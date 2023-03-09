Выиграет ли Капризов дивизион для «Миннесоты»? Расклады на финиш Запада НХЛ

Первое и восьмое места конференции пока разделяют семь очков, и никто даже представить не может, как всё повернётся.

Несмотря на наличие Макдэвида, Драйзайтля и Маккиннона, Западная конференция НХЛ по сравнению с Восточной смотрится мемом, где одна половина лошади нарисована профессиональным художником, а вторая — детской рукой. После падения династий «Чикаго» и «Лос-Анджелеса» и ухода двух калифорнийских клубов в перестройку Запад стал выглядеть менее страшным, чем Восток.

С большой вероятностью на Западе уже определилась кубковая семёрка. Шесть клубов, которые пока имеют менее 50% набранных очков, уже почти гарантированно пролетают мимо плей-офф. От квартета «Аризоны», «Чикаго», «Сан-Хосе» и «Анахайма» и так много не ждали (хотя от «уток» ждали хотя бы не такого безволия), а вот «Ванкувер» и проведший мини-распродажу «Сент-Луис» болельщиков неприятно удивили. Реальная борьба, судя по всему, будет лишь за одну позицию.

Напомним формулу плей-офф: от каждого дивизиона прямые путёвки получают три команды, а два места (уайлд-кард) получают две лучшие команды конференции вне зависимости от дивизиональной прописки. Вторые и третьи команды дивизионов в первом раунде играют друг с другом. Лучший из двух победителей дивизионов получает в соперники худшую из двух команд зоны уайлд-кард. Второй раунд тоже проводится внутри дивизиона.

В отличие от Востока, здесь явных лидеров нет. Лидирующий в Тихоокеанском дивизионе «Вегас» от второго места уайлд-кард («Виннипег») отделяет лишь семь очков. В Центральном дивизионе у «Далласа» и «Миннесоты» равенство очков (81 балл, но у «Старз» 64 игры, а не 65, как у соперника). Точно такая же ситуация у «Вегаса» и «Лос-Анджелеса», но у команд по 82 очка. Прямо сейчас пары плей-офф выглядят вот так, однако расклады это очень условные:

«Вегас» – «Виннипег»;

«Даллас» – «Эдмонтон»;

«Миннесота» – «Колорадо»;

«Лос-Анджелес» – «Сиэтл».

Самая горячая команда Запада прямо сейчас — это «Миннесота», которая выиграла восемь из последних десяти матчей. Однако её сила строится на двух вещах: мощной обороне и вратарской бригаде, которые допустили лишь 13 шайб в 10 играх (безумный для современной НХЛ показатель), и Кирилле Капризове. Сложно вспомнить, когда в последний раз один форвард был так важен для атаки команды НХЛ.

Кирилл Капризов Фото: DARRYL DYCK/AP Photo/ТАСС

В десяти последних полноценных матчах Капризова (без учёта игры с «Виннипегом», которую форвард покинул из-за травмы) «Дикари» забросили 19 шайб — и Капризов набрал 10 очков, участвуя в более чем половине голов клуба. Соответственно, перспективы «Миннесоты» на победу в дивизионе будут зависеть от тяжести травмы Кирилла: без него в команде уровневых форвардов банально нет.

При этом незаметно на первое место дивизиона может залезть и «Колорадо»: чемпионы отстают на пять очков от «Далласа», но у них три игры в запасе, плюс второе самое лёгкое расписание в лиге: впереди три игры с «Аризоной» (причём две дома), по две с «Анахаймом» и «Сан-Хосе». Добавим к этому усиление на дедлайне и возвращение в строй некоторых травмированных — и положение «лавин» выглядит весьма неплохим.

Согласно математической модели сайта MoneyPuck, шансы «Далласа» занять первое место в дивизионе — 46%, второе — 30%, третье — 17%. У «Миннесоты» соотношение 32/34/22, у «Колорадо» — 18/24/32 (сумма не равна 100 из-за вероятности провала всех этих клубов в зону уайлд-кард).

В Тихоокеанском дивизионе всё ничуть не проще. «Лос-Анджелес» и «Сиэтл» тоже выиграли по семь матчей из последних десяти, идущий первым «Вегас» — шесть. У «рыцарей» при этом и расписание сильно посложнее (игры со всеми конкурентами и двумя топами Востока), да ещё и очередные травмы мешают. У «Сиэтла» и «ЛА» примерно одинаковый календарь: интересно, что регулярка будет закрыта двумя матчами «Вегас» – «Сиэтл», которые, возможно, решат судьбу посева.

«Лос-Анджелес» — «Сиэтл» Фото: Mark J. Terrill/AP Photo/ТАСС

Возвращаясь к уже упомянутым котировкам MoneyPuck: у «Вегаса» 23% занять первое место в дивизионе, 25% — второе и 21% — третье. У «Лос-Анджелеса» котировки 15/21/25, у «Сиэтла» — 37/26/19.

Фактически гарантировал себе попадание в плей-офф и «Эдмонтон», который отстаёт от третьего места дивизиона на два очка при лишней игре. За «нефтяников» играет фактор лучшего игрока в лиге и лучшего большинства, против — очень плохая защита и лютая нестабильность, когда даже подвигов Макдэвида оказывается мало. Тем не менее упомянутый MoneyPuck даёт «Ойлерз» сразу 25% шансов на первый посев в дивизионе.

На восьмое место есть три претендента. Никто не мог представить на старте 2023-го, что «Виннипег» может выпасть из борьбы за плей-офф, но команда Рика Боунесса проиграла 13 матчей из последних 20. В первую очередь проваливается вратарь команды Коннор Хеллебайк, процент сейвов которого до и после Нового года отличается почти на 3%. Болельщики недовольны тем, что на дедлайне менеджмент не сделал больших трейдов, но даже так шансы «Виннипега» крайне высоки.

Несмотря на ковыляние «Калгари» по сезону и нестабильную форму, они непостижимым образом висят в четырёх очках от второго места в уайлд-кард. По итогам первого сезона обмен Ткачук — Юбердо удивительным образом стал проигрышным для обеих команд, Команда Дэррила Саттера, как всегда, на бумаге генерирует тонну бросков и опасных моментов, но имеет громадные проблемы с их реализацией, причём такая же проблема у старомодного тренера была и в «Лос-Анджелесе». На дедлайне команда сделала косметические покупки из разряда «чтобы были», без серьёзного усиления.

По потерянным очкам в плей-офф пока вообще проходит «Нэшвилл», который после продажи четырёх ключевых игроков на дедлайне и омоложения состава внезапно понёсся вперёд. Однако вряд ли в этом сезоне в планы «Предаторз» входит попадание в плей-офф, да и обогнать им надо сразу две команды.

Кратко расклады на Западе описываются фразой: понятно, что ничего не понятно. Серия из трёх-четырёх неудачных матчей может превратить лидера дивизиона в команду уайлд-кард. Подстраиваться и искать удобного оппонента здесь будет сложно: примерно все равны по силам.