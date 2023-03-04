«Какой кошмарный гол!» Дикий рикошет на 85-й минуте решил судьбу матча плей-офф КХЛ

Футбол – постоянный спутник большинства уикендов, и хоккейные «Автомобилист» с «Металлургом» нашли оригинальный способ, как гармонично встроиться в субботнюю программу. С точки зрения времени уральские команды провели матч, более подходящий для игры с мячом, чем с шайбой. Исход встречи решился во втором овертайме – и есть ощущение, что в качестве дополнительного полевого игрока за «Магнитку» сыграли потусторонние силы.

На 85-й минуте капитан «сталеваров» Егор Яковлев оказался в незавидном положении. Получив шайбу неподалёку от синей линии, защитник увидел перед собой четырёх соперников. Все партнёры располагались по периметру, и любое продолжение атаки с помощью передачи грозило моментальным «обрезом». В результате Яковлев мощно направил шайбу через центр зоны, очевидно, рассчитывая, что она всё же дойдёт до партнёра. Но не случилось. Нападающий «Автомобилиста» Георгий Белоусов неудачно подставил клюшку – настолько, что попал в собственные ворота.

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Кульминационный эпизод тоже навевал ассоциации с футболом. Навес в штрафную, мяч попадает в игрока обороняющейся команды, а от него в сетку – сколько раз такая цепочка событий раскручивалась на зелёном газоне! Неброское отличие носило во многом протокольный характер: взятие записали на Яковлева лишь потому, что формально хоккей не знает автоголов.

Нечаянный успех «Металлурга» впечатлил всех вокруг. Никита Трямкин с широкого размаха всадил клюшку в лёд. Главный тренер победителей Илья Воробьёв задорно рассмеялся, словно услышал хороший анекдот. «Какой кошмарный гол и какой праздник для Магнитогорска!» – воскликнул комментатор телевизионной трансляции Денис Казанский.

При этом шайба совсем не вытекала из происходящего на площадке. На протяжении обоих овертаймов «Магнитка» действовала весьма пассивно, с трудом наполняя смыслом редкие атаки.

Логика хоккейного повествования толкала к победе «Автомобилист». Екатеринбуржцы уступали 0:2 на экваторе матча. Один гол они отыграли почти мгновенно, а второй дался после череды упорных попыток. За две минуты до окончания основного времени команда в красном вывела на бросок своего лучшего снайпера – Брукса Мэйсека. Классическим розыгрышем «Авто» сравнял счёт в матче и перевёл игру в овертайм, где выглядел основательнее соперника. Но дальше случилось то, что случилось.

«Пропустили непонятный гол, но это спорт, кому-то везёт», – сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин на пресс-конференции.

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Впрочем, судя по словам его визави, в этой шайбе было и что-то, кроме случайности. «Довольно нервный матч, особенно концовка, – прокомментировал Воробьёв. – Пропустили «пять на шесть», неправильно там сыграли, а в овертайме надо всё на ворота доставлять. Так получилось, было задание, ребята исполнили. Надо терпеть, работать и всё на ворота».