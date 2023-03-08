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«Колорадо» разгромил «Сан-Хосе» (6:0), Ничушкин набрал 4 очка и повторил личный рекорд в НХЛ, видео, серия россиянина

«Вероятно, теперь через 10 лет». Русский форвард стал героем НХЛ, выдав феерический матч
Сергей Емельянов
Ничушкин набрал 4 очка
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Валерий Ничушкин продлил результативную серию до восьми матчей, приняв активное участие в разгроме «Сан-Хосе».

Домашний матч «Колорадо Эвеланш» в регулярном чемпионате НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» превратился в настоящий бенефис в исполнении российского нападающего Валерия Ничушкина. Пропустивший из-за травм большую часть нынешнего сезона воспитанник челябинского хоккея в последнее время набрал потрясающую форму.

Перед началом сегодняшней встречи в его активе была семиматчевая результативная серия, и за её продление Валерий взялся уже на пятой минуте первого периода, когда он ассистировал Кейлу Макару. Восемь минут спустя он ассистировал Натану Маккиннону, который сделал счёт 2:0. А в начале второго периода Валерий забил сам, подправив дальний бросок. К тому моменту «лавины» уже вели с преимуществом в три шайбы благодаря голу Микко Рантанена.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Спустя ещё минуту в ворота «акул» влетела пятая шайба – отличился швейцарский нападающий Денис Мальгин, который пополнил состав «Колорадо» в ходе регулярного чемпионата и очень удачно вписался в стан действующего обладателя Кубка Стэнли. На этом были закончены мучения финского вратаря гостей Каапо Кяхкёнен, который после пяти пропущенных шайб за 23 минуты матча уступил место в воротах опытному канадцу Джеймсу Раймеру.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 марта 2023, среда. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
6 : 0
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Макар (Тэйвз, Ничушкин) – 04:08 (5x5)   2:0 Маккиннон (Тэйвз, Ничушкин) – 12:51 (5x5)   3:0 Рантанен (Жирар, Лехконен) – 17:01 (5x4)   4:0 Ничушкин (Макар, Маккиннон) – 21:22 (5x5)   5:0 Мальгин (Ньето, Макар) – 22:45 (5x5)   6:0 Лехконен (Макар, Ничушкин) – 38:21 (5x5)

Для него оставшаяся часть матча сложилась намного удачнее, чем для Кяхкёнена. Раймер пропустил всего одну шайбу, а Ничушкин в этом эпизоде оформил ассистентский хет-трик. Макар получил передачу от Валерия, последовательно разобрался с тремя игроками соперника и дал забить легкий гол Арттури Лехконену.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В третьем периоде счёт на табло не изменился. «Колорадо» одержал разгромную победу над «Сан-Хосе», прервав трёхматчевую серию поражений. Александр Георгиев отыграл на ноль, отразив 13 бросков «акул». Сухой матч стал для россиянина четвёртым в нынешнем сезоне. Больше только у Дарси Кёмпера («Вашингтон») и Ильи Сорокина («Айлендерс») – по 5, столько же у Джейка Эттинджера («Даллас», 4).

Набравший 4 (1+3) очка Ничушкин повторил личный рекорд результативности за один матч НХЛ. До этого он набирал четыре очка за матч лишь один раз — 7 декабря 2013 года за «Даллас» в своём дебютном сезоне в НХЛ в матче с «Филадельфией». В той встрече Ничушкин также забросил шайбу и отдал три результативные передачи и помог обыграть «Флайерз» со счётом 5:1.

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Ничушкин набирает очки восемь матчей подряд. За последние восемь игр 28-летний нападающий забросил четыре шайбы и отдал девять результативных передач. Показатель полезности на этом отрезке составил «+7». Всего в текущем сезоне НХЛ на счету Ничушкина 32 игры, в которых россиянин набрал 28 очков — забросил 11 шайб и отдал 17 результативных передач.

«Сколько у меня не было матча с четырьмя очками? Десять лет? Значит, десять лет. Вероятно, следующий такой матч теперь тоже будет ещё через десять лет», — со смехом отметил сам Ничушкин, комментируя один из лучших матчей в своей карьере.

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