«Локомотив» мчит в полуфинал Запада, но мы ждём новых сенсаций! Онлайн дня плей-офф КХЛ

Игровой день начинается матчем в Уфе. В четвёртой встрече «Адмирал» показал «беззубую игру в атаке и большинстве», как удручённо констатировал главный тренер Леонид Тамбиев. «Салавату Юлаеву» хватило одного гола в концовке встречи в исполнении капитана Григория Панина, чтобы сравнять счёт в серии. Теперь игра идёт до двух побед и ясно только то, что сегодня один из соперников выйдет вперёд. Уфа, кстати, пока только догоняла. В любом случае, никто не удивится, если это противостояние затянется на семь матчей.