«Адмирал» сенсационно выкинет «Салават» из Кубка Гагарина? День плей-офф КХЛ. Онлайн

Рекордный и уникальный первый раунд Кубка Гагарина продолжается в субботу 11 марта. Сегодня – время шестых матчей в сериях «Салават Юлаев» — «Адмирал», СКА – «Динамо» Мн и «Ак Барс» — «Нефтехимик». Встречи пройдут во Владивостоке, Минске и Нижнекамске.

В 10 утра по московскому времени стартует поединок «Адмирал» — «Салават», который может принести оглушительную сенсацию – вылет Уфы от скромного дальневосточного клуба. «Моряки» находятся в одной победе от исторического достижения, но гости совершенно точно будут биться.

Вечером свои серии могут закрыть СКА и «Ак Барс». Смогут ли минские «зубры» и нижнекамские «волки» помешать планам фаворитов и отправить серии в седьмые решающие матчи?

Следим за событиями игрового дня в режиме онлайн-трансляции.