Русские вратари устроили безумное шоу в Америке! Один — подрался, другой — забил гол!

Минувшая ночь во второй по значимости хоккейной лиге Северной Америки получилась поистине аномальной для российских голкиперов. Мы давно уже привыкли к тому, что они демонстрируют потрясающие навыки при выполнении своих прямых должностных обязанностей, но сегодня россияне проявили себя в совершенно иных ипостасях. Мощно зажгли Пётр Кочетков и Ярослав Аскаров.

23-летний голкипер системы «Каролины Харрикейнз», вернувшийся на уровень АХЛ после возвращения в строй основного голкипера «ураганов» Фредерика Андерсена, сегодня отметился первой заброшенной шайбой в своей карьере. Вообще-то вратарский гол в хоккее всегда относился к разряду большой экзотики, но за последнее время по обе стороны океана мы увидели две такие заброшенные шайбы. Сначала в январе голкипер московского «Динамо» Илья Коновалов поразил ворота «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ, а спустя месяц выступающий за «Бостон Брюинз» Линус Улльмарк отправил шайбу в ворота «Ванкувер Кэнакс» в НХЛ.

Теперь же настало время увидеть вратарский гол в АХЛ, автором которого и стал Кочетков. За три минуты до финальной сирены при счёте 3:0 в пользу «Чикаго Вулвз» Пётр остановил шайбу и быстренько запульнул её верхом через всю площадку в пустые ворота хозяев. Особой пикантности голу добавило ещё и то обстоятельство, что в это время «волки» находились на льду в меньшинстве. Таким образом, Кочетков умудрился отличиться в формате «четыре на шесть».

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Забитый гол россиянин отпраздновал в сверхэмоциональном стиле, сначала бросившись к заградительному стеклу, а затем прыгнув на своего партнёра. Забавно, что уже через минуту после своего исторического момента воспитанник пензенского хоккея всё-таки пропустил в этом самом меньшинстве и потерял «сухарь».

По всей видимости, после такой насыщенной минуты Кочетков потерял какую-либо мотивацию доигрывать встречу и ещё раз попал в своды исторических скрижалей АХЛ. В большой сутолоке на пятаке Пётр произвёл удар клюшкой, за что и получил удаление.

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Уезжая с площадки в сопровождении судей, Кочетков активно жестикулировал, обращаясь к скамейкам запасных команд. По итогам эпизода Кочетков получил две штрафные минуты за удар клюшкой, 10-минутный дисциплинарный штраф и удаление до конца матча за неспортивное поведение.

Пётр Кочетков Фото: nhl.com

Забитый гол и 22 минуты штрафного времени – что можно было сделать другому вратарю, чтобы попытаться затмить столь яркий бенефис Кочеткова? Ответ на этот вопрос нашёл 20-летний Аскаров из системы «Нэшвилл Предаторз». В выездной встрече с «Техас Старз» Ярослав схлестнулся с голкипером фарм-клуба «Далласа» Реми Порье.

В середине третьего периода при счёте 5:1 в пользу «Техаса» на льду вспыхнула массовая потасовка среди всех хоккеистов на льду. Не остались в стороне и вратари. Голкиперы сбросили шлемы, ловушки и блины и принялись колотить друг друга. После нескольких ударов российский вратарь Аскаров потерял равновесие и упал на спину. Сверху на него лёг оппонент, после чего главный судья разнял дерущихся.

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Забавно, что для 21-летнего Порье проведённый матч стал всего четвёртым за карьеру в АХЛ. И с большой вероятностью Реми сегодня не оказался бы в воротах «Старз», если бы не трансферная активность «Далласа» в дедлайн НХЛ. За день до закрытия окна переходов «звёзды» обменяли в «Чикаго Блэкхоукс» Антона Худобина, который начинал текущий сезон в роли основного вратаря «Техаса».

Затем всё больше и больше игровой практики начал получать канадец Мэтт Мюррей, но он сейчас находится в расположении главной команды «Далласа». В его отсутствие Худобин мог сыграть с «Милуоки», и тогда драки вратарей, скорее всего, не состоялось бы, потому что сложно представить себе картину, при которой 36-летний голкипер стал был драться со своим молодым соотечественником, но Антона в «Техасе» уже не было, и мы стали свидетелями драки Аскарова.