Тревожные новости из НХЛ. Сезон для молодой русской звезды закончен?

Тревожные новости пришли сегодня из стана «Каролины» — команда потеряла своего второго бомбардира и третьего снайпера Андрея Свечникова. Пока всё выглядит так, что это очень надолго.

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Россиянин повредил правое колено ещё в матче с «Вегасом» 12 марта, неудачно проведя силовой приём против защитника Алека Мартинеса. После хита он с трудом доехал до скамейки, пытался раскататься во время коммерческого таймаута, но потом ушёл в раздевалку. Тем не менее, на третий период он вышел и сыграл в нём шесть с половиной минут (всего за матч – 17 минут).

Главный тренер Род Бриндамор рассказал, что самочувствие Свечникова оставляет желать лучшего, но не исключил его участия в следующей игре. Дальше «Каролина» отправилась на матч с «Нью-Джерси» — они играли второй раз за два дня. Андрей тоже поехал на выезд, планировалось, что он примет участие в предматчевой раскатке, после которой будет принято решение, заявлять ли его на игру, но до раскатки дело даже не дошло. «Перед ней Андрей сказал, что не сможет сыграть», — заявил Бриндамор по итогам матча с «Дэвилз».

После матча «ураганы» вернулись домой, и Свечникова обследовали. «Андрею сделали МРТ, его осмотрели врачи команды. Мы подходим к этому вопросу основательно и продолжаем собирать информацию, чтобы принять лучшее решение для его здоровья. Когда оно будет принято, мы сообщим дополнительную информацию», — заявил генеральный менеджер клуба Дон Уодделл.

На данный момент его официальный статус – выбыл на неопределённый срок из-за травмы колена. «Каролина» запросила второе мнение по травме Свечникова. Есть подозрение, что он порвал переднюю крестообразную связку. Но и игрок, и клуб, конечно, хотят перебрать все возможные варианты. Надеемся на лучшее», — написал канадский инсайдер Эллиотт Фридман.

Если это подтвердится, то в ближайшее время мы не увидим его на льду. Точно не в этом сезоне – с разрывом «крестов» без операции не обойтись, а восстановительный период может занимать до года, точно не меньше полугода. И для «Каролины» это, конечно, большой удар.

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Они полсезона ждали Макса Пасиоретти, который травмировал ахилл, чтобы потерять его с тем же повреждением через пару недель после возвращения в состав, а теперь ещё и Свечников сломался. «Ураганы» идут вторыми на Востоке, за место в плей-офф им можно не беспокоиться, но Свечников – одна из главных звёзд команды, лидер атаки, набравший 55 очков в 64 матчах. Без него будет очень тяжело. Особенно сейчас, когда команда вообще ничего не забивает уже два матча подряд.