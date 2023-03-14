Овечкин выше Гретцки, Макдэвид — 56-й. Новый рейтинг снайперов НХЛ сильно удивил

Почему капитан «Вашингтона» лишь второй, хотя обогнал Величайшего? И почему сразу шесть россиян выше Макдэвида?

Авторитетное издание The Athletic составило рейтинг игроков, хотя бы раз добиравшихся до отметки в 50 голов за сезон. В топ из 95 хоккеистов попали сразу шесть россиян — и каждый из них оказался выше Коннора Макдэвида! Как так вышло? И почему Александр Овечкин, делящий рекорд по количеству сезонов с 50+ голами с Уэйном Гретцки и Майком Босси, занял лишь второе место? Давайте разберёмся.

Предлагаю прежде всего взглянуть на то, как распределились места. Конечно, всех 95 хоккеистов мы не будем вписывать — ограничимся самыми известными и громкими именами. Хотя, конечно, весь этот список состоит из таких имён… но неважно!

Стоит отметить, что The Athletic разделил весь рейтинг на 18 категорий. Их перечислять также не будем — но обязательно назовём их, когда дойдём до распределения позиций.

С чего бы нам начать? Давайте с главного — почему Овечкин лишь на втором месте?

Александр Овечкин vs Морис Ришар

Российскую звезду издание поставило в категорию, созданную лишь для него — «Вскоре станет Величайшим во все времена».

«Он ещё не побил величайший вечный рекорд Гретцки, но, вероятно, Ови добьётся этого. В рамках нашего рейтинга он уже стоит наравне с Уэйном, ибо смог повторить отметку Гретцки, которую, некогда казалось, никто не превзойдёт, — в девять сезонов с 50+ голами в прошлом сезоне. И Овечкин уже обошёл бы его, если бы не коронавирусные ограничения в 2020 году.

Ему придётся набрать темп, чтобы добраться до этой отметки в нынешнем чемпионате, но вы бы поставили против Алекса? Я до сих пор чувствую, что одним из величайших разочарований современности стало то, что Овечкин завершил сезон-2017/2018 с 49 голами. Я ожидал, что он откажется покинуть лёд, пока не забросит ещё одну шайбу. Овечкин был создан в лаборатории, чтобы забивать 50 голов каждый год, и я не против поставить его выше нескольких моих хоккейных героев в этом конкретном списке», — пишет журналист Шон Макиндо.

Для Мориса «Ракеты» Ришара, занявшего первое место, также выделили индивидуальную категорию — «Оригинал».

«Другие ребята забили больше, а некоторые забили намно-о-го больше. Но Ришар был первым — ещё в те времена, когда сезон состоял всего из 50 матчей, а мысль о том, чтобы забросить 50 шайб, считалась невозможной. Это стало знаковым достижением для первой по-настоящему выдающейся суперзвезды хоккея и сделало число 50 самой знаковой вехой для этого вида спорта. Несмотря на то что он больше никогда не достигал этой отметки, я просто не вижу смысла ставить кого-то другого на первое место», — заключил журналист.

Что ж, тут даже и спорить не хочется. Ришар — легенда, так что в этом рейтинге ему отдали дань уважения.

Почему Макдэвид так низко?!

Коннор Макдэвид Фото: Jeffrey T. Barnes/AP/ТАСС

Для тройки современных молодых суперзвёзд — Остона Мэттьюса, Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля — также выделили отдельную категорию — «Работа ещё не завершена».

«У нас в рейтинге есть и другие действующие игроки, но эти трое получили свою собственную категорию, потому что можно с уверенностью сказать: они ещё не закончили работу над своим 50-шайбовым резюме. На данный момент Драйзайтль находится выше благодаря тому, что добирался до отметки в 50 голов несколько раз, чего ещё не удавалось ни Макдэвиду, ни Мэттьюсу, но я не могу поднять ни одного из них выше этих мест, пока они не забросят по 50 шайб ещё несколько раз. (Но не говорите Коннору, иначе он разозлится и наколотит сотню в следующем году)», — пишет Макиндо.

А что с остальными россиянами?

К сожалению (а может, и к счастью), журналист не останавливался на каждом хоккеисте отдельно. Тем не менее нескольких россиян он всё же отметил в индивидуальном порядке.

Начнём с Ильи Ковальчука. Экс-звезда «Атланты» и злой гений «Нью-Джерси», наряду с Венсаном Лекавалье, попал в категорию «Весёлые парни из 1990-х и 2000-х».

«Интересным историческим фактом является то, что буквально всё в НХЛ было забавным в 1990-х — по крайней мере, примерно до 1995 года. В 2000-х такого было не так уж и много. Спасибо, Беттмэн», — хоть Макиндо не уделил внимания Ковальчуку, но всё равно забавная шпилька в адрес комиссионера НХЛ.

Евгений Малкин, как и Сергей Фёдоров, как и его лучший друг Сидни Кросби, как и легендарный Марк Мессье, был добавлен в категорию «Погодите-ка, этот парень забивал 50 голов лишь раз?»

