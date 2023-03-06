Кучеров спровоцировал драку в матче НХЛ! Его «Тампа» разваливается на глазах

Унизительный разгром от «Каролины», пять поражений подряд, такого с «молниями» не было девять лет.

«Тампа» продолжает разваливаться на глазах. После матча с «Баффало», в котором Джон Купер пошёл на крайние меры и усадил Брейдена Пойнта, Стивена Стэмкоса и Никиту Кучерова на скамейку на весь третий период, ещё одно совершенно унизительное поражение, на этот раз от «Каролины».

«Тампа» на протяжении последних лет была золотым стандартом НХЛ. Два Кубка Стэнли, три финала подряд, но последние недели – это один непрекращающийся кошмар. Восемь поражений в 10 матчах, в шести из них – по пять и более пропущенных шайб. А пяти поражений подряд с «молниями» вообще не случалось с 2014 года.

Сегодня первые 40 минут «Тампа» шайбу даже не щупала – четыре броска в первом периоде, 0 (!) – во втором. Разгром начал Андрей Свечников, который перехватил шайбу в средней зоне после ошибки Энтони Чирелли, объехал соперника, бросил один раз, второй – и попал под перекладину.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Теуво Терявяйнен оформил хет-трик, а вторую шайбу ему подарил Андрей Василевский. После неудачного выхода российского голкипера из ворот «Каролина» показательно «разорвала» соперника.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Эти голы были забиты в равных составах, остальные «ураганы» провели в большинстве, реализовав четыре из пяти попыток. Еспери Котканиеми набрал пять очков – четыре передачи и гол «5х3» в концовке игры, который случился после массовой стычки, спровоцированной Никитой Кучеровым.

Никита пересёк всю зону, чтобы врезаться в Бретта Песке, пока партнёры поехали на смену. Никакой практической пользы в этом действии не было, вполне возможно, Кучеров банально искал повод спустить пар или, наоборот, вызвать в себе хоть какие-то эмоции?

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Слово за слово, и на льду началась потасовка. Сам Кучеров драться не стал, с Песке сцепился Зак Богосян, им по итогам выписали дисциплинарные штрафы. Кучеров получил две минуты за отсечение, и ещё одно удаление «Тампе» выписали за шесть полевых. Итогом стал гол Котканиеми, после которого понурый Кучеров клюшкой отвернул от себя камеру в штрафбоксе.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Вы оторваны от реальности, если думаете, что у нас просто вдруг начнёт всё получаться. Это должны быть командные усилия, всего коллектива. Мы не можем просто щёлкнуть тумблером и выиграть 10 матчей подряд. Мы уже давненько буксуем. Надо привести свои мысли в порядок – и игрокам, и тренерам. Надо работать вместе, чтобы улучшить игру и начать давать результат. В этом вся НХЛ, здесь главное — победы и умение выйти на пик к плей-офф», — сказал Стэмкос.

«Мы сражались, я полностью верю в нашу команду. Всё будет нормально. Уверенность в себе – забавная штука. Хотелось бы просто набрать её, разложить по конвертам и отправить каждому письмом. Но когда у ребят что-то стопорится, они начинают сомневаться в себе. Сейчас мы просто не играем так, как надо, это замедляет игру. Мы, тренерский штаб, должны вселить в ребят уверенность в себе. И всё будет нормально. У нас опытная команда», — сказал Купер.

«Когда проигрываешь пять подряд, конечно, уверенность теряется. Выходишь на матч, и ничего не получается, что бы ты ни делал. Просто такой период, но я знаю нашу команду. И знаю, что всё придёт. И голы, и хорошая игра в обороне. Плохой отрезок, но я верю в нашу команду, все в раздевалке верят», — отметил Михаил Сергачёв.

Новость по теме Защитник «Тампы» Виктор Хедман получил травму в столкновении с Андреем Свечниковым

Плохие новости – ко всему прочему во втором периоде Виктор Хедман получил травму после столкновения со Свечниковым. Судя по всему, в ближайшее время команде придётся играть без своего ведущего защитника. Швед ушёл в раздевалку сам, но заметно прихрамывал. Хорошие новости – «Тампа» даже в таком разобранном состоянии пока что уверенно удерживает третье место в Атлантическом дивизионе, и времени выбраться из ямы ещё достаточно.