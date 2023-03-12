Бутылки водки по дому, враньё отца. Трагедия в семье сделала шведа лучшим вратарём в НХЛ

«Бостон» в этом сезоне бьёт все мыслимые и немыслимые рекорды. Победа над «Детройтом» стала исторической – «мишки» более чем за месяц до окончания регулярки забронировали себе место в плей-офф и стали первой командой в истории НХЛ, которая добралась до отметки в 50 побед всего лишь за 64 матча, побив достижение «Детройта»-1996 и «Тампы»-2019 (66 матчей).

Одним из творцов головокружительного успеха «Бостона» является Линус Улльмарк. Лидируя в лиге по победам (33), проценту отражённых бросков (93,8), коэффициенту надёжности (1,89) и голам среди вратарей (1), швед уверенно идёт к завоеванию «Везина Трофи».

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Так было далеко не всегда. В ряды хоккейных звёзд Улльмарк ворвался только в 29 лет и шёл по совсем не проторённой дорожке. Он всегда знал, что хочет быть именно вратарём, и проводил на катке всё свободное время. Но первое время хоккей был для него просто забавой.

«Он был очень хорош в играх, но ленился, играл просто ради удовольствия. Конечно, удовольствие надо получать, но хочется, чтобы ребята воспринимали хоккей серьёзно. Мы могли проиграть, а Линус всё равно говорил: «Ну и ладно, всё равно это отличный день!». Наверное, он был немного инфантильным», — рассказывал тренер Улльмарка в юниорской команде «Модо» Хенрик Градин.

В юности Улльмарк даже не мечтал об НХЛ. «Тогда я был одним из худших. Играл как футбольный вратарь, на которого надели хоккейные щитки», — рассказывает он. В 15–16 лет он не смог пробиться в юниорскую сборную, но в 17 во многом благодаря случаю попал в систему «Модо». Он был на примете у клуба и получил вызов, когда один из вратарей решил уйти из команды и вернуться домой.

Там Улльмарк встретил двух людей, которые стали ему хоккейными отцами – Магнуса Хелина и Мацея Своха. «Ему недоставало структуры и системы игры в сравнении с другими вратарями. Но в то же время он умел останавливать шайбу. Инстинкты у него были превосходные», — вспоминал Хелин.

Хелин и Свох принялись лепить из талантливого мальчишки профессионала. Благодаря им он мужал и учился подходить к игре серьёзно. То есть правильно готовиться, правильно вести себя, быть требовательным к себе. «Они всегда были рядом. Если бы не они, меня бы сейчас здесь не было», — признаётся Улльмарк.

Линус Улльмарк Фото: ZUMA/TASS

Линус прогрессировал, стал основным вратарём юниорского, потом и молодёжного «Модо». В 2012 году его задрафтовал «Баффало» в шестом раунде, в сезоне-2013/2014 он стал первым номером основной команды, завоевал приз лучшему шведскому вратарю, попал в состав сборной на чемпионат мира и подписал контракт новичка с «Сэйбрз».

В какой-то момент всё рухнуло. Улльмарк не может сейчас вспомнить, когда именно жизнь пошла под откос. Он узнал, что его папа пьёт, причём уже давно. В детстве папа всегда был рядом, принимал активное участие в жизни сыновей, возил их на тренировки, посвящал им свободное время. Но потом его разбил инсульт, пришлось уволиться, а проблемы со здоровьем он начал топить в алкоголе.

В 21 год Улльмарк узнал о зависимости отца. Стал находить бутылки водки, разбросанные по всему родительскому дому. Стал замечать, что отец врёт, и это открытие едва не прибило его на самое дно.

«Я плохо это помню, мозг как будто ограждает меня от плохих воспоминаний. Я был подавлен. На раскатке ко мне подъехал Мацей и спросил – ну как ты, о чём думаешь? И меня прорвало. Я только что провёл великолепный сезон, стал вратарём года, было много ожиданий. Всё шло в гору, но наступил самый сложный период жизни.

Я сказал ему, что не знаю, что делать. Я был без понятия, что теперь делать. Думал закончить с хоккеем. Я был очень близок к этому, думал закончить и вернуться домой к родителям. Я был далеко от них и чувствовал ответственность. Но это же он мой папа, а не я его отец. Это он должен обо мне заботиться, а не я о нём», — вспоминает он.

«Он был совсем ещё молодым мальчишкой. Конечно, он был морально опустошён. Но он умный парень и в конечном итоге понял, что это не его борьба. Он всегда был очень эмоциональным и привязанным к семье, родителям и брату», — говорит Хелин.

Линус Улльмарк Фото: AP/TASS

Улльмарк не бросил хоккей – помогли тренеры, помог клубный психиатр, помогла любимая девушка. В 2015 году он переехал в Северную Америку, где шесть лет провёл в системе «Баффало», последние три года играл в основе, но какого-то серьёзного прорыва не совершил.

Ко всем бедам добавилась пандемия. Жена только родила второго ребёнка и осталась с детьми в Швеции, а Линус был один на протяжении пяти месяцев: «Такой вариант был лучшим, но для меня это были самые тяжёлые времена. Сидишь один в квартире, выбираешься только на арену, даже поговорить не с кем. Даже некого обнять».

С папой он долгое время не общался, созванивался только с мамой. Они понимали, что папе осталось недолго – проблемы со здоровьем, диабет, алкоголизм, поэтому однажды Линус всё-таки поговорил с отцом. Как оказалось, в последний раз.

Спустя несколько дней, зимним утром 2021 года Улльмарка что-то терзало ещё сильнее, чем обычно. Он чувствовал – что-то не так. Раскатка прошла ужасно, а после неё позвонила мама. Папа умер. Ему было 63 года.

«Странно звучит, но у меня как будто гора с плеч упала. Многие, наверное, поймут это ощущение. Ты знаешь, что твой родной человек болен и конец близок. Я всегда говорил, что он не доживёт до 70, готовился к этому. Но нельзя подготовиться к смерти», — вспоминает Улльмарк.

Линус Улльмарк и Джереми Свейман Фото: AP/TASS

Для него смерть отца стала избавлением. Летом того же года Улльмарк был готов перевернуть страшную страницу и открыть новую главу в своей карьере. Он подписал контракт с «Бостоном» в качестве свободного агента. «Бостон» проявил ко мне интерес, и я решил, что самое время начать новую главу в жизни. Тогда я не осознавал, насколько мне это было нужно», — говорит он.

Он больше не посещает психотерапевта, начал полноценно радоваться жизни и ценить всё хорошее, что у него есть. «Это сделало его сильнее. После такого ты можешь справиться со всеми сложностями, которые ставит перед тобой жизнь», — говорит Хелин.

Спустя два года Улльмарк стремительно стал лучшим вратарём в НХЛ и ведёт «Бостон» к историческому по всем меркам сезону. «Мишки» замахиваются на рекорд по победам (63, принадлежит «Тампе» и «Детройту»), а также по количеству очков (132, принадлежит «Монреалю»). Но Улльмарк думает даже не об этом. «Для нас только Кубок Стэнли имеет значение. Рекорды предназначены для того, чтобы их бить, но если у вас есть трофей, его уже никто не отнимет», — говорит он.