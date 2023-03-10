Ротенберг вышел из себя, «Локомотив» — в полуфинале Запада. Итоги дня плей-офф КХЛ

9 марта в плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ состоялись четыре матча. Коротко рассказываем о том, что происходило в каждом из них.

«Салават Юлаев» и «Адмирал» выдали, пожалуй, самый насыщенный и красочный матч серии. Приморцы сверхбыстро захватили преимущество, менее чем за полторы минуты забросив две шайбы. На старте второго периода «моряки» нашли пространство для стремительной контратаки и усилиями защитника Юрия Паутова отличились ещё раз.

Однако продолжение встречи оказалось не настолько простым. В середине матча «Адмирал» дважды остался в расстановке 3х4, и оба раза уфимская атака воспользовалась шансом, сократив отставание до минимума.

В третьем периоде дело дошло до штурма со стороны «Салавата». Мощный навал на ворота Никиты Серебрякова принёс дивиденды за девять секунд до сирены – в ближнем бою успеха добился Алексей Пустозёров. Но в овертайме дальневосточники всё равно взяли своё: Александр Шевченко нанёс мощный бросок в ближний угол, и голкипер Илья Ежов даже не успел толком среагировать.

3-2 в серии – «Адмирал» впервые в своей истории одерживает три победы в рамках одной серии плей-офф. Теперь команде Леонида Тамбиева остаётся всего один шаг до четвертьфинала Кубка.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

СКА провёл очередной матч, полный нервов. На девятой минуте первого периода армейцы пропустили и оказались в роли догоняющих. Спустя две минуты им удалось отыграться, а до перерыва и вовсе выйти вперёд. В концовке второго периода Дмитрий Яшкин оформил дубль и сделал счёт 3:1.

Необычный эпизод случился в конце второго периода. Два нападающих СКА в коротком интервале получили травмы, и главный тренер армейцев Роман Ротенберг вступил в перепалку с игроками «Динамо». Ротенберг в этот момент находился у открытой двери скамейки.

Новость по теме Ротенберг вступил в жёсткую перепалку с игроками минского «Динамо»

«Динамо», впрочем, устрашающие речи не испугали, и на старте третьей двадцатиминутки минчане усилиями Седрика Пакетта сократили отставание до минимума. Через минуту с небольшим Никита Гусев вернул СКА преимущество в две шайбы, но заметная разница продержалась недолго и скоро снова стала микроскопической. Дмитрий Соколов вылетел один на один с Николаевым и хитроумно переиграл питерского вратаря. Но эпичной концовке не суждено было состояться: Марат Хайруллин снял все вопросы о победителе двумя точными бросками по пустым воротам.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

«Локомотив» и «Витязь» провели во многом типичный для себя матч, избегая особенного риска и сосредоточившись на охране собственных ворот. Ярославцы дрогнули очень быстро: на третьей минуте голкипер Даниил Исаев заигрался с шайбой за воротами и позволил Ивану Зинченко забить относительно лёгкий гол.

В середине третьего периода железнодорожники отыгрались. На отложенном штрафе Степан Никулин воспользовался коварным отскоком от лицевого борта.

Дополнительное время растянулось. Первый овертайм не выявил лучшего. А вот второй продлился всего 42 секунды. Владислав Кара схватил удаление из игры высоко поднятой клюшкой и оставил «Витязь» в меньшинстве. Ярославцы быстро оккупировали чужую зону, навалились на пятачок и коллективными усилиями пропихнули шайбу за спину вратарю Дорожко.

2:1 в матче и 4-1 в серии – «Локомотив» первым из участников плей-офф выходит в полуфинал своей конференции, а «Витязь» завершает сезон.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

«Ак Барс» попытался отыграться на «Нефтехимике» за предыдущие неудачи. Казанцы одержали результативную и уверенную победу. Дмитрий Воронков открыл счёт уже на 44-й секунде – его бросок получился не акцентированным, но точным. Ближе к перерыву Ансель Галимов восстановил равенство.

Но второй период целиком и полностью остался за «барсами». Галиев, Кагарлицкий, Дыняк и Радулов сделали результат крупным. В заключительной двадцатиминутке «Нефтехимик» не бросил бороться и активно искал счастье в атаке, но отрыв от соперника был уже непреодолим. В концовке Радулов оформил дубль, проворно сыграв на добивании в большинстве, и запротоколировал третью победу «Ак Барса» в серии.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Матчи 10 марта