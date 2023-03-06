Овечкин — король малых рекордов. Почему за каждым его шагом так пристально следят?

Говорить о всевозможных достижениях — это ненормально? А разве спорт заключается не в этом?

В матче с «Сан-Хосе» Александр Овечкин вновь побил/повторил ряд рекордов НХЛ. И приблизился к части других достижений. К каждому шагу нападающего сейчас приковано колоссальное внимание.

Однако это заставило задуматься: насколько плохо/хорошо такое пристальное внимание к достижениям капитана «Вашингтона»? Как мне удалось заметить, часть наших читателей — конечно, преимущественно тех, кто оставляет свои отзывы в комментариях и делится там мыслями — не особо радуется освещению каждой, абсолютно каждой вехи в карьере Овечкина.

Почему? Прежде всего потому, что новостей об этом сейчас на самом деле очень много.

Для лучшего понимания чувств читателей мы провели опрос. На момент написания материала в нём приняли участие 3000 человек. У 57% пристальное освещение каждого рекорда Овечкина вызывает гордость; у 19% — раздражение; 17% всё равно на мелкие рекорды, они ждут покорение Главного; наконец, остальным 7% в принципе всё равно на любые достижения форварда в НХЛ.

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И теперь мне хотелось бы более тщательно поговорить с вами о том, почему такое пристальное внимание уделяется Овечкину и его рекордам. Ну и о том, какие чувства эта вызывает. Начнём?

Прежде всего стоит назвать самую очевидную, главную причину. Сейчас мы все становимся свидетелями истории. Большинство рекордов, которые ставит Ови или к которым он приближается, связаны с качеством, которое наши североамериканские коллеги называют «постоянством». Иными словами, российский хоккеист так долго играет на стабильно высоком уровне, что хочешь не хочешь, а бьёшь великие (и не очень) рекорды.

Стоит отметить, что бóльшая часть достижений освещается как раз нашими североамериканскими коллегами. И такой подход к спорту, как мне кажется, вызывает восхищение. Почему? Прежде всего, именно такой подход считается классическим. Спорт всегда состоял из повышенного внимания к статистике, числовым компонентам. Это было требованиями той культуры, в которой спорт зарождался, развивался и приобретал знакомую нам форму.

Естественно, речь о профессиональном спорте.

Сейчас мы вошли в эру, когда мнения становятся важнее экспертной аналитики (важно: я говорю о настоящей аналитике, а не о мнениях от «экспертов») или статистики. Так что приятно видеть некоторое возвращение к истокам.

Другое дело — объёмы этой статистики. Иногда приходится натыкаться на достижения, от которых становится смешно: неужели кто-то на самом деле считает это?!

Конечно, возникает ощущение, будто с подсчётами перегибают. Тем не менее это говорит лишь о том, насколько большие возможности сейчас есть для подробного отслеживания каждого важного шага игрока в пределах площадки. Слышали когда-нибудь байку о том, что Уэйну Гретцки приписывали вторые передачи, даже когда канадца не было на льду? Сейчас такого попросту не может быть — и это здорово. Сейчас спорт в плане статистики становится более прозрачным. А, как известно, прозрачность — залог успешного развития.

Это, в свою очередь, ведёт к тому, что мы можем лучше, грамотнее и профессиональнее оценивать как самих спортсменов, так и их вклад — в успехи команды, в сам хоккей. Разве это не помогает проводить более комплексный анализ игрока?

Даже мелкие рекорды могут помочь с этим. Взять, например, достижение по количеству матчей с 2+ голами в третьих периодах. Казалось бы — ну бред же! Однако давайте задумаемся: о чём успешность в этом компоненте игры может свидетельствовать? Во-первых, о грамотном распределении сил хоккеиста: третий период — это конец матча, поэтому к нему тяжело подойти таким же свежим, как и на старте встречи. Во-вторых, о доверии тренерского штаба. Конец игры — это последняя возможность что-то исправить, если ты проигрываешь, или избавить себя, команду и болельщиков от лишних нервов, если выигрываешь. В-третьих, о лидерских качествах — именно лидер должен «вытаскивать» команду в критические моменты, которыми нередко становятся как раз заключительные отрезки матчей.

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Ну как вам? Всего лишь один незначительный статистический компонент уже может лучше раскрыть влияние игрока на команду, на болельщиков и на саму игру.

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Возвращаясь к теме непосредственно Овечкина, стоит отметить: капитан «Вашингтона» считается спорной, неоднозначной фигурой. У первых появляются вопросы к его политической позиции. Вторые считают его снайпером только в моменты, когда соперник оставляет ворота пустыми. Третьи не воспринимают Овечкина всерьёз без золота Олимпийских игр. Четвёртые говорят об ограниченности технических способностей россиянина, сравнивая его с мастером на все руки Коннором Макдэвидом.

У каждого есть право высказываться так, как он считает нужным и правильным. Тем не менее нельзя закрывать глаза на то, что прямо сейчас Овечкин творит историю. А это, в свою очередь, позволяет нам прикоснуться к вечному, пока сам нападающий гонится за Вечным. Даже несмотря на нестабильную ситуацию в мире, российский форвард вызывает безумный интерес по всему свету — и в России, и в Северной Америке, и в Европе. Кому не хочется прикоснуться к истории — к приятной, объединяющей и вдохновляющей её части? Всё-таки спорт во многом строится на ощущении сопричастности. Вам ведь тоже приятнее смотреть любимые соревнования в прямом эфире, а не в повторе?

Очевидно, что прямо сейчас Овечкин не является лучшим хоккеистом мира. Возможно, он даже не лучший среди россиян в НХЛ. Однажды так же, как сейчас об Ови, будут говорить о Макдэвиде — хоть Коннор уже сейчас, в свои 26 лет, лучший в мире, но всё-таки внимания к нему чуть меньше, чем к Овечкину. О нём будут говорить так же — это не вызывает сомнений. Однако прямо сейчас главный ньюсмейкер всего хоккейного пространства — именно Овечкин. Так что такое внимание к его персоне и рекордам неудивительно.

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Ещё один важный момент — его возраст. Давайте будем честны: безумно тяжело показывать высокий уровень в 37 лет в профессиональном спорте. Это та его часть, которая на самом деле вдохновляет. Мы живём в эпоху Овечкина, Леброна Джеймса, Златана Ибрагимовича — чудес природы, которые демонстрируют профессиональное отношение к своему делу и посему преуспевают в нём.

Эти спортсмены вдохновляют. Их пример показывает, как даже правильный подход к своей работе может принести успех, помочь сделать то, что не получается у других. Оставаться компетентным и в значительном возрасте.

А главное — они показывают, как один человек может объединять в едином порыве восторга, уважения и восхищения людей из разных стран, людей разных национальностей и с разными взглядами. Творить историю, даже когда кажется, что это невозможно. Помогать поверить в возможность невозможного и в собственные силы.