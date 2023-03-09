Катастрофа «Салавата»! Чудом отыгрался с 0:3 и уступил из-за жуткой ошибки вратаря

«Адмирал» установил сразу два рекорда — клуба и лиги — и теперь находится в шаге от исторического успеха. Уфа на грани завершения сезона.

«Салават Юлаев» и «Адмирал» вернулись в Уфу при равном счёте в серии первого раунда плей-офф КХЛ. «Моряки» дважды выходили вперёд в противостоянии со второй командой Восточной конференции (1-0 и 2-1), после чего уфимцы неизменно забирали следующую встречу, уравнивая положение вещей. На домашний лёд подопечные Виктора Козлова выходили с задачей впервые вырваться вперёд в этой серии, но пятый матч начался для уфимской команды с ушата холодной воды.

Первая же атака игроков «Адмирала», которые в предыдущем матче не смогли ни разу поразить ворота Ильи Ежова, сегодня оказалась голевой. Николай Чебыкин отпасовал на пятак, у Антона Берлёва бросок не получился, но отскок получился на Александра Шевченко, который прошил голкипера. Стоит отметить, что за пару секунд до гола у бортика Чебыкин откровенной подножкой опрокинул на лёд Михаила Науменкова, но судейской бригадой нарушения правил зафиксировано не было.

Тренерский штаб «Салавата» использовал запрос на предмет положения «вне игры», и надежды уфимской команды на отмену гола, в принципе, были небезосновательными. Игровой момент действительно получился дискуссионным и сложным для судейской бригады, но после длительного видеопросмотра взятие ворот было подтверждено. Как впоследствии было сказано в релизе Департамента судейства КХЛ: «В результате видеопросмотра определено: конёк атакующего хоккеиста и шайба одновременно пересекли синюю линию перед взятием ворот, положения «вне игры» не было, хороший гол».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео момента можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Из-за неудачного тренерского запроса «Салават» остался на льду в меньшинстве – и «Адмирал» стремительно использовал первое же большинство в матче. Рудольфа Червены вывели на бросок с ползоны, на пятаке случился рикошет от Данила Файзуллина, который и привёл к взятию ворот.

Два гола дальневосточников уложились в 1 минуту и 26 секунд с момента начала игры, что отныне является новым рекордом скорострельности в матчах плей-офф для одной команды. Рекорд для двух команд был установлен в Кубке Гагарина — 2016, когда «Салават Юлаев» и «Ак Барс» обменялись голами за 1:05 после стартового вбрасывания.

0:2 с играющим в этом сезоне на очень высоком уровне голкипером Никитой Серебряковым и обладающим в целом очень организованной системой игры в обороне «Адмиралом» – более тяжёлого начала для уфимской команды невозможно было и придумать. А на старте второго периода положение хозяев ещё сильнее усугубилось. «Моряки» выиграли борьбу и организовали контратаку. Даниил Гутик прорвался по правому флангу и прострелил на пятак — Юрий Паутов подставил клюшку и переправил шайбу в сетку.

Про достижение 27-летнего защитника «Адмирала» необходимо сказать отдельно. За последние два сезона Паутов провёл в регулярных чемпионатах КХЛ 66 матчей, забросив всего одну шайбу. Более того, за шесть сезонов выступления в лиге пять голов Паутова в регулярках были распределены следующим образом: (0 в 25 матчах, 0 в 33, 0 в 14, 4 в 51, 0 в 30, 1 в 36). В этом же плей-офф у Юрия открылся какой-то снайперский дар – сначала он принёс победу «Адмиралу» во втором матче серии, забив в овертайме, после чего отличился ещё и сегодня.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Уфимцы возродили интригу в матче благодаря удачной реализации большинства. В середине второго периода гости нахватали удалений, за что были последовательно наказаны Михаилом Науменковым и Алексеем Пустозёровым. Две шайбы хозяев уложились в 64-секундный интервал времени, и Леонид Тамбиев был вынужден использовать тайм-аут, чтобы вернуть свою команду в рабочий ритм.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

В третьем периоде уфимцам пришлось обходиться без одного из своих главных лидеров Александра Кадейкина, получившего травму ноги в одном из эпизодов второй двадцатиминутки. 29-летний форвард не мог наступать на правую ногу и с огромным трудом добрался до раздевалки, досрочно завершив встречу.

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Несмотря на потерю своего лидера, уфимцы всё равно нашли в себе силы отыграться. В концовке третьего периода «Адмирал» сначала остался в меньшинстве после удаления Евгения Лисовца. И на первый раз «моряки» выстояли, но последовавшее следом нарушение правил Файзуллиным оказалось для гостей роковым. Уфимцы отыгрались за девять секунд до сирены. Сергей Шмелёв набросил от борта — шайба после рикошета заметалась на пятаке, откуда Пустозёров добил её в сетку, оформив дубль.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Таким образом, третий раз в ходе серии судьба матча решалась в овертайме. Так уже было в первой и третьей встречах, когда побеждал «Адмирал», тогда как «Салават» во второй и четвёртой встречах выигрывал в основное время. Сегодня эта тенденция повторилась вновь.

В овертайме «моряки» забрали победу усилиями оформившего дубль Шевченко. Александр получил пас на ход, вошёл в зону и из-под Виктора Антипина зарядил в верхний угол ворот — Ежов не успел среагировать, допустив очевидную вратарскую ошибку. Абсолютно жуткий ляп Ильи, учитывая всю ценность этого матча и то, что хозяева начали овертайм с позиции силы и были очень близки к забитому голу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Адмирал» в третий раз оставил за собой нечётный матч в этой серии, снова сумев вырваться вперёд в противостоянии. Приморский клуб впервые в своей истории смог выиграть три матча в розыгрыше Кубка Гагарина. И теперь от исторического выхода во второй раунд плей-офф приморскую команду отделяет всего одна победа. Следующий матч 11 марта состоится уже на льду «Фетисов-Арены» во Владивостоке. «Салават» отправляется на Дальний Восток уже без права на ошибку. Команда Козлова находится на грани завершения сезона.