Вылет «Салавата» — не такая уж сенсация. Топ-клуба в Уфе больше нет

«Салават Юлаев» вылетел из Кубка Гагарина от рук «Адмирала», и есть соблазн воспринимать это как главную сенсацию за всю историю плей-офф КХЛ со времён выноса рижским «Динамо» СКА в 2010-м. По крайней мере, если смотреть на названия клубов и понимать, что за ними стоит, то это точно воспринимается как оглушительная «бомба», внезапно разорвавшаяся уже на старте КГ-2023.

Однако если отойти от стереотипов и посмотреть на ситуацию исключительно через призму этого сезона и конкретно этой серии, то говорить о сенсации вряд ли придётся. Лёгкая неожиданность, не более того. «Адмирал» и «Салават» играли, в общем-то, на равных, при этом если сильные стороны дальневосточников (терпение, дисциплина, сверхплотная оборона) проявлялись в каждой игре, то уфимцы метались от исторически привычной для них атакующей игры в давление к жуткому, глубочайшему откату. И, кстати, всякий раз наказывались вроде бы менее мастеровитым «Адмиралом» за трусость. Что в игре №3, что в игре №6, в которой Уфа вообще вздумала охранять счёт 1:0.

Но посмотрите на состав, в котором «Салават» вышел на главный матч сезона. Стоит ли удивляться, что уфимцы постарались зацепиться за минимальное преимущество в гостевой игре? И ведь только Александр Кадейкин и Иван Дроздов отсутствовали из-за травм.

Этот состав – яркая иллюстрация того, во что уфимцев в нынешнем сезоне планомерно превратила странная политика руководства. Ещё в начале января мы писали, что философия Рината Баширова осознанно и без видимых на то причин ведёт «Салават Юлаев» к статусу середняка КХЛ. И вот, пожалуйста – в чём мы были неправы?

Фанатичная вера в воспитанников клуба и отказ от качественных трансферов (а скорее, банальное неумение вести переговорный процесс) привели «Салават» к настоящей катастрофе. Пустозёров и Алалыкин, Аймурзин и Сучков не спасли уфимцев, да и вообще тащил их в гордом одиночестве великолепный Александр Хмелевски. Легионер и классный мастер, на которого каким-то чудом в межсезонье всё-таки потратились в столице Башкортостана.

Априорное преимущество фавориту в серии с андердогом отдаётся обычно из-за разницы в уровне исполнителей. Ведь поставить правильный, системный хоккей может почти любой опытный тренер, а вот талантливые и дорогостоящие мастера – как правило, прерогатива топ-клубов. К которым мы по старой памяти и относили «Салават». На деле оказалось, что у юлаевцев некому, кроме Хмелевски, делать разницу, а в тренерском противостоянии прошедший суровую школу ВХЛ Леонид Тамбиев просто «сожрал» Козлова.

Виктор Козлов и Леонид Тамбиев Фото: Дмитрий Сорока, photo.khl.ru

И, кстати, не надо сетовать на то, что «Салавату» просто не повезло. По-настоящему фортуна отвернулась от уфимцев только один раз, в овертайме пятой игры, когда гол Александра Шевченко реально не вытекал из логики игры. Но в том же пятом матче «Адмирал» вёл 3:0, и отыграться юлаевцы смогли исключительно благодаря большинству. В третьей и шестой играх «автобусный» «Адмирал» умело переворачивал ход встреч за счёт атаки. А ещё можно вспомнить овертайм первого матча, в котором «моряки» забили шикарный гол, а не поймали какой-нибудь удачный отскок. Вообще, считаю, что первый раунд разрушил стереотип, согласно которому «Адмирал» умеет только сидеть в своей зоне и обороняться, молясь на Никиту Серебрякова. Нет уж, это гораздо более интересная и глубокая команда.

Ну а возвращаясь к «Салавату»: стоит ли называть сенсацией поражение команды, которая не имела заведомого большого преимущества над соперником ни по составу, ни уж тем более по уровню тренерского штаба, а затем играла с ним в равный хоккей? Вряд ли. Сенсация здесь – это только то, во что превращает клуб его нынешнее руководство.

Напомним, Ринат Баширов открыто признался в том, что увести клуб в перестройку ему не дали болельщики, однако на деле мы увидели, что «Салават» по ходу сезона метался, причём метания зависели от игры команды в отдельных матчах. То Уфа наигрывала молодёжь, то шла за кубком, то снова пыталась спасти сезон воспитанниками. Людей, которые должны отвечать в клубе за стратегическое планирование, бросало то в жар, то в холод, причём стратегию, похоже, определяли победы и поражения в текущем регулярном чемпионате. Разве это нормально?

