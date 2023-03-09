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Онлайн-трансляции и результаты матчей плей-офф КХЛ 9 марта, расклады в розыгрыше Кубка Гагарина, итоги игрового дня

«Локомотив» мчит в полуфинал Запада, но мы ждём новых сенсаций! Онлайн дня плей-офф КХЛ
Елена Кузнецова Павел Панышев
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Онлайн дня плей-офф КХЛ
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«Салават Юлаев», «Ак Барс» и СКА могут оказаться на грани вылета.

Первый раунд Кубка Гагарина бьёт рекорды – впервые в истории КХЛ на этой стадии будет сыграно как минимум 46 матчей. И это не предел, потому что сразу в шести (!) из восьми серий счёт после четырёх матчей равный. Сегодня только «Локомотив» может оформить путёвку в полуфинал конференции, а от остальных серий ждём очередных сенсаций. СКА, «Салават Юлаев» и «Ак Барс» в случае поражений окажутся на грани вылета.

Расписание и результаты матчей плей-офф КХЛ
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 5-й матч
09 марта 2023, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Адмирал
Владивосток
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 5-й матч
09 марта 2023, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо Мн
Минск
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 5-й матч
09 марта 2023, четверг. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Витязь
Московская область
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 5-й матч
09 марта 2023, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск

Следим за игровым днём плей-офф КХЛ в режиме онлайн.

Live Елена Кузнецова

Игровой день начинается матчем в Уфе. В четвёртой встрече «Адмирал» показал «беззубую игру в атаке и большинстве», как удручённо констатировал главный тренер Леонид Тамбиев. «Салавату Юлаеву» хватило одного гола в концовке встречи в исполнении капитана Григория Панина, чтобы сравнять счёт в серии. Теперь игра идёт до двух побед и ясно только то, что сегодня один из соперников выйдет вперёд. Уфа, кстати, пока только догоняла. В любом случае, никто не удивится, если это противостояние затянется на семь матчей.

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