Канадец и швед творят чудеса в плей-офф КХЛ! Уральское дерби стало серией вратарей

«Металлург» благодаря вчерашней победе повёл в серии с «Автомобилистом» со счётом 2-1. Интересно, что два из трёх матчей команды завершили за пределами основного времени – во вторых овертаймах. И оба раза «Магнитке» сопутствовала удача: сперва рикошет после наброса Яковлева в Екатеринбурге, а затем отскок от шлема Трямкина после броска Зернова уже в Магнитогорске. Везёт в таких ситуациях (особенно в плей-офф) всегда сильнейшему.

Кстати, третий матч серии с «Металлургом» стал для «Автомобилиста» самым продолжительным в истории КХЛ. Встреча завершилась на отметке 90:35. Предыдущий рекорд – 88:06 в четвёртой игре серии с «Авангардом» (08.03.2021).

Интересно, что ворота екатеринбуржцев во всех трёх встречах защищал Юхан Маттссон, а вот у магнитогорцев в первом матче сыграл Василий Кошечкин, а затем дважды – Эдди Паскуале.

«Игра Паскуале? Я вам сказал после прошлой встречи, что он был готов к первому матчу — а он не был готов, поэтому играл Вася. Иногда приходится говорить такие вещи, чтобы команда соперника не знала, что у нас творится. Потом он набрал кондиции и сыграл хорошо», – заявил главный тренер «Магнитки» Илья Воробьёв.

Вообще же игра двух голкиперов – Паскуале и Маттссона – пока что главное украшение этой серии. Обе команды тащат на себе вратари-легионеры.

Эдди Паскуале («Металлург»), 32 года

В нынешнем плей-офф: 2 игры, 2 победы, 82 отражённых броска (96,3%), 1,03 коэффициент надёжности

Как мы видим из заявлений главного тренера «Металлурга», к первому матчу канадец просто не был готов, иначе бы он сыграл уже тогда. На лёд пришлось выходить многоопытному ветерану Василию Кошечкину, который после нынешнего сезона практически наверняка завершит спортивную карьеру.

Эдди же до конца восстановился, пришёл в себя, отдохнул и со свежими силами ринулся в бой. И сейчас мы видим, к чему это приводит. Паскуале держит команду в игре, совершает отличные спасения и, что самое главное, явно находится в своей тарелке: не нервничает, работает на своём высоком уровне.

По нашей информации, договорённость, что североамериканец продолжит выступать в Магнитогорске и в следующем сезоне, уже имеется, а официально сделка будет оформлена после плей-офф. Сейчас главное для Эдди – стараться по максимуму отдыхать в неигровые дни и сохранять тонус. В этом ему должен помогать тренер вратарей Клемен Мохорич. Нагрузка колоссальная, а третий матч и вовсе проведён голкипером практически на идеальном уровне.

Паскуале и Маттссон Фото: photo.khl.ru

Юхан Маттссон («Автомобилист»), 30 лет

В нынешнем плей-офф: 3 игры, 1 победа, 2 поражения, 112 отражённых бросков (93,8%), 1,80 коэффициент надёжности

Уже окончательно ясно, что в тренерском штабе «Автомобилиста» решили сделать ставку в плей-офф на Юхана Маттссона. И это верный шаг, потому что швед однозначно переиграл по ходу регулярного чемпионата и Игоря Бобкова, и Владимира Гaлкина, который сейчас выступает (и очень удачно) в плей-офф ВХЛ за «Горняк». Для КХЛ Гaлкин пока не созрел.

У Маттссона, как и у Паскуале, 30 апреля 2023 года заканчивается контракт с екатеринбуржцами. Думается, руководству уральского клуба уже сейчас стоит озаботиться проработкой нового соглашения со шведом, который явно не прочь остаться в КХЛ. Обе шайбы Маттссона в овертаймах не являются вратарскими ошибками, никакой вины скандинава в них нет. Зато спасений у Юхана хватало. Достаточно, например, вспомнить выход один на один форварда «Магнитки» Максима Карпова в овертайме третьей встречи, когда швед спас ворота от неминуемого гола.

По сути, именно такие вратари, как Паскуале и Маттссон, оставляют свои команды в игре и очень сильно помогают в плей-офф. Легионеры столь высокого уровня в КХЛ точно нужны, а россияне, проигрывающие им конкуренцию, должны выходить на лёд не из-за ужесточения лимита на иностранцев, а исключительно в случае повышения своего уровня.