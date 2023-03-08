Чемпион разорвал команду Разина, «Сибирь» в шаге от вылета. Итоги дня плей-офф КХЛ

8 марта в плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ состоялись четыре матча. Коротко рассказываем о том, что происходило в каждом из них.

«Авангард» одержал третью подряд победу над «Сибирью» и увеличил преимущество по серии – 3:1. На гостевом льду омичи вновь уступили сопернику инициативу и позволили много бросать, а сами сосредоточились на рачительном использовании редких шансов. В результате «ястребы» нанесли всего 15 бросков в створ, и четыре из них попали точно в цель.

Первый гол в матче забил Арсений Грицюк – он дебютировал в текущем плей-офф, вернувшись в состав после травмы. В заключительном периоде отличился Сергей Толчинский – форвард укрепился в статусе лучшего снайпера Кубка Гагарина, сейчас у него четыре шайбы.

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«Металлург» после трудовой победы во втором овертайме предыдущей игры полностью провалился. Магнитогорцы не смогли противопоставить «Автомобилисту» ровным счётом ничего, хотя до середины встречи им удавалось держаться на равных с соперником по счёту. Но екатеринбуржцы предприняли мощный рывок и в течение двух с половиной минут отгрузили два гола.

В оставшееся время команда Николая Заварухина здорово сыграла на удержание, а в самой концовке использовала большинство и поразила пустые ворота. Итог для «сталеваров» неутешителен – 0:4 в матче и по двум в серии.

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ЦСКА, сенсационно оказавшийся в двух поражениях от вылета из первого раунда, обозлился и нанёс крупное поражение «Северстали». Уже к 17-й минуте первого периода москвичи вели со счётом 4:0.

На старте второго отрезка череповчане отквитали одну шайбу, но этим, похоже, сделали лишь хуже, вызвав ответную агрессию со стороны соперника. В двух последующих атаках армейцы забили два гола и довели результат на табло до неприличного, а Андрея Разина толкнули на необычные эксперименты.

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Заключительный период ЦСКА попытался сыграть в энергосберегающем режиме, но под конец игра всё равно раскрылась. Команды забросили общими усилиями ещё пять шайб, за пару минут до сирены у борта вспыхнула потасовка с главным героем в лице защитника Даррена Дица.

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«Динамо» с самого старта захватило преимущество в четвёртой игре серии с «Торпедо». К шестой минуте москвичи лидировали с двумя безответными шайбами – по разу отличились легионеры Джордан Уил и Эрик О’Делл. Однако нижегородцы не бросили бороться и ещё до перерыва восстановили равенство – забили Сергей Гончарук и Максим Федотов.

Во второй двадцатиминутке лидеры команд ещё раз попали в протокол: О’Делл и Гончарук оформили по дублю. В третьем периоде игра, несмотря на равный счёт, изобиловала опасными моментами, аккуратностью даже не пахло. Но сюжетный поворот всё равно наступил неожиданно: дальний бросок Антона Сизова оказался неразрешимой проблемой для вратаря бело-голубых Ильи Коновалова.

«Динамо» ответило результативной атакой за три с половиной минуты до сирены – вновь счёт сравнял Дмитрий Рашевский, так что игра ушла в овертайм.

Судьба встречи решилась на экваторе второго овертайма. Даниил Бокун получил передачу на свободном льду в середине чужой зоны и нанёс точный бросок. 5:4 – команда Игоря Ларионова сравнивает счёт в серии.

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Матчи 9 марта