Ринат Баширов Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Ещё более ненормально то, как триумвират Баширов – Чижов – Курносов провёл селекционную работу. Про отсутствие качественных трансферов мы уже говорили (и Баширов признал, что он якобы просто не хотел тратить деньги), но команде вообще не было оказано никакой помощи по ходу сезона, не было произведено никаких ходов, способных усилить клуб или хотя бы показать, в каком направлении он двигается. Почему не обменяли в дедлайн голкипера Андрея Кареева, раз уж настолько не рассчитывали на него в плей-офф, что дали играть до конца провалившемуся Илье Ежову? Почему не постарались провернуть выгодную сделку по Александру Кадейкину, который чувствовал себя не в своей тарелке в хоккее Виктора Козлова? Форвард всегда был полезен своей активной игрой по всей площадке и перед воротами, что, собственно, и показал в сборной, оказавшись в благоприятной обстановке.

Очевидно, что за вратаря и центрфорварда с российским паспортом «Салават» мог потребовать полцарства и усилиться перед плей-офф и качественно, и количественно. Но дедлайн уфимцы провели в тишине.

Понять боссов «Салавата» ещё можно было разве что в том, что они не стали менять главного тренера по ходу сезона. Хоккей от Виктора Козлова вызывал вопросы и навевал скуку, это была совсем не та игра, к которой привыкли болельщики клуба в последние лет десять, но она всё-таки давала промежуточный результат. За сериями поражений шли серии побед, не раз ярко обыгрывались топ-клубы, «Салават» всё время шёл где-то в лидирующем пуле и в итоге закончил регулярку на втором месте конференции.

Руководители уфимского клуба пару раз порывались вернуть в главные тренеры Николая Цулыгина, но Козлов одерживал своевременные победы и отводил от себя угрозу. Выходит, тренер отбил своё место – по крайней мере, в глазах болельщиков, которые не так часто получали эстетическое удовольствие от игры своей команды, но вроде бы видели в её модели ту самую кубковость, которая и нужна в плей-офф.

Но в плей-офф Козлов, как мы уже сказали, вчистую проиграл дуэль Тамбиеву. И именно наставник скромной команды из Владивостока, обладающий значительно меньшими ресурсами, продемонстрировал, что такое тот самый кубковый хоккей.

«Салават Юлаев» Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

Значит, что руководители клуба, которые каждый день находятся внутри команды и вроде бы являются хоккейными специалистами, не разобрались, что «тренерский» «Салават» неспособен решать большие задачи. Оборонительный стиль Козлова держал команду на плаву, систематизировал её, но самые яркие победы в регулярке хоккеисты одерживали, когда забывали про систему. 5:0 с «Авангардом», 5:1 со СКА, 4:1 с «Ак Барсом», голы в формате «4 на 3» в овертаймах – кажется, за ними стоял не тренер, а хоккеисты, которые хотят и могут играть задорно и весело. Косвенно это подтверждала каменная реакция Козлова на самые сочные победы Уфы в этом сезоне. Виктору Николаевичу как будто было неприятно, каким образом «Салават» побеждает.

Люди, управляющие клубом, видели, что хоккей Козлова не подходит «Салавату». Но они верили, что в нём есть кубковость, и она действительно просматривалась. Однако плей-офф расставил всё на свои места, руководители не угадали. Даже с тем весьма скромным составом, с которым Козлову пришлось заканчивать плей-офф, можно было играть ярче и увереннее – за примером можно съездить в Нижний Новгород. Но тогда нужно было насаждать этот стиль ещё с прошлого лета. Однако Козлову он оказался чужд, и в итоге в Уфе по итогам сезона остались у разбитого корыта – ни зрелищности, ни результата.

Как ни парадоксально, но провальный результат сезона может сыграть на руку руководству команды во главе с Башировым. Если, конечно, люди останутся на своих постах. Хотел же гендиректор юлаевцев провести перестройку, так вот сейчас самое время. Вот, мол, видите, Кубка нам всё равно не видать, так давайте начнём строить «Салават» из пацанов с улицы Зорге.

Но, во-первых, давно известно, что ставка только на своих – это утопия и популизм. К нему обычно прибегают, когда кончаются деньги, но о финансовых проблемах «Салавата» ничего не слышно. Даже «Локомотив», давний адепт игры силами своей школы, в последние годы отказывается от подобной философии, чтобы выиграть что-то впервые за 20 лет.

Во-вторых, тренер с такими взглядами, как у Козлова, вряд ли должен работать с молодыми. Ну какого прогресса они добьются, играя в трусливый хоккей? Понятно, что дни Виктора Николаевича в клубе, скорее всего, сочтены, но если руководство уже несколько раз ошиблось в выборе стратегии и тактики, то почему болельщики должны верить в светлое будущее после перестройки?

Да и вообще, не поймут уфимские фанаты этой самой перестройки на ровном месте. Уверен, они хотят видеть сильный, в меру звёздный «Салават», как и раньше, ведь им есть с кем сравнивать даже внутри конференции. Но им сейчас пытаются втюхать какую-то непонятную идеологию, во главе которой стоит якобы рациональный подход к тратам на трансферы и упор на свою молодёжь. И ещё раз повторим, молодёжь у уфимцев отличная, но рядом с кем и под руководством кого она должна расти? Эти вопросы остаются открытыми, и есть ощущение, что давать ответы на них должны новые люди. Те, кто безо всяких причин превратили «Салават» из топ-клуба в середняк, уже вряд ли способны принести пользу одной из самых популярных команд страны.