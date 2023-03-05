Овечкин вернулся! Положил дубль, забил 815-й гол в НХЛ и обставил очередную легенду

Российский капитан «Вашингтона» снова в деле, а его команда продолжает борьбу за плей-офф.

Проблемный «Вашингтон», зависший на неопределённом этапе карьеры, проводил гостевой матч в Калифорнии с «Сан-Хосе».

«Акулы» в последнее время только и делают, что проигрывают, однако в этот раз им удалось хорошее начало. Томаш Гертл реализовал большинство на 13-й минуте, а вскоре очередной гол в сезоне провёл Александр Барабанов. Забавно, что в этом эпизоде на пятачке «Вашингтона» собралась русская тусовка, и Евгений Кузнецов с Александром Овечкиным не сумели помешать соотечественнику.

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О камбэке «Кэпиталз» долгое время ничего не предвещало, но всё началось на 29-й минуте с шайбы Крэйга Смита. С этого момента и до конца второго периода гости организовали ещё три шайбы, причём Смит оформил дубль, а ещё по голу забили защитник Ирвин и форвард из боттома Обе-Кюбель.

При счёте 4:2 в третьем периоде у «Вашингтона» проснулись лидеры. Сначала Ти Джей Оши реализовал большинство, сыграв на добивании после «выстрела» Овечкина из офиса.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Ну а потом пришло-таки время голов Ови. На 50-й минуте он прошил Кяхкёнена броском из правого круга вбрасывания.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А на 57-й минуте забил финну с пятачка.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

34-й и 35-й голы в сезоне для российского капитана «Вашингтона», а в карьере у него их стало 815. 79 точных попаданий до вожделенного рекорда Гретцки. Кроме того, три очка в матче с «Сан-Хосе» позволили Овечкину набрать 1470 баллов в НХЛ, обойти легендарного Стэна Микиту и выйти на чистое 16-е место в списке бомбардиров всех времён.

Хочется верить, что этот дубль означает окончательное возвращение Овечкина, который немало пережил за последнее время. И в последних восьми играх на его счету был лишь один гол. Сегодня же Ови забил сразу два и помог «Вашингтону» одержать крупную победу и продолжить борьбу за плей-офф.