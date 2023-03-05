«Это быдлячество не красит наш хоккей». На Радулова накинулись за яркую драку в плей-офф

Александр Радулов давно известен как эмоциональный и харизматичный хоккеист. И если при Олеге Знарке у форварда в «Ак Барсе» были определённые проблемы (хотя и тогда звёздный нападающий исправно набирал очки), то при Зинэтуле Билялетдинове россиянин буквально расцвёл и вышел на свой прежний уровень. При этом Радулов ещё и капитан команды, что накладывает на него дополнительную ответственность.

В предыдущем матче Кубка Гагарина с «Нефтехимиком» Александр, безусловно, дал волю эмоциям. Казань проигрывала в серии (0-1), поэтому хозяевам обязательно нужно было выигрывать. В одном из эпизодов у ворот «барсов» вспыхнули сразу две драки, в одной из которых принимали активное участие Радулов и Чивилёв.

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Чивилёву досталось дважды, но там, конечно, влез Воронков, которому следовало бы отойти подальше. Определённая вина лежит и на самом Чивилёве, который, встав на лёд, умышленно толкнул соперника, после чего получил ещё один апперкот. Более опытный хоккеист, коим является Радулов, вполне мог добить нижнекамца, но не стал этого делать. Хотя Андрею и без того досталось прилично.

Драка с участием Александра Радулова Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

«Иногда игровые ситуации приводят к тому, что хоккеисты сбрасывают перчатки, тут ничего плохого. Но когда драка превращается в избиение в нескольких частях, когда твоего оппонента сзади придерживает третий участник, когда начинается удушение на льду — это обыкновенное хулиганство.

Видел, как в НХЛ могут подраться Александр Овечкин, Евгений Малкин, Владимир Тарасенко, другие наши профессионалы. Но тот же Радулов в НХЛ драк как раз избегал, ведь там можно прилично получить. Вернувшись же в КХЛ, не в первый раз исподтишка и безнаказанно бьёт молодых. Сейчас это был Чивилёв, в середине сезона — Федотов из Нижнего Новгорода. Извините за выражение, это быдлячество не красит наш хоккей.

Почему именно в КХЛ Радулов так агрессивен? Это вопрос, скорее, к психологам. Вся эта заварушка напомнила мне про знаменитого Рыспаева, который был пожизненно дисквалифицирован КХЛ за то, что повалтузил по льду нескольких европейских легионеров «Куньлуня». Не приемлю такое поведение. Хотя, честно говоря, оно выглядело не так отвратительно, как то, что мы увидели в последнем матче в Казани. Тот же Рыспаев выбирал себе как минимум равных соперников — Свитова, Артюхина. А тут...» — заявил заслуженный тренер России Владимир Плющев.

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Драка с участием Александра Радулова Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

Отношения между Плющевым и Радуловым напряжены ещё со времён работы Владимира Анатольевича главным арбитром КХЛ. Может, в Плющеве до сих пор сидит какая-то заноза? В плей-офф никому не важно, сколько тебе лет: 18, 25 или 40. Если ты вышел на лёд, то будь готов к любому развитию событий. Чивилёву, кстати, 23 года. Вполне себе взрослый мужик.

Так что Плющев такими высказываниями тоже перегибает палку. Никакого быдлячества со стороны Радулова не было. Были эмоции и вспыльчивость, характерные для плей-офф. Но ведь этим и прекрасна данная стадия турнира. Или же лучше просто кататься по льду с унылым и безразличным лицом? Вряд ли это оценят болельщики.