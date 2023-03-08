«Вероятно, теперь через 10 лет». Русский форвард стал героем НХЛ, выдав феерический матч

Домашний матч «Колорадо Эвеланш» в регулярном чемпионате НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» превратился в настоящий бенефис в исполнении российского нападающего Валерия Ничушкина. Пропустивший из-за травм большую часть нынешнего сезона воспитанник челябинского хоккея в последнее время набрал потрясающую форму.

Перед началом сегодняшней встречи в его активе была семиматчевая результативная серия, и за её продление Валерий взялся уже на пятой минуте первого периода, когда он ассистировал Кейлу Макару. Восемь минут спустя он ассистировал Натану Маккиннону, который сделал счёт 2:0. А в начале второго периода Валерий забил сам, подправив дальний бросок. К тому моменту «лавины» уже вели с преимуществом в три шайбы благодаря голу Микко Рантанена.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Спустя ещё минуту в ворота «акул» влетела пятая шайба – отличился швейцарский нападающий Денис Мальгин, который пополнил состав «Колорадо» в ходе регулярного чемпионата и очень удачно вписался в стан действующего обладателя Кубка Стэнли. На этом были закончены мучения финского вратаря гостей Каапо Кяхкёнен, который после пяти пропущенных шайб за 23 минуты матча уступил место в воротах опытному канадцу Джеймсу Раймеру.

Для него оставшаяся часть матча сложилась намного удачнее, чем для Кяхкёнена. Раймер пропустил всего одну шайбу, а Ничушкин в этом эпизоде оформил ассистентский хет-трик. Макар получил передачу от Валерия, последовательно разобрался с тремя игроками соперника и дал забить легкий гол Арттури Лехконену.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В третьем периоде счёт на табло не изменился. «Колорадо» одержал разгромную победу над «Сан-Хосе», прервав трёхматчевую серию поражений. Александр Георгиев отыграл на ноль, отразив 13 бросков «акул». Сухой матч стал для россиянина четвёртым в нынешнем сезоне. Больше только у Дарси Кёмпера («Вашингтон») и Ильи Сорокина («Айлендерс») – по 5, столько же у Джейка Эттинджера («Даллас», 4).

Набравший 4 (1+3) очка Ничушкин повторил личный рекорд результативности за один матч НХЛ. До этого он набирал четыре очка за матч лишь один раз — 7 декабря 2013 года за «Даллас» в своём дебютном сезоне в НХЛ в матче с «Филадельфией». В той встрече Ничушкин также забросил шайбу и отдал три результативные передачи и помог обыграть «Флайерз» со счётом 5:1.

Ничушкин набирает очки восемь матчей подряд. За последние восемь игр 28-летний нападающий забросил четыре шайбы и отдал девять результативных передач. Показатель полезности на этом отрезке составил «+7». Всего в текущем сезоне НХЛ на счету Ничушкина 32 игры, в которых россиянин набрал 28 очков — забросил 11 шайб и отдал 17 результативных передач.

«Сколько у меня не было матча с четырьмя очками? Десять лет? Значит, десять лет. Вероятно, следующий такой матч теперь тоже будет ещё через десять лет», — со смехом отметил сам Ничушкин, комментируя один из лучших матчей в своей карьере.