Евгений Малкин Фото: Philip G. Pavely/AP/ТАСС

«Забросить 50 шайб даже один раз — это впечатляет. Но если бы вам пришлось угадывать, вы бы подумали, что у этих парней больше, верно?

Помимо сезона с 51 голом в 2010 году, Кросби лишь раз добирался до отметки в 40 шайб (в 2017 году, когда его 44 голов хватило, чтобы выиграть «Морис Ришар Трофи»). Майк Гартнер установил рекорд: он 15 лет подряд забивал 30+ и провёл сезоны с 49, 48 и ещё раз с 48 шайбами, но добрался до 50 (на носовом платочке) только в 1985 году. Хаверчук семь раз проходил отметку в 40 голов за свои первые восемь лет в лиге, но только в 1985 году достиг 50. А у Мессье было ровно 50 в 1982 году, а также ещё три сезона с 40+ голами. У него также было 52 шайбы с «Ванкувером». За все три года вместе взятые. Знаете что, идём дальше», — заключил Макиндо.

Пойдём дальше и мы. Ведь есть к чему!

Следующая категория — «Те, кто выбивал 50 дважды и кого я поставил выше, потому что они мне нравятся». Такое громоздкое название, но именно тут — где расположились лишь Александр Могильный, Стивен Стэмкос, Джо Сакик, Брендан Шенахан и Джером Игинла — автор уделил внимание российскому хоккеисту.

«У каждого из этих парней была пара сезонов с 50 голами, и всех их поставили немного выше, чем должны были бы быть, потому что это мой рейтинг.

Кстати, это определённый верняк — четыре члена Зала славы плюс Могильный — и он обязательно должен быть в списке. Чувак забил 76 голов за сезон, а через несколько лет забил 55 на бис, что мы вообще тут делаем?» — заключил североамериканский журналист. Примечательно, что, кажется, он ненароком задел одну из печальных историй, связанных с Могильным — Александр до сих пор не попал в Зал славы.

Но от грустного идём к очередному упоминанию российского хоккеиста. «Уровень современных легенд» — сюда попал Павел Буре, оказавшийся в этой категории (ну и во всём рейтинге, само собой) выше Стивена Айзермана, Яромира Ягра, Яри Курри и Теэму Селянне.

«Теперь мы переходим к сливкам нашего урожая. Все эти парни преодолели отметку в 50 голов как минимум трижды, и все они были синонимами голеадорства в какой-то момент истории хоккея.

Нахождение здесь Мишеля Гуле может показаться неуместным, но он четыре раза достиг отметки в 50 голов. У Кэма Нили было три таких чемпионата, включая сезон, когда он сыграл всего 49 матчей. У Робитайла, Селянне и Ягра было по три сезона, у Курри — четыре, у Айзермана — пять, а у Буре — столько, сколько он хотел, потому что никто не мог остановить его, кроме операции на его колене», — написал журналист. Вышло забавно и вместе с тем печально, не так ли?

Напоследок

В качестве заключения хотелось бы ещё привести слова Макиндо о двух категориях — как раз между Буре и Овечкиным.

«Ребята, которые установили планку» — тут шесть хоккеистов: Джонни Буцик, Бернар Жеффрион, Марсель Дионн, Фил Эспозито, Ги Лефлёр и Бобби Халл.

«Мы отходим немного в прошлое ради этих парней, но в том-то и дело — когда эти парни забивали по 50 голов в 1960-х и 1970-х, это всё ещё было относительно редким подвигом.

Жеффрион был вторым игроком, которому это удалось. Дионн был мегазвездой, которую до сих пор почему-то недооценивают, и на его счету шесть сезонов с 50 голами. Эспозито побил рекорд по забитым голам в начале 70-х и провёл непостижимый уму пятилетний отрезок, в котором сезон с 55 голами был для него неудачным. Лефлёр не просто был элитным снайпером, но и выглядел соответствующе. А Халл, что бы мы ни говорили о нём вне льда, был абсолютно культовым голеадором для огромной части современной эпохи становления хоккея — к концу 60-х у него было в два раза больше сезонов с 50 голами, чем у всех остальных в истории лиги вместе взятых», — написал Макиндо.

И, наконец, категория «Клуб 50 в 50». Сюда попали Бретт Халл, Марио Лемье, Уэйн Гретцки и Майк Босси.

«Возможно, нет более желанной цели, чем забить 50 голов в первых 50 матчах своей команды. Мы в настоящей элите.

Странно, что Лемье и Гретцки расположились ниже кого-то, верно? Есть такое ощущение. Девять сезонов Гретцки с 50 шайбами являются рекордом, а Лемье, вероятно, до сих пор забивал бы по 50 голов, если бы не завершил карьеру. Но оба этих парня могли всё, а это значит, что 50 голов — или даже голеадорство в целом — не первое, что приходит на ум, когда думаешь о них. В то же время Халл и Босси были чистыми снайперами, парнями, которые вызывали удивление, когда их точный бросок по воротам не завершался голом», — заключил Макиндо.

Конечно, с распределением мест можно было бы поспорить, но есть факт, с которым поспорить невозможно: каждый из этих хоккеистов — легенда. И здорово, что игрой нескольких из них мы можем наслаждаться прямо сейчас.