«Локомотив» мчит в полуфинал Запада, но мы ждём новых сенсаций! Онлайн дня плей-офф КХЛ

Первый раунд Кубка Гагарина бьёт рекорды – впервые в истории КХЛ на этой стадии будет сыграно как минимум 46 матчей. И это не предел, потому что сразу в шести (!) из восьми серий счёт после четырёх матчей равный. Сегодня только «Локомотив» может оформить путёвку в полуфинал конференции, а от остальных серий ждём очередных сенсаций. СКА, «Салават Юлаев» и «Ак Барс» в случае поражений окажутся на грани вылета.
Следим за игровым днём плей-офф КХЛ в режиме онлайн.
Игровой день начинается матчем в Уфе. В четвёртой встрече «Адмирал» показал «беззубую игру в атаке и большинстве», как удручённо констатировал главный тренер Леонид Тамбиев. «Салавату Юлаеву» хватило одного гола в концовке встречи в исполнении капитана Григория Панина, чтобы сравнять счёт в серии. Теперь игра идёт до двух побед и ясно только то, что сегодня один из соперников выйдет вперёд. Уфа, кстати, пока только догоняла. В любом случае, никто не удивится, если это противостояние затянется на семь матчей.
- 9 марта 2023
-
13:30
-
13:05
-
12:45
-
12:25
-
12:10
-
12:00
-
11:32
-
11:06
-
10:45
-
10:25
-
10:05
-
10:00
-
09:55
-
09:45
-
09:30
-
09:26
-
09:10
-
08:49
-
08:21
-
06:04
-
01:24
- 8 марта 2023
-
23:20
-
22:47
-
22:35
-
22:17
-
22:02
-
21:38
-
21:24
-
21:21
-
21:16
-
21:13
-
21:04
-
21:00
-
21:00
-
20:55