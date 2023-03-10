Чистое волшебство! Гениальный Кучеров одним движением обманул вратаря и защитника

«Тампа» уступила в овертайме, но за такую игру им точно не стыдно.

«Тампа» остановила свободное падение и показала себя такой, какой мы все прекрасно её помним. Предыдущий матч с «Филадельфией», который позволил прервать серию поражений, можно вынести за скобки. «Лётчики» уже не имеют турнирных притязаний, лучше оценивать команду по противостояниям с серьёзными соперниками из верхней части таблицы.

Против «Вегаса» «Тампа» смогла проявить себя в полной мере, доминировала практически весь матч, билась в прямом и переносном смысле до самого конца и не развалилась после неудачного отрезка на старте третьего периода. Сегодня уже никто не думал сажать на скамейку Кучерова, Стэмкоса и Пойнта. Именно эта троица и дала огня, затащив игру в овертайм.

Матч начался для хозяев с холодного душа и пропущенной шайбы в первой же смене – четвёртое звено «Вегаса» организовало атаку два в одного, которую завершил Колесар подправлением в пустые ворота. Много времени на ответ «Тампе» не потребовалось, и через несколько минут Брейден Пойнт сравнял счёт, добив шайбу с пятачка.

Надо отметить Никиту Кучерова, который наносил изначальный бросок. Он стянут на себя внимание сразу трёх соперников, что позволило Пойнту хозяйничать на чужом пятачке, как у себя дома.

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Во втором и безголевом периоде страсти начали накаляться. Таннер Жанно дважды поймал на силовой приём Джека Айкела, после чего быстро успокоил вызвавшего его на бой Макнэбба. Концовка периода тоже получилась жаркой. Уже после сирены Алекс Пьетранджело клюшкой выбил лёд из под ног Кучерова, за что сразу же получил чувствительный тычок в спину от Стэмкоса, и дело едва не закончилось массовой дракой.

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Начало третьего периода ознаменовалось не самой удачной сменой Михаила Сергачёва в большинстве. Сначала он не смог удержать в зоне атаки скачущую шайбу, а затем его технично придержал Райлли Смит, когда защитник бежал в оборону наперерез Вильяму Карлссону. «Вегас» вновь вышел вперёд, забив в меньшинстве. На этом «рыцари» не остановились и вскоре забили ещё одну, но уже в большинстве.

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Перед тем как «Тампа» пустилась в камбэк, четвёртые звенья устроили ещё одно массовое и очень жаркое выяснение отношений, по итогам которого удалили девять игроков, а в общей сложности судьи выписали 122 минуты штрафа!

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«Ребята дрались, встали на защиту товарищей по команде и получили удаления до конца. Это был важный момент, он нас завёл», — сказал Сергачёв.

«Давненько не видел такой картины, с клюшками и крагами, разбросанными по льду. Повеяло 1980-ми. Эта потасовка придала нам импульс», — отметил Купер.

Лидеры «Тампы» завелись и выстрелили и в решающие минуты третьего периода. Пойнт чисто выиграл вбрасывание в формате «6х5», а дальше – дело техники. Сергачёв отдал под бросок Кучерову, и тот выстрелил впритирку со штангой без шансов для Джонатана Куика.

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Через полторы минуты, когда «Тампа» очень вовремя получила большинство, Куик уже был готов отражать очередной бросок Никиты. Никита замахнулся, голкипер занял позицию и приготовился, но хитрющий россиянин одним движением обманул и Куика, и Макнэбба, бросившегося блокировать бросок, и выдал гениальный пас Пойнту на пустые ворота. Чистое волшебство!

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В овертайме «Вегас» оказался сильнее – Андрей Василевский не смог удержать шайбу, которая просочилась ему в «домик» после броска Джека Айкела, и Алек Мартинес добил её в ворота. Пусть «молнии» проиграли, но за такую игру им точно не стыдно.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Если честно, мне сегодня всё понравилось в нашей игре. Мы заслуживали взять очки в этом матче. Если посмотреть на нашу недавнюю неудачную серию, там была совершенно другая команда. Сегодня мы играли намного лучше, чем с «Филадельфией». Это лучшая игра, которую мы показали за последнее время. Рад, что заработали хотя бы одно очко, потому что мы это заслужили», — отметил после игры довольный Джон Купер.