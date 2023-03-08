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Результаты матчей плей-офф КХЛ 8 марта, видеообзоры, расписание матчей на 9 марта

Чемпион разорвал команду Разина, «Сибирь» в шаге от вылета. Итоги дня плей-офф КХЛ
Денис Лутченко
Результаты матчей плей-офф КХЛ 8 марта
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«Торпедо» и московское «Динамо» устроили яркую перестрелку, а «Автомобилист» играючи засушил «Магнитку».

8 марта в плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ состоялись четыре матча. Коротко рассказываем о том, что происходило в каждом из них.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 4-й матч
08 марта 2023, среда. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 4
Авангард
Омск
0:1 Грицюк (Телегин) – 01:40 (5x5)   0:2 Найт (Ткачёв, Шарипзянов) – 12:58 (5x4)   1:2 Пьянов (Бутузов, Мёрфи) – 15:04 (5x4)   1:3 Толчинский – 50:47 (5x5)   1:4 Буше (Ткачёв) – 53:21 (5x5)

«Авангард» одержал третью подряд победу над «Сибирью» и увеличил преимущество по серии – 3:1. На гостевом льду омичи вновь уступили сопернику инициативу и позволили много бросать, а сами сосредоточились на рачительном использовании редких шансов. В результате «ястребы» нанесли всего 15 бросков в створ, и четыре из них попали точно в цель.

Первый гол в матче забил Арсений Грицюк – он дебютировал в текущем плей-офф, вернувшись в состав после травмы. В заключительном периоде отличился Сергей Толчинский – форвард укрепился в статусе лучшего снайпера Кубка Гагарина, сейчас у него четыре шайбы.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 4-й матч
08 марта 2023, среда. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
0 : 4
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Валк – 31:00 (4x5)   0:2 Баранцев (Блэкер, Голышев) – 33:56 (5x5)   0:3 Макеев (Кормье) – 52:50 (5x4)   0:4 Ли (Гуркин) – 59:46 (en)

«Металлург» после трудовой победы во втором овертайме предыдущей игры полностью провалился. Магнитогорцы не смогли противопоставить «Автомобилисту» ровным счётом ничего, хотя до середины встречи им удавалось держаться на равных с соперником по счёту. Но екатеринбуржцы предприняли мощный рывок и в течение двух с половиной минут отгрузили два гола.

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В оставшееся время команда Николая Заварухина здорово сыграла на удержание, а в самой концовке использовала большинство и поразила пустые ворота. Итог для «сталеваров» неутешителен – 0:4 в матче и по двум в серии.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 4-й матч
08 марта 2023, среда. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 9
ЦСКА
Москва
0:1 Плотников (Нестеров, Окулов) – 08:41 (5x5)   0:2 Каменев (Григоренко, Нестеров) – 10:03 (5x4)   0:3 Карнаухов (Слепышев) – 13:29 (5x5)   0:4 Слепышев (Светлаков) – 16:44 (5x5)   1:4 Пресс (Пыленков, Гераськин) – 24:51 (5x4)   1:5 Мингачёв (Классон, Абрамов) – 25:27 (5x5)   1:6 Григоренко (Окулов, Нестеров) – 27:05 (5x4)   2:6 Абросимов (Тихонов, Моисеев) – 50:28 (5x5)   3:6 Морозов – 55:39 (5x5)   3:7 Слепышев (Светлаков) – 55:59 (5x5)   3:8 Полтапов (Брюквин) – 56:21 (5x5)   3:9 Мингачёв – 59:25 (en)

ЦСКА, сенсационно оказавшийся в двух поражениях от вылета из первого раунда, обозлился и нанёс крупное поражение «Северстали». Уже к 17-й минуте первого периода москвичи вели со счётом 4:0.

На старте второго отрезка череповчане отквитали одну шайбу, но этим, похоже, сделали лишь хуже, вызвав ответную агрессию со стороны соперника. В двух последующих атаках армейцы забили два гола и довели результат на табло до неприличного, а Андрея Разина толкнули на необычные эксперименты.

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Заключительный период ЦСКА попытался сыграть в энергосберегающем режиме, но под конец игра всё равно раскрылась. Команды забросили общими усилиями ещё пять шайб, за пару минут до сирены у борта вспыхнула потасовка с главным героем в лице защитника Даррена Дица.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 4-й матч
08 марта 2023, среда. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 5
ОТ
Торпедо
Нижегородская область
1:0 Уил (Скоренов, О'Делл) – 02:30 (5x4)   2:0 О'Делл (Уил, Скоренов) – 05:26 (5x4)   2:1 Гончарук (Коваленко, Ларионов) – 13:32 (5x4)   2:2 Федотов (Бокун, Гончарук) – 19:27 (5x5)   3:2 Уил (Скоренов, Миронов) – 20:47 (5x5)   3:3 Гончарук (Коваленко, Ларионов) – 29:51 (5x4)   3:4 Сизов (Веряев, Конюшков) – 53:13 (5x5)   4:4 Рашевский (Менелл, О'Делл) – 56:28 (5x5)   4:5 Бокун (Виноградов) – 68:10 (5x5)

«Динамо» с самого старта захватило преимущество в четвёртой игре серии с «Торпедо». К шестой минуте москвичи лидировали с двумя безответными шайбами – по разу отличились легионеры Джордан Уил и Эрик О’Делл. Однако нижегородцы не бросили бороться и ещё до перерыва восстановили равенство – забили Сергей Гончарук и Максим Федотов.

Во второй двадцатиминутке лидеры команд ещё раз попали в протокол: О’Делл и Гончарук оформили по дублю. В третьем периоде игра, несмотря на равный счёт, изобиловала опасными моментами, аккуратностью даже не пахло. Но сюжетный поворот всё равно наступил неожиданно: дальний бросок Антона Сизова оказался неразрешимой проблемой для вратаря бело-голубых Ильи Коновалова.

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«Динамо» ответило результативной атакой за три с половиной минуты до сирены – вновь счёт сравнял Дмитрий Рашевский, так что игра ушла в овертайм.

Судьба встречи решилась на экваторе второго овертайма. Даниил Бокун получил передачу на свободном льду в середине чужой зоны и нанёс точный бросок. 5:4 – команда Игоря Ларионова сравнивает счёт в серии.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Матчи 9 марта

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 5-й матч
09 марта 2023, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Адмирал
Владивосток
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 5-й матч
09 марта 2023, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо Мн
Минск
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 5-й матч
09 марта 2023, четверг. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Витязь
Московская область
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 5-й матч
09 марта 2023, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
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