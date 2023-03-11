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Онлайн-трансляции и результаты матчей плей-офф КХЛ 11 марта, расклады в розыгрыше Кубка Гагарина, итоги игрового дня

«Адмирал» сенсационно выкинет «Салават» из Кубка Гагарина? День плей-офф КХЛ. Онлайн
Родион Власов Лев Лукин
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Онлайн-трансляции и результаты матчей плей-офф
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Шикарный первый раунд движется к своему завершению.

Рекордный и уникальный первый раунд Кубка Гагарина продолжается в субботу 11 марта. Сегодня – время шестых матчей в сериях «Салават Юлаев» — «Адмирал», СКА – «Динамо» Мн и «Ак Барс» — «Нефтехимик». Встречи пройдут во Владивостоке, Минске и Нижнекамске.

Результаты и расписание матчей плей-офф КХЛ
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 6-й матч
11 марта 2023, суббота. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 6-й матч
11 марта 2023, суббота. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Ак Барс
Казань
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 6-й матч
11 марта 2023, суббота. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
СКА
Санкт-Петербург

В 10 утра по московскому времени стартует поединок «Адмирал» — «Салават», который может принести оглушительную сенсацию – вылет Уфы от скромного дальневосточного клуба. «Моряки» находятся в одной победе от исторического достижения, но гости совершенно точно будут биться.

Вечером свои серии могут закрыть СКА и «Ак Барс». Смогут ли минские «зубры» и нижнекамские «волки» помешать планам фаворитов и отправить серии в седьмые решающие матчи?

Следим за событиями игрового дня в режиме онлайн-трансляции.

Live Лев Лукин

Вчера в Кубке Гагарина определился ещё один четвертьфиналист, да и в других парах было немало интересного. Почитать обо всём можно в нашем итоговом обзоре дня.

Тренер «Динамо» швырнул бутылку, «Автомобилист» потерял вратаря. Итоги дня плей-офф КХЛ Тренер «Динамо» швырнул бутылку, «Автомобилист» потерял вратаря. Итоги дня плей-офф КХЛ
07:20 Лев Лукин

Доброе утро всем поклонникам хоккея и любителям КХЛ! Игровой день сегодня стартует с утра по московскому времени, менее чем через три часа во Владивостоке начнётся встреча «Адмирала» и «Салавата». Победа дальневосточников оформит первый в истории «моряков» выход в полуфинал конференции. Победа уфимцев отправит серию в Уфу на решающий седьмой матч.

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