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Результаты матчей плей-офф КХЛ 9 марта, видеообзоры, расписание матчей на 10 марта

Ротенберг вышел из себя, «Локомотив» — в полуфинале Запада. Итоги дня плей-офф КХЛ
Денис Лутченко
Ротенберг вышел из себя
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«Ак Барс» не на шутку разозлился, «Витязь» завершил сезон.

9 марта в плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ состоялись четыре матча. Коротко рассказываем о том, что происходило в каждом из них.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 5-й матч
09 марта 2023, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 4
ОТ
Адмирал
Владивосток
0:1 Шевченко (Берлёв, Чебыкин) – 00:52 (5x5)   0:2 Файзуллин (Червены, Криштоф) – 01:26 (5x4)   0:3 Паутов (Гутик, Берлёв) – 23:59 (5x5)   1:3 Науменков (Шмелёв) – 32:56 (5x4)   2:3 Пустозёров (Хмелевски, Шмелёв) – 34:00 (5x4)   3:3 Пустозёров – 59:51 (6x4)   3:4 Шевченко (Грачёв, Файзуллин) – 65:18 (5x5)

«Салават Юлаев» и «Адмирал» выдали, пожалуй, самый насыщенный и красочный матч серии. Приморцы сверхбыстро захватили преимущество, менее чем за полторы минуты забросив две шайбы. На старте второго периода «моряки» нашли пространство для стремительной контратаки и усилиями защитника Юрия Паутова отличились ещё раз.

Однако продолжение встречи оказалось не настолько простым. В середине матча «Адмирал» дважды остался в расстановке 3х4, и оба раза уфимская атака воспользовалась шансом, сократив отставание до минимума.

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В третьем периоде дело дошло до штурма со стороны «Салавата». Мощный навал на ворота Никиты Серебрякова принёс дивиденды за девять секунд до сирены – в ближнем бою успеха добился Алексей Пустозёров. Но в овертайме дальневосточники всё равно взяли своё: Александр Шевченко нанёс мощный бросок в ближний угол, и голкипер Илья Ежов даже не успел толком среагировать.

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3-2 в серии – «Адмирал» впервые в своей истории одерживает три победы в рамках одной серии плей-офф. Теперь команде Леонида Тамбиева остаётся всего один шаг до четвертьфинала Кубка.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 5-й матч
09 марта 2023, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
6 : 3
Динамо Мн
Минск
0:1 Пинчук (Спунер, Соколов) – 08:43 (5x4)   1:1 Яшкин (Гусев, Ожиганов) – 10:16 (5x4)   2:1 Глотов (Комаров) – 17:15 (5x5)   3:1 Яшкин (Жафяров, Ожиганов) – 39:17 (5x4)   3:2 Пакетт (Козун, Спунер) – 46:32 (5x5)   4:2 Гусев (Глотов, Камалов) – 47:53 (5x5)   4:3 Соколов (Барберио, Козун) – 51:58 (5x4)   5:3 Хайруллин – 58:27 (en)   6:3 Хайруллин (Хуснутдинов) – 59:48 (en)

СКА провёл очередной матч, полный нервов. На девятой минуте первого периода армейцы пропустили и оказались в роли догоняющих. Спустя две минуты им удалось отыграться, а до перерыва и вовсе выйти вперёд. В концовке второго периода Дмитрий Яшкин оформил дубль и сделал счёт 3:1.

Необычный эпизод случился в конце второго периода. Два нападающих СКА в коротком интервале получили травмы, и главный тренер армейцев Роман Ротенберг вступил в перепалку с игроками «Динамо». Ротенберг в этот момент находился у открытой двери скамейки.

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«Динамо», впрочем, устрашающие речи не испугали, и на старте третьей двадцатиминутки минчане усилиями Седрика Пакетта сократили отставание до минимума. Через минуту с небольшим Никита Гусев вернул СКА преимущество в две шайбы, но заметная разница продержалась недолго и скоро снова стала микроскопической. Дмитрий Соколов вылетел один на один с Николаевым и хитроумно переиграл питерского вратаря. Но эпичной концовке не суждено было состояться: Марат Хайруллин снял все вопросы о победителе двумя точными бросками по пустым воротам.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 5-й матч
09 марта 2023, четверг. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
ОТ
Витязь
Московская область
0:1 Зинченко – 02:34 (5x5)   1:1 Никулин (Алексеев, Сергеев) – 49:45 (6x5)   2:1 Иванов (Каюмов) – 80:43 (5x4)

«Локомотив» и «Витязь» провели во многом типичный для себя матч, избегая особенного риска и сосредоточившись на охране собственных ворот. Ярославцы дрогнули очень быстро: на третьей минуте голкипер Даниил Исаев заигрался с шайбой за воротами и позволил Ивану Зинченко забить относительно лёгкий гол.

В середине третьего периода железнодорожники отыгрались. На отложенном штрафе Степан Никулин воспользовался коварным отскоком от лицевого борта.

Дополнительное время растянулось. Первый овертайм не выявил лучшего. А вот второй продлился всего 42 секунды. Владислав Кара схватил удаление из игры высоко поднятой клюшкой и оставил «Витязь» в меньшинстве. Ярославцы быстро оккупировали чужую зону, навалились на пятачок и коллективными усилиями пропихнули шайбу за спину вратарю Дорожко.

2:1 в матче и 4-1 в серии – «Локомотив» первым из участников плей-офф выходит в полуфинал своей конференции, а «Витязь» завершает сезон.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 5-й матч
09 марта 2023, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
6 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Воронков (Войнов) – 00:43 (5x5)   1:1 Галимов (Шафигуллин) – 15:18 (5x5)   2:1 Галиев (Войнов) – 24:21 (5x4)   3:1 Кагарлицкий (А. Радулов, Галиев) – 34:10 (5x4)   4:1 Дыняк (Лукоянов, Журавлёв) – 35:06 (5x5)   5:1 А. Радулов (Сафонов) – 39:25 (5x5)   6:1 А. Радулов (Лямкин, Шипачёв) – 59:46 (5x3)

«Ак Барс» попытался отыграться на «Нефтехимике» за предыдущие неудачи. Казанцы одержали результативную и уверенную победу. Дмитрий Воронков открыл счёт уже на 44-й секунде – его бросок получился не акцентированным, но точным. Ближе к перерыву Ансель Галимов восстановил равенство.

Но второй период целиком и полностью остался за «барсами». Галиев, Кагарлицкий, Дыняк и Радулов сделали результат крупным. В заключительной двадцатиминутке «Нефтехимик» не бросил бороться и активно искал счастье в атаке, но отрыв от соперника был уже непреодолим. В концовке Радулов оформил дубль, проворно сыграв на добивании в большинстве, и запротоколировал третью победу «Ак Барса» в серии.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Матчи 10 марта

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 5-й матч
10 марта 2023, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 5-й матч
10 марта 2023, пятница. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 5-й матч
10 марта 2023, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Северсталь
Череповец
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 5-й матч
10 марта 2023, пятница. 19:30 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Не начался
Динамо М
Москва
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