В нашем хоккее набирает обороты тренд на бедность. С ним КХЛ ждёт провал

Тренд на бедность

Конечно, это было предсказуемо. После того как «Торпедо» с «Адмиралом» сначала с трудом вписались в пол зарплат, а потом лихо вышибли богатеньких соперников из плей-офф – началась новая волна разговоров о том, что большие деньги российскому хоккею якобы не нужны. Масла в огонь подлили слова Кирилла Фастовского: генменеджер «Сибири» признался, что его клубу увеличение бюджета просто не нужно.

А уж если «Северсталь», которая наравне с нижегородцами и приморцами балансирует на границе 300-миллионного пола, выиграет сегодня седьмой матч у действующих чемпионов КХЛ, лозунги в стиле «хватит тратить деньги на хоккей» станут ещё более громкими. И вроде бы все справедливо. По мнению большинства, хоккеистам переплачивают — и переплачивают сильно. Но давайте разберемся, к чему приведёт сокращение финансирования российского хоккея.

Раздевалка ХК «Адмирал» Фото: Дмитрий Сорока, photo.khl.ru

Мало кто понимает, что без серьезных денег хоккейную отрасль ждёт быстрая деградация и смерть. Отказ в финансировании ударит по самым разным аспектам отечественного хоккея – включая качество, конкурентоспособность, кадровый резерв.

Постараемся подробнее объяснить, почему без денег российский хоккей перестанет быть чемпионским. А также поймем, почему 20 условных адмиралов просто погубят чемпионат России.

Почему сразу хоккей?

Принципиально непонятно, почему все разговоры о сокращении расходов на спорт всегда начинаются с хоккея и им же заканчиваются. Всë-таки хоккей – одна из самых успешных спортивных отраслей России. В нашем чемпионате выступают и развиваются мастера, которых можно назвать лучшими на планете. Никто же не будет спорить с тем, что сборная России из года в год является реальным претендентом на титул чемпиона мира. В то же самое время футболисты пролетают мимо своего ЧМ (то есть не входят в тридцатку лучших) – но о сокращении зарплат там даже речи не идет. Или возьмите баскетбол, где Россия давно уже второсортная команда, заявки клубных команд меньше, чем в хоккее – но при этом зарплаты больше. Почему же все считают только те деньги, которые потрачены на хоккей?

Во всех разговорах про финансы умышленно игнорируется важнейший момент. Фактор качества. Того самого чемпионского потенциала, который есть в нашем хоккее. Ведь настоящие звëзды, реально элитные игроки – они же не в «Торпедо» и не в «Адмирале» выступают. Хорошо, когда нижегородцы и приморцы прыгают выше головы. Их можно хвалить – но тогда надо хвалить и тех, кто берёт титулы, выращивает хоккеистов для сборной и так далее. Они ведь тоже работают эффективно, не так ли? Денег больше, но и результата больше. Однако никто вообще не хочет говорить о том, сколько стоит реально работающая вертикаль чемпионской команды, с молодёжными и детскими компонентами.

При всëм уважении к «тёмным лошадкам», такие команды, как «Торпедо» или «Адмирал», — классические однодневки. Они в 99% случаев прекращают существование сразу после успешного сезона. Мы что, не помним примеры из недавней истории. Тот же «Атлант» весной 2011-го стал вице-чемпионом, а уже летом 2011-го потерял три четверти «серебряного» состава. Денег в Мытищах было не так много – ну так из основного состава и ушли сразу три пары защитников и три звена нападающих. Их судьбы сложилась по-разному: Мозякин в «Магнитке» провёл лучшие годы своей карьеры, Непряев потух в СКА, Марек разбился с «Локомотивом»… Но общее тут то, что у «Атланта» не было ни шанса удержать своих звезд. А тот же ХК МВД превратился из «серебряной» Золушки в чемпиона только потому, что переход под бренд «Динамо» открыл новые финансовые возможности. И тот состав, который выстрелил в 2010-м, через два года зарабатывал гораздо больше. Потому и не разбежался, что получил повышение зарплат на прежнем рабочем месте.

