкин) – 13:58 (5x4)   2:1 Старков (Кара, Бородкин) – 16:31 (5x5)   3:1 Тесанов (Аверин, Мисюль) – 22:09 (5x5)   4:1 Шалунов (Берёзкин, Сергеев) – 32:35 (5x5)   4:2 Уилсон (Галузин, Волгин) – 46:44 (5x4)   5:2 Полунин – 46:51 (5x5)   6:2 Каюмов (Шалунов, Берёзкин) – 47:45 (5x5)

«Локомотив» во многом неожиданно покуражился над «Витязем». Железнодорожники повели ещё в первом периоде, по шайбе забросили Полунин и Иванов. Подмосковным игрокам удалось остаться в игре благодаря голу Степана Старкова под занавес отрезка.

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Но это только раззадорило ярославцев, и во втором периоде они забили ещё дважды. В третьем периоде «Локомотив» решил не сохранять преимущество по своему обыкновению, а его увеличивать. С таким настроем волжане забили ещё дважды, Полунин отметился дублем.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
03 марта 2023, пятница. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Воронков (Войнов, Юдин) – 00:14 (5x5)   2:0 Воронков – 06:44 (5x4)   2:1 Воробьёв (Березин) – 20:48 (5x5)   3:1 А. Радулов – 24:37 (5x5)   4:1 Галиев (Войнов, Шипачёв) – 47:27 (4x3)

«Ак Барс» быстро продемонстрировал, что сделал выводы из неудачи в первом матче серии с «Нефтехимиком». Усилиями Дмитрия Воронкова казанцы забили уже на 15-й секунде. Шесть минут спустя Воронков оформил дубль.

На старте второй двадцатиминутки соперники обменялись забитыми голами: Кирилл Воробьёв сократил отставание нижнекамцев, но вскоре Александр Радулов вернул прежнюю разницу. Через несколько смен Радулов поучаствовал в массовой драке: звёздный нападающий нанёс несколько ударов по лицу Андрея Чивилёва. Радулов был настолько свиреп, что не выходил из драки, когда Чивилёв оказывался на льду.

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Впрочем, это событие не повлияло на ход игры существенным образом. В третьем периоде казанцы лишь упрочили своё преимущество – Станислав Галиев реализовал большинство за 20 секунд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Матчи 4 марта

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
04 марта 2023, суббота. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
04 марта 2023, суббота. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
04 марта 2023, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Северсталь
Череповец
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
04 марта 2023, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Не начался
Динамо М
Москва
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