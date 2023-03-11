«Адмирал» сенсационно выкинет «Салават» из Кубка Гагарина? День плей-офф КХЛ. Онлайн

Рекордный и уникальный первый раунд Кубка Гагарина продолжается в субботу 11 марта. Сегодня – время шестых матчей в сериях «Салават Юлаев» — «Адмирал», СКА – «Динамо» Мн и «Ак Барс» — «Нефтехимик». Встречи пройдут во Владивостоке, Минске и Нижнекамске.
В 10 утра по московскому времени стартует поединок «Адмирал» — «Салават», который может принести оглушительную сенсацию – вылет Уфы от скромного дальневосточного клуба. «Моряки» находятся в одной победе от исторического достижения, но гости совершенно точно будут биться.
Вечером свои серии могут закрыть СКА и «Ак Барс». Смогут ли минские «зубры» и нижнекамские «волки» помешать планам фаворитов и отправить серии в седьмые решающие матчи?
Следим за событиями игрового дня в режиме онлайн-трансляции.
Вчера в Кубке Гагарина определился ещё один четвертьфиналист, да и в других парах было немало интересного. Почитать обо всём можно в нашем итоговом обзоре дня.
Доброе утро всем поклонникам хоккея и любителям КХЛ! Игровой день сегодня стартует с утра по московскому времени, менее чем через три часа во Владивостоке начнётся встреча «Адмирала» и «Салавата». Победа дальневосточников оформит первый в истории «моряков» выход в полуфинал конференции. Победа уфимцев отправит серию в Уфу на решающий седьмой матч.
- 11 марта 2023
-
08:30
-
08:16
-
08:00
-
07:00
-
05:43
-
00:42
-
00:40
-
00:11
-
00:00
- 10 марта 2023
-
23:57
-
23:43
-
23:39
-
23:33
-
23:24
-
23:13
-
23:11
-
23:10
-
22:59
-
22:57
-
22:52
-
22:49
-
22:26
-
22:24
-
22:17
-
22:08
-
22:07
-
22:00
-
21:51
-
21:38
-
21:09
-
20:46
-
20:44
-
20:34
-
20:28
-
20:12