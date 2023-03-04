Яркая месть «Локомотива» и кровавое столкновение в матче СКА. Итоги дня плей-офф КХЛ

Все фавориты одумались и после неудач в первых матчах серий вернули своё.

3 марта в рамках первого раунда плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ состоялись четыре матча. Коротко рассказываем о том, как сложился каждый из них.

Второй матч серии между «Салаватом Юлаевым» и «Адмиралом» стал полной противоположностью первого. После довольно закрытой и собранной игры команды продемонстрировали захватывающий спектакль с обилием голов. В течение первых четырёх с половиной минут соперники обменялись шайбами, но уфимцы были слишком яростно настроены и до перерыва создали приличный задел – 3:1.

В середине второго периода случился ключевой эпизод. Прострел Ивана Дроздова привёл к голу, но тренеры «Адмирала» усомнились в его легитимности и взяли просмотр – это и сыграло с владивостокцами злую шутку. В результате повтора судьи указали на центр площадки, а гости получили малый штраф за задержку игры. Вскоре на Дроздове сфолил Либор Шулак, и дальневосточники остались втроём – уфимцы легко реализовали двойное большинство.

Тем не менее «Адмирал» не опустил руки и во многом благодаря нескольким фантастическим сейвам Никиты Серебрякова остался в игре и даже организовал один гол. На большее команды Леонида Тамбиева не хватило – счёт в серии сравнялся.

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СКА сравнял счёт в серии с минским «Динамо». Петербуржцы феноменально провели вторую половину первого периода, забросив три шайбы подряд. Динамовцы долго упорствовали, а в конце отрезка сорвались. Тимофей Ковгореня грубо толкнул на борт Дмитрия Яшкина, а Ник Меркли получил большой штраф за непристойный жест.

Яшкин в результате столкновения упал и залил кровью весь визор на своём шлеме – со стороны смотрелось жутко. Однако позднее нападающий вернулся на лёд.

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В середине второй двадцатиминутки белорусы отыграли один гол, в третьей – ещё один, но этого было мало, а последнее слово всё равно осталось за СКА.

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«Локомотив» во многом неожиданно покуражился над «Витязем». Железнодорожники повели ещё в первом периоде, по шайбе забросили Полунин и Иванов. Подмосковным игрокам удалось остаться в игре благодаря голу Степана Старкова под занавес отрезка.

Но это только раззадорило ярославцев, и во втором периоде они забили ещё дважды. В третьем периоде «Локомотив» решил не сохранять преимущество по своему обыкновению, а его увеличивать. С таким настроем волжане забили ещё дважды, Полунин отметился дублем.

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«Ак Барс» быстро продемонстрировал, что сделал выводы из неудачи в первом матче серии с «Нефтехимиком». Усилиями Дмитрия Воронкова казанцы забили уже на 15-й секунде. Шесть минут спустя Воронков оформил дубль.

На старте второй двадцатиминутки соперники обменялись забитыми голами: Кирилл Воробьёв сократил отставание нижнекамцев, но вскоре Александр Радулов вернул прежнюю разницу. Через несколько смен Радулов поучаствовал в массовой драке: звёздный нападающий нанёс несколько ударов по лицу Андрея Чивилёва. Радулов был настолько свиреп, что не выходил из драки, когда Чивилёв оказывался на льду.

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Впрочем, это событие не повлияло на ход игры существенным образом. В третьем периоде казанцы лишь упрочили своё преимущество – Станислав Галиев реализовал большинство за 20 секунд.

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Матчи 4 марта