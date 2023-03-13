«Почему не ведут себя, будто небо рушится?» Как «Миннесота» переживает травму Капризова

Ещё пару недель назад «Уайлд» были зависимы от суперзвезды. А сейчас, несмотря на отсутствие Кирилла, в команде хорошие настроения.

«Если вы думали, что настроение в «Миннесоте» будет мрачным после новости о том, что Кирилл Капризов выбыл из игры на три-четыре недели из-за травмы нижней части тела, вы ошиблись», — так журналист The Athletic Майкл Руссо описал последние вести из стана «Уайлд».

Кажется, в «Миннесоте» всё неплохо и без российской суперзвезды.

Как и во время любой другой обычной тренировки, когда на арене трибуны заполнены, Матс Цуккарелло подписывал плакаты с изображениями себя и Капризова для болельщиков, а Марк-Андре Флёри отдавал детям шайбы в обмен на пакеты с конфетами.

В раздевалке, как отмечает Руссо, царила прямо-таки весёлая атмосфера: Райан Ривз и Алекс Голигоски наслаждались просмотром матча местных команд «Хермантаун» — «Махтомеди» по телевизору, Сэмми Уокер рассказывал истории о славных деньках школьного хоккея, а Мэтт Дамба пытался убедить одноклубников «следовать принципам хоккея старшей школы в штате», перекрасив волосы в светлый цвет.

Отсутствие Капризова на пятничной тренировке Маркус Фолиньо назвал началом «распределения нагрузки» звезды «Уайлд» при подготовке к плей-офф. А Дин Эвасон был в особенно хорошем настроении, выполняя свою обычную рутину, и подшучивал над пиарщиком команды и особенно над его одеждой.

«Это день переодевания для всех, — пошутил Эвасон. — Все расстегните свои рубашки».

«Почему никто не ведёт себя так, будто небо рушится на землю?» — задаётся логичным вопросом Руссо.

«Мы ничего не можем с этим поделать, верно? — сказал тренер «Миннесоты» после поездки Капризова в травмпункт. — Мы будем двигаться вперёд, рады такому вызову. Все знают, что Кирилл значит для нашей команды — очевидно, очень много. Но для всех нас это хороший вызов — сделать шаг вперёд и не только забивать голы, но и продолжать играть так, как играет Кирилл — упорно и энергично».

«Уайлд» набирают очки в 11 матчах подряд и имеют 10-очковый запас для прохода в плей-офф, так что такой настрой — часть ауры уверенности, царящей прямо сейчас в раздевалке. Но в команде также знают, насколько важен Капризов для их успеха и их способности забивать.

«Кирилл находится в одной шайбе от второго подряд сезона с 40 голами и уже несколько недель тащит атаку «Миннесоты» на своём горбу — он забил более 20% голов команды в этом сезоне.

Но есть надежда, что в следующие три-четыре недели «Уайлд» научатся забрасывать без своей палочки-выручалочки и, что более важно, продолжат побеждать без одного из лучших игроков в хоккее», — продолжает Руссо.

Момент травмы Кирилла Капризова Фото: DARRYL DYCK/AP Photo/ТАСС

«Он один из лучших игроков в мире, в этом нет сомнений, но хоккей — командная игра, командный вид спорта, а мы — команда, — сказал Эвасон. — Мы говорим об этом с первого дня, и, думаю, вы, ребята, это понимаете: парни играют друг за друга. Конечно, Кирилл один забивает больше голов, чем несколько парней вместе взятых, но с Капризовым обращаются ровно так же, как и со всеми остальными. Все уважают то, как каждый выкладывается, и мы постараемся играть ещё лучше без него».

Вот почему Цуккарелло, главный сообщник Капризова по обезоруживанию соперников, отпускал шутки направо и налево. Он сказал, что остальная часть команды должна «сделать своё дело», пока Капризов отсутствует.

«Ну, он не при смерти, так что Кирилл довольно в хорошем расположении духа, — сказал Цуккарелло, заставив Фолиньо чуть не надорваться от смеха. — Но ему больно. Очевидно, это печальная новость. Ты хочешь, чтобы каждый играл, однако это часть хоккея. На этот раз не повезло ему. Имеем то, что имеем. Вы должны извлечь максимальную выгоду из этого. Иногда вы теряете своих лучших игроков, лучших вратарей, лучших защитников. Каждая команда проходит через одно и то же».

