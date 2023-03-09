Такой хоккей нам нужен! В плей-офф КХЛ уже установлен крутой рекорд

Первый раунд плей-офф КХЛ уже точно станет рекордным по количеству матчей. После завершения вчерашнего игрового дня лига сообщила, что в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина будет сыграно минимум 46 матчей на стадии первого раунда.

Это новый рекорд в истории всех розыгрышей плей-офф КХЛ. Предыдущее достижение – 44 матча – было зафиксировано в плей-офф 2011, 2012, 2013 и 2014 годов.

Согласитесь, что происходящее сейчас на наших глазах – это круто. А ведь некоторые болельщики и любители спорта до сих пор продолжают думать, что футбол в стране популярнее хоккея, который якобы вообще мало кому интересен. Так вот советуем этим людям сходить на матчи, скажем, между московским «Динамо» и «Торпедо». Или же посмотреть на противостояние «Ак Барса» и «Нефтехимика». Да на любую из восьми серий, в зависимости от клубных пристрастий! Скучать точно не придётся.

Запад

СКА – «Динамо (Минск) – 2-2

ЦСКА – «Северсталь» – 2-2

«Локомотив» – «Витязь» – 3-1

«Торпедо» – «Динамо» (Москва) – 2-2.

В Западной конференции интересна даже серия между «Локомотивом» и «Витязем». Ярославцы играют в привычный для себя системный хоккей, а их подмосковный соперник усиленно сопротивляется. Битва идёт на каждом участке льда. Четвёртый матч между этими командами и вовсе стал украшением серии и завершился лишь во втором овертайме.

В свою очередь, Андрей Разин и его «Северсталь» дают настоящий бой действующему обладателю Кубка Гагарина в лице ЦСКА. И не стоит смотреть на предыдущий матч (9:3 в пользу москвичей в гостях), череповчане уже прыгнули выше собственной головы. И сдаваться явно не собираются.

Аналогично можно сказать и про минское «Динамо», впервые за 12 лет ушедшее в шестой матч серии (последний раз – в 2011 году в серии с «Локомотивом», поражение минчан 3-4). СКА, на одном дыхании выигравший регулярку, уже успел получить проблемы в плей-офф.

«Торпедо» – «Динамо» – это вообще отдельный разговор. Акцент на атаку и зрелищность со стороны коллектива Ларионова, противостояние болельщиков, град заброшенных шайб, голы на любой вкус. Такой хоккей нужно показывать всем: от мала до велика.

Восток

«Ак Барс» – «Нефтехимик» – 2-2

«Салават Юлаев» – «Адмирал» – 2-2

«Авангард» – «Сибирь» – 3-1

«Автомобилист» – «Металлург» – 2-2.

В Восточной конференции тоже мощные зарубы. Разве многие могли предположить, что «Нефтехимик» в четвёртом матче отыграется, пускай и дома, с 0:2 у «Ак Барса» и доведёт дело до победы? Однако именно так и случилось. Для команды Олега Леонтьева Шипачёв, Радулов и компания никакие не авторитеты, а хоккеисты, с которыми можно и нужно играть. И сейчас мы в этом чётко убеждаемся. Потрясающая серия!

Кто-то ругает «Адмирал» за скучный хоккей, а некоторые эксперты скатываются едва ли не до оскорблений в адрес главного тренера Леонида Тамбиева. Вот только этот специалист вывел команду в плей-офф и теперь дал бой «Салавату Юлаеву». Вспомните прошлых тренеров владивостокцев, многие ли из них добивались таких результатов? Да, весёлым хоккей в исполнении «моряков» не назовёшь, но и «Салават» при Викторе Козлове стал играть уныло. А ведь бюджеты клубов несопоставимы.

Матч «Адмирала» и «Салавата Юлаева» Фото: hcadmiral.ru

«Авангард», похоже, дожимает «Сибирь», но таких мастеров, как Буше, Найт, Толчинский и Ткачёв, в Новосибирске практически нет. К ним можно отнести разве что Тейлора Бека. При этом нельзя сказать, что «Сибирь» проигрывает в одну калитку: просто Омск грамотно реализует свои моменты и много блокирует шайбу, в то время как соперник попадает в штанги и перекладины. Что это, везение? Да, но и без кубкового опыта в таких случаях не обходится.

Классная серия и между «Автомобилистом» и «Металлургом». Всем критикам Ильи Воробьёва не стоит забывать, какой чемпионский опыт, харизма и знания есть у этого специалиста. Многие могут позавидовать! Да, большинство у команды пока не идёт, есть вопросы к результативности легионеров. Но нет никаких сомнений, что Магнитогорск обязательно прибавит, так что здесь ситуация штатная. А вот «Автомобилисту» может не хватить уверенности в своих силах и умения достигать побед в самый нужный момент. К слову, у «Металлурга» это умение есть, в чём мы убедились при просмотре обоих матчей с овертаймами, сыгранных в этой серии на сегодняшний день.