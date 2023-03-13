В печку стереотипы! Романтичное «Торпедо» отошло от догм и «съело» рабочее «Динамо»

Мало кто верил в Нижний Новгород даже после того, как они получили верхний посев в плей-офф.

«Торпедо» весь сезон идёт так, будто находится в меме «вы находитесь здесь». «Они ничего не добьются с таким составом» – «Хоккей Ларионова не сработает в этой КХЛ» – «Без жёстких сборов они сдуются к ноябрю» – «В плей-офф их [непереводимая игра слов]». Все эти стадии нижегородцы успешно прошли и теперь, возможно, будут штурмовать новую ступень неверия.

Не буду скрывать, в начале сезона и я не верил в команду, которая радикально омолодила защитный корпус и начинала чемпионат так, будто собиралась чередовать счета 5:4 и 4:5. Всё это выглядело каким-то безумным экспериментом, особенно когда Ларионов отцепил чуть ли не самого именитого защитника команды Зията Пайгина. Однако нижегородские кейлы макары росли весь сезон, как и игра команды в целом, и победа в серии с «Динамо» была абсолютно закономерной.

А ведь москвичи, которые в этом году свою идентичность построили вокруг звена Джиошвили — Каблуков — Муранов, как раз могли показаться тем соперником, что воплотили бы в жизнь обещание Кирилла Петрова. Бело-голубые умеют пахать, толкаться и терпеть: и не просто так немало экспертов и простых болельщиков ставили на проход «Динамо»: возможно, сыграл роль и бренд.

Попытки «расколоть» соперника «Динамо» действительно предпринимало. На первый матч Кудашов выпустил явно силовое звено Михайлов — Ефремов — Потапов, да и игроки москвичей в первых нижегородских матчах пытались действовать поагрессивнее. Мы уже упоминали, как на видео «Торпедо» о камерах на судьях попадал момент, когда рефери угрожали задушить команды обоюдными удалениями, если хоккеисты не начнут играть. Однако тактика провалилась: сложно размазать технарей по бортам, когда они быстрее и умудряются банально убежать от соперника.

Физическая форма — вообще одна из ключевых причин победы. Ещё перед серией это казалось важным аргументом в пользу «Торпедо»: парни Ларионова были лидерами КХЛ по пройденной дистанции, а команда Кудашова как раз плелась на последних местах вместе с «Адмиралом». Так что лозунг «сила — в движении» в этом году куда успешнее осуществляли в Нижнем Новгороде.

Тренер клуба по ОФП Филипп Арзамазов после провала на МЧМ-2021 непродолжительное время ходил в явных антигероях. Та молодёжка не смогла выиграть медаль во многом из-за физики: Россия выглядела тяжеловато даже против немцев, а уж на фоне канадцев еле таскала ноги. С учётом того, что Арзамазов — шурин Ларионова, он всем казался блатным.

Однако в этом году никаких провалов по физике у «Торпедо» не было, и их тренер чётко объяснил свою философию: «У нас маленький тренировочный объём, по времени мы тренируемся меньше, чем в других командах. Не больше часа на льду, около часа на земле. Благодаря этому игроки остаются свежими. При этом у нас максимальная интенсивность занятий — и потом эта максимальная интенсивность переносится на лёд». Хотя у Нижнего не было интенсивного летнего сбора, где якобы закладывается «фундамент», это не помешало им по ходу сезона.

И «Динамо» не просто так проиграло три овертайма подряд. Во всех первых овертаймах есть дальняя скамейка, и преимущество получало «Торпедо» благодаря лучшей позиционной игре. За 27 минут в трёх овертаймах до ворот Ивана Кульбакова долетело лишь пять бросков, потому что бело-голубых банально запирали в собственной зоне. Гол Яна, когда защитники «Динамо» выступили неповоротливыми зрителями, — отличная иллюстрация.

Иван Кульбаков Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В целом защита «Динамо» выступила в роли прекрасного спарринг-партнёра для быстрых форвардов Нижнего. За исключением разве что Бреннана Менелла оборонцы «Динамо» — габаритные, физически сильные, но весьма медленные. Симптоматично, что в пятом матче у команды Ларионова прошли две одинаковые комбинации с разрезающими диагональными пасами на пятак, и в целом слабые стороны бело-голубых были использованы.

«Торпедо» выиграло эту серию благодаря лучшей игре вратаря. Иронично, что Иван Кульбаков в прошлом году остановил «Динамо» в одной из игр регулярки, когда играл за «Витязь», немедленно получил предложение из Москвы и угодил там в глубокий запас. В Нижнем Кульбаков по ходу сезона не проиграл конкуренцию словаку Гуске, а в плей-офф белорус сыграл просто спокойно и брал своё. Илья Коновалов же плей-офф провалил: как только «Торпедо» смогло начать нагружать его бросками, пошли голы. Неудивительно, что в последнем матче серии в воротах появился Константин Волков.

Но главное — само «Торпедо» и его штаб не были догматичными. На том самом МЧМ команда Ларионова максимально упрямо пёрла со своей философией, когда защитников не ругали даже за самые нелепые ошибки. И хотя нижегородцы сохраняли фирменный короткий пас в средней зоне, они стали плотно нагружать чужие ворота. По ходу серии чётче стала оборонительная структура, несмотря на индивидуальные ошибки молодых защитников. Приятным удивлением для многих стал автор победной шайбы в четвёртом матче Даниил Бокун, который почти не играл в КХЛ до этого сезона, но прибавил в оборонительной игре.

Когда надо было, «Торпедо» само могло ответить на провокации, в том числе своими провокациями (наезд Коваленко на Волкова во втором матче серии). И когда надо, «Торпедо» даже упрощало игру — и, более того, само потихоньку заставляло соперника отказываться от идеи затоптать и перемолоть, втягивая в свой хоккей, где ребят Ларионова было сложно удержать.

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В этом плане второй раунд будет интересным. Серия со СКА, который очень часто играет на грани фола и удаляется, может затянуться и стать крайне зажигательной — и это хочется увидеть больше, чем потенциальное бодание с прагматичным и упёртым «Локомотивом», который сам может врубить движение.