Максим Соловьёв, Марек Квапил, Константин Горовиков, Янне Яласваара — ХК «Динамо» Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Дешёвые игроки-герои превратятся в дорогих

Герои «Торпедо» вроде Фирстова, Яна, Кручинина или Коваленко после шикарного плей-офф будут требовать совсем другие контракты. По 40 миллионов и выше. И эти деньги они получат. В Нижнем Новгороде или в другом клубе – не суть, главное, что получат. Это абсолютно нормально. Игроки прогрессируют, превращаются в звёзд именно потому, что видят стимул. Возможность перейти в богатый клуб на серьезные деньги. Именно поэтому в своё время в «Витязе» выкладывался Панарин, в «Югре» — Гусев, в «Сибири» — Шалунов, в «Адмирале» — Ткачев. Теперь это мастера совсем иного уровня. А если бы у них не было мотивации, если бы им было незачем переходить в ЦСКА, СКА, «Авангард» или «Локомотив»? Представляете, какой бы был удар по кадровому потенциалу лиги.

Сторонники урезанного финансирования делают элементарную логическую ошибку. Если «Торпедо» и «Адмирал» потратили по 300 миллионов и выступили хорошо – это же не значит, что все, кто тратит по 300 миллионов, будут выступать хорошо. Шанс провалиться очень велик. Вспомните, как в двух-трёх предыдущих сезонах проваливались команды с копеечными бюджетами. «Сочи», «Нефтехимик» и так далее. Тот же «Адмирал» до нынешней весны не был в плей-офф 6 лет! Так что не надо подменять понятия. Вы же не идёте в магазин, планируя заплатить три копейки и с шансом 50 на 50 получить за это либо совсем гнилой, либо хоть как-то съедобный продукт.

Тейлор Бек — ХК «Сибирь» Фото: Виктория Труфанова, photo.khl.ru

Равняться на середняков и аутсайдеров – это не только спортивная, это системная деградация. Топ-клубам спонсоры выделяют деньги во многом потому, что топ-клубы работают хорошо. А есть и обратные примеры. Когда «Сибири» увеличение бюджета якобы не нужно – на самом деле, это надо понимать по-другому. «Сибирь» просто не заслужила увеличения бюджета. За последние семь лет выиграна только одна кубковая серия, в четырёх сезонах из семи вообще пролетали мимо плей-офф. А в этом году Мартемьянов прямо признает, что собранный за 500 миллионов состав по мастерству не соответствует требованиям плей-офф. И что, если конкретные менеджеры работают плохо, это повод урезать финансирование другим – тем, кто умеет дать результат? Если «Спартак» тратит на зарплаты более полумиллиарда и вообще пролетает мимо кубковой восьмерки, то категорически неприемлемо опускать остальных на уровень «Спартака».

Нет денег – нет хоккея

Резкий отказ от финансирования грозит столь же резким падением хоккея в замкнутую спираль деградации. Меньше денег – меньше звезд. Меньше интерес спонсоров. Меньше зрителей на трибунах. Ещё меньше денег. Ещё меньше звезд. И так далее. Не забывайте, что в НХЛ даже контракт новичка – это 35 миллионов чистыми на наши деньги. Значит, лучшие игроки КХЛ не будут играть в России за 15-20 миллионов ни при каком раскладе. А кто будет смотреть чемпионат, где сплошные Конюшковы и Берлëвы? Интересно, когда «тёмные лошадки» обыгрывают звёзд. А следить за противостоянием одинаково серых команд никто не будет. Мы уже прошли это в хоккейной Суперлиге 90-х. Без телетрансляций, с 50 зрителями на трибунах без всяких фан-айди. Искусственно прибивать хоккей – просто недопустимо.

Спросите себя. Вам интересна ВХЛ, где нет больших контрактов, но и мастеров тоже нет? Даже если вы живете в регионе с хорошей командой ВХЛ – вы смотрите её чаще, чем матчи КХЛ?

Полагаю, хватит заниматься популизмом. Надо любить свою хоккейную отрасль. И ощущать ответственность, чтобы вместе с водой не выплеснуть и ребенка. Лига должна заботиться о качестве и делать так, чтобы команды второго эшелона подтягивались до уровня лидеров. Но никак не наоборот.