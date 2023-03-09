Капризов получил травму и не закончил матч в НХЛ. Россиянина просто расплющили по льду!

Плохие новости из «Миннесоты» — лучший бомбардир команды Кирилл Капризов получил травму и не смог закончить матч с «Виннипегом». Что это за повреждение, покажет обследование, пока же остаётся только надеяться, что россиянин сможет избежать серьёзных последствий.

Сегодня одним из главных творцов победы стал Марк-Андре Флёри, отразивший 46 из 48 бросков. «Дикари», игравшие на выезде второй матч за два дня, были не так свежи, как соперник, и первый бросок по воротам смогли нанести только в середине первого периода, а в целом «Виннипег» перебросал их более чем в два раза.

«Вратарь выиграл нам матч. Так же было в матче с «Калгари» — Маркстрём тогда выиграл матч для них. А сегодня для нас это сделал Флёри», — заявил после игры главный тренер Дин Эвасон.

Пока «Виннипег» пытался подобрать ключи к Флёри, «Миннесота» успела забросить две шайбы, а когда Логан Стэнли сократил отставание, тут же ответила третьей. Поучаствовал в ней и Капризов, отдав передачу на Райана Хартмана.

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«Виннипег» в концовке периода забросил ещё одну, но в третьем Флёри закрыл ворота на замок, а Мэйсон Шоу установил окончательный счёт голом в пустые ворота. Капризова к тому времени уже не было ни на льду, ни на скамейке. В середине периода Логан Стэнли влетел в россиянина сзади и упал на него всем своим весом, буквально расплющив по льду.

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«Он остановился, а я попытался довести свой хит до конца. А потом просто упал на него. Возможно, я немного потерял равновесие. Не ожидал, что он упадёт. Просто не повезло», — сказал после игры Стэнли.

Судьи не усмотрели в этом нарушения правил, а Капризов смог сам покинуть площадку, но больше на льду не появлялся. «Пока не знаю, что с Капризовым. Он смог сам уехать со льда… Если и можно найти какой-то позитив, то в этом. Кириллу предстоит обследование», — сказал Эвасон.

Без Капризова, который участвует в 40% голов команды, «Миннесота» — не «Миннесота». Хотя в последнее время стали забивать и другие звенья, длительное отсутствие главной звезды может сильно ударить по команде, которая борется за лидерство в Центральном дивизионе (сегодняшняя победа позволила сравняться с «Далласом» по очкам).

Капризов за карьеру в НХЛ пропустил только один матч из-за травмы – в прошлом сезоне его впечатал в борт игрок «Бостона» Трент Фредерик. Как недавно отметил тренер «Ванкувера» Рик Токкет, Капризов – одна из самых выносливых суперзвёзд НХЛ. Скрестим пальцы в надежде, что с Капризовым всё в порядке. Обследование ему предстоит сегодня, а следующий матч «дикари» сыграют в ночь на 12 марта, на выезде с «Сан-Хосе».