Учитывая хорошую игру «Миннесоты» и серию из 9 побед в последних 11 матчах и всего 13 пропущенных голов за этот период, Эвасон пока не хочет тасовать звенья, чтобы компенсировать потерю Капризова. Остальные три звена работают хорошо, а изменения могут создать у игроков впечатление, что тренерский штаб паникует.

Пока что вместо Кирилла поставили Сэма Стила, некогда центрфорварда первого звена. Если эта перестановка не сработает, Эвасон может обдумать и иные варианты. В ходе матча Стила могут заменить Маркус Юханссон или Мэтт Болди. В крайнем случае сгодится и Сэмми Уокер.

«Самое простое — это взять парня, который отсидел своё время в запасе, и поставить его, может быть, даже в первую тройку атаки, — сказал Эвасон о 25-летнем Стиле, выбранном «Анахаймом» в первом раунде в 2016 году. — То, как Стили провёл свою последнюю встречу, говорит о том, что он не должен был выпадать из нашего состава. Есть обстоятельства, которыми было продиктовано это решение. Так что мы рады его возвращению.

В последнее время нам нравились все комбинации звеньев, так зачем париться с этим? Возможность привлечения разных игроков к составу обсуждалась, но мы хотим сохранить постоянство наших звеньев».

Капризов получил травму в среду, 8 марта, в Виннипеге, когда боролся за позицию и шайбу с защитником Логаном Стэнли ростом 198 см — на первый взгляд, неуклюжим игроком. Стэнли проехал рядом и надавил на Кирилла сверху, всем своим весом упав на левую ногу Капризова, пока тот садился на шпагат.

«Каким бы крепким ни был Капризов, он не Бэмби, поэтому травма сразу бросалась в глаза.

Эвасон чувствовал, что Стэнли должны были удалить за задержку, потому что он зацепил Капризова перед тем, как упасть на него. Ему также сошла с рук чёткая задержка шайбы сразу после падения Капризова.

Но Эвасон не думал, что это грубейшая игра, требующая дополнительных штрафов.

Это было просто неудачное стечение обстоятельств», — пишет Руссо.

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«Капризова не так-то просто уложить на лёд, — сказал Эвасон. — Он очень решительный, не ныряет, не падает, не делает чего-то подобного. Если бы он делал такое, возможно, не оказался бы в таком положении. Но он не падает на лёд просто так. Он пытается сделать всё возможное, чтобы оставаться на ногах, играть, пытаться забить гол, пытаться отработать в защите. Кирилл — самая смелая суперзвезда, какую вы когда-либо видели».

Теперь, когда Капризов пропустит немало времени, «Миннесоте» потребуется вклад каждого — особенно таких парней, как Цуккарелло, у которого два гола и 13 передач в последних 23 матчах, и Болди, у которого одна шайба и пять пасов в последних 18 встречах.

Кирилл Капризов Фото: Abbie Parr/AP Photo/ТАСС

«Я стараюсь вносить свой вклад в каждом матче, — сказал Болди. — На самом деле, ты всегда думаешь об одном. Ты всегда хочешь забивать, хочешь отдавать голевые передачи, всегда хочешь играть эффективно и помогать команде. Иногда это идёт тебе на пользу, а иногда — нет. Сейчас мы в ином положении, нежели во времена, когда Кирилл забивал и доминировал, поэтому я определённо хочу забрасывать немного больше».

Хорошей новостью является то, что Капризов не забрасывал в трёх матчах подряд, но в этих встречах «Миннесота» выиграла дважды, а проиграла лишь по буллитам, забив семь голов и пропустив два.

Цуккарелло сказал, что команда не может снять ногу с педали газа.

«Терять своего лучшего игрока никогда не будет легко, — сказал он. — Потребуются усилия каждого, чтобы заменить его. Я сомневаюсь, что кто-то один может — нет, ни один из нас. В лиге не так много игроков, которые могли бы. Так что мы просто должны приложить совместные усилия, у всех нас одна цель — попытаться выиграть.

Мы хотели бы побеждать с ним — как с другом и товарищем по команде, но прямо сейчас он может насладиться своими тремя-четырьмя неделями отдыха, запастись энергией и, надеюсь, подготовиться, чтобы вернуться в строй к плей-офф».

Тем временем, пока «Миннесота» будет на выезде до середины следующей недели, Цуккарелло ожидает, что Капризов поможет приглядеть за его ребёнком, пока Матс не дома.