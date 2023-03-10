122 минуты штрафа за один эпизод! В НХЛ устроили олдскульное массовое побоище

«Тампа» и «Вегас» устроили сегодня шикарный матч на «Амали-Арене». Быстрый обмен голами на старте сменила голевая засуха, которая внезапно перетекла в настоящую «перестрелку» в третьем отрезке. Героем концовки основного времени стал Никита Кучеров, но в овертайме «Голден Найтс» забрали дополнительное очко.
Однако этот матч запомнился не только хоккеем, но и драками, стычками, провокациями. На 35-й минуте бой устроили Тайлер Жанно и Брейден Макнэбб, а уже после сирены на второй перерыв Стивен Стэмкос полез восстанавливать справедливость, когда Никиту Кучерова опрокинули на лёд подножкой.
Но настоящая буря разразилась на 53-й минуте при счёте 3:1 в пользу «Вегаса». Всё началось с грубой отмашки Патрика Маруна от Кигана Колесара. Видимо, это действие возымело эффект поднесённой к дырявому бензобаку спички – на площадке полыхнула массовая драка, в которой приняли участие все хоккеисты, кроме вратарей.
«Давненько не видел такой картины, с клюшками и крагами, разбросанными по льду. Повеяло 1980-ми», — оценил побоище наставник «Тампы» Джон Купер. В духе правил олдскульного хоккея поступили и арбитры, отправившие в штрафные боксы полноценные пятёрки команд. Марун получил 2+2+10, остальные — 2+10, а общее количество штрафа за этот эпизод составило 122 минуты!
«Ребята дрались, встали на защиту товарищей по команде и получили удаления до конца. Это был важный момент, он нас завёл», — отметил после игры Михаил Сергачёв. Действительно, после кулачной паузы «Тампа» как раз и сравняла счёт, сумев забить дважды с пустыми воротами.
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