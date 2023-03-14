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Рейтинг хоккеистов, забивавших 50 голов в сезоне НХЛ, Овечкин стал лучшим из россиян, критерии рейтинга

Овечкин выше Гретцки, Макдэвид — 56-й. Новый рейтинг снайперов НХЛ сильно удивил
Владимир Лаевский
Новый рейтинг снайперов НХЛ сильно удивил
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Почему капитан «Вашингтона» лишь второй, хотя обогнал Величайшего? И почему сразу шесть россиян выше Макдэвида?

Авторитетное издание The Athletic составило рейтинг игроков, хотя бы раз добиравшихся до отметки в 50 голов за сезон. В топ из 95 хоккеистов попали сразу шесть россиян — и каждый из них оказался выше Коннора Макдэвида! Как так вышло? И почему Александр Овечкин, делящий рекорд по количеству сезонов с 50+ голами с Уэйном Гретцки и Майком Босси, занял лишь второе место? Давайте разберёмся.

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Предлагаю прежде всего взглянуть на то, как распределились места. Конечно, всех 95 хоккеистов мы не будем вписывать — ограничимся самыми известными и громкими именами. Хотя, конечно, весь этот список состоит из таких имён… но неважно!

МестоХоккеист
1Морис Ришар
2Александр Овечкин
3Майк Босси
4Уэйн Гретцки
5Марио Лемье
6Бретт Халл
7Бобби Халл
8Ги Лефлёр
9Фил Эспозито
10Марсель Дионн
13Павел Буре
14Стив Айзерман
15Яромир Ягр
16Яри Курри
17Теэму Селянне
23Джо Сакик
24Стивен Стэмкос
25Александр Могильный
27Сидни Кросби
29Сергей Фёдоров
30Марк Мессье
31Евгений Малкин
39Илья Ковальчук
43Венсан Лекавалье
55Леон Драйзайтль
56Коннор Макдэвид
57Остон Мэттьюс

Стоит отметить, что The Athletic разделил весь рейтинг на 18 категорий. Их перечислять также не будем — но обязательно назовём их, когда дойдём до распределения позиций.

С чего бы нам начать? Давайте с главного — почему Овечкин лишь на втором месте?

Александр Овечкин vs Морис Ришар

Российскую звезду издание поставило в категорию, созданную лишь для него — «Вскоре станет Величайшим во все времена».

«Он ещё не побил величайший вечный рекорд Гретцки, но, вероятно, Ови добьётся этого. В рамках нашего рейтинга он уже стоит наравне с Уэйном, ибо смог повторить отметку Гретцки, которую, некогда казалось, никто не превзойдёт, — в девять сезонов с 50+ голами в прошлом сезоне. И Овечкин уже обошёл бы его, если бы не коронавирусные ограничения в 2020 году.

Ему придётся набрать темп, чтобы добраться до этой отметки в нынешнем чемпионате, но вы бы поставили против Алекса? Я до сих пор чувствую, что одним из величайших разочарований современности стало то, что Овечкин завершил сезон-2017/2018 с 49 голами. Я ожидал, что он откажется покинуть лёд, пока не забросит ещё одну шайбу. Овечкин был создан в лаборатории, чтобы забивать 50 голов каждый год, и я не против поставить его выше нескольких моих хоккейных героев в этом конкретном списке», — пишет журналист Шон Макиндо.

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Для Мориса «Ракеты» Ришара, занявшего первое место, также выделили индивидуальную категорию — «Оригинал».

«Другие ребята забили больше, а некоторые забили намно-о-го больше. Но Ришар был первым — ещё в те времена, когда сезон состоял всего из 50 матчей, а мысль о том, чтобы забросить 50 шайб, считалась невозможной. Это стало знаковым достижением для первой по-настоящему выдающейся суперзвезды хоккея и сделало число 50 самой знаковой вехой для этого вида спорта. Несмотря на то что он больше никогда не достигал этой отметки, я просто не вижу смысла ставить кого-то другого на первое место», — заключил журналист.

Что ж, тут даже и спорить не хочется. Ришар — легенда, так что в этом рейтинге ему отдали дань уважения.

Почему Макдэвид так низко?!

Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Фото: Jeffrey T. Barnes/AP/ТАСС

Для тройки современных молодых суперзвёзд — Остона Мэттьюса, Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля — также выделили отдельную категