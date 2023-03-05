В Москве дышат, в Нижнем Новгороде пластаются. Что происходит в плей-офф КХЛ

Ну что, не ждали такой жаришки? Пожалуй, 1-1 во всех сериях— это даже лучше для равенства возможностей, чем 2-0 в пользу андердогов. Есть, конечно, ощущение, что какие-то команды после неожиданных побед в первом матче серии расслаблялись, но зато впереди у посеянных ниже клубов два домашних матча, где у них будет возможность диктовать свои условия.

«Авангард» — «Сибирь»: 1-1

Первое звено и бригада большинства омичей вчера осталась на нулях, «Авангард» вчера сам нахватал кучу ненужных удалений, хотя ожидалось, что это сделает «Сибирь». Несмотря на эти посылки, счёт в сибирском дерби равный, а Андрей Мартемьянов разнёс свою команду после матча. Как же так получилось?

«Авангард» учёл ошибки первого матча, стал активнее подключать защитников к атакам и доставлять шайбу на пятак. Конечно, пас Никиты Михайлова был удивительным, но гол Зията Пайгина с такого близкого расстояния сложно было представить в первом матче или даже регулярке. Упрощение игры от «ястребов» дало свои плоды: у «Сибири» неопытные защитники, которые под прессингом стали допускать результативные ошибки. Кроме того, «Авангарду» удалось нейтрализовать первую спецбригаду «Сибири»: пусть Александр Шаров всё-таки отличился, гости должны были выжать больше из шести попыток.

«Авангард» — «Сибирь» Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

Но означает ли это, что судьба серии решена? Нет. Все тренеры в этом плей-офф показывали, что после проигрышей умеют адаптироваться под соперника, да и «Сибирь» на домашнем льду сама умеет устраивать прессинг-кошмар. Главный повод для беспокойства в Новосибирске — то, что ходы связки Бек — Мёрфи к концу регулярки стали читаемыми.

«Автомобилист» — «Металлург»: 1-1

Илья Воробьёв после матча в Екатеринбурге сиял как начищенный пятак. Шайба Яковлева, которая фактически стала автоголом Белоусова, включила на лице Ильи Петровича улыбку, а на пресс-конференции тренер, который за два дня до этого после поражения бубнил себе под нос, смеялся после некоторых вопросов.

При этом по игре у босса «Металлурга» наверняка останется очень много вопросов. Казалось бы, что «Магнитка» после поражения в первом матче сразу же выйдет давить, но большая часть первого периода прошла под диктовку хозяев. Снова проявило себя то, что «Металлург» не особо умеет играть на удержание: хоть гол Брукса Мэйсека при шестом полевом — комбинация у «Авто» давняя и известная, но концовку третьего периода гости провели уж слишком осторожно.

«Автомобилист» — «Металлург» Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru

«Автомобилист» мог всё закончить в первом овертайме: на ногах игроков «Магнитки» как будто висели пудовые гири, и несколько стопроцентных голевых моментов хозяев нейтрализовали штанги или Эдди Паскуале. С другой стороны, не совсем справедливая победа в овертайме компенсировала первый период первой игры, где «Магнитка» должна была вести минимум 2:0, но ушла в раздевалку с 1:1. Нестабильность обеих команд превращает эту серию в загадочную terra incognita.

ЦСКА — «Северсталь»: 1-1

Андрей Разин говорил про вбрасывания как основную проблему первого матча — и логично, что место в составе потерял несчастный Колмыков, в первом матче проигравший 89% на «точке». Как только Череповец вышел на паритет по вбрасываниям, игра для «Северстали» моментально стала намного легче: ЦСКА уже не мог получить моментальный контроль над шайбой в чужой зоне и устраивать свои любимые позиционные навалы.

Молодость и задор «Северстали» позволяли ей создавать большие проблемы ЦСКА: не стоит забывать, что команда Разина — первая в КХЛ по полученному большинству. По движению гости вообще не уступали и редко позволяли запирать себя в зоне. Оборотная сторона молодости — это психологическая неустойчивость: минутный провал в третьем периоде чуть не стоил «Северстали» матча, когда гости практически встали. Хорошо, что в решающий момент к атаке подключился любимый защитник тренера Череповца Николай Тимашов.

ЦСКА — «Северсталь» Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Доминация ЦСКА в первом овертайме снова стала производной от хорошей работы на «точке»: из 19 единоборств ЦСКА выиграл 15 и задушил гостей. Здесь главными героями стали Александр Самонов, вошедший в режим Эдди Паскуале из упомянутого выше матча, и Разин, который вовремя взял тайм-аут для простой передышки. Эта победа уже стала исторической, но есть ощущение, что не последней для «Северстали».

«Торпедо» — «Динамо»: 1-1

Сомневаюсь, что Игорь Ларионов читал наш прошлый материал с советом поискать своего Шенахана, но в Нижнем Новгороде вчера сыграли самый накалённый матч игрового дня. Всех удивил Николай Коваленко, который пошёл таранить динамовского вратаря, но, если вы помните, как он однажды показал скамейке «Йокерита» интересные жесты, удивлять это не должно.

Если вы думали, что Ларионов — догматик, который будет жаловаться на откат 1-4, но не принимать никаких ответных мер ради сохранения стиля, то очень зря. «Торпедо» умеет терпеть, забрасывать рабочие шайбы и выстаивать под градом чужих бросков даже с дальней лавкой (как было во втором периоде). Тем не менее после матча тренер заявил, что стычек хотел избежать.

«Торпедо» — «Динамо»: Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

А вообще у нас есть шансы увидеть, как эта серия превращается в мясо. «Торпедо» выпустило видео с камер на судьях, и ещё в первом матче арбитр говорил Алексею Кудашову, что будет давать обоюдные штрафы, если люди не будут играть в хоккей. Судя по второму матчу, люди не послушались — и теперь вопрос, кто в третьем матче успешнее выведет соперника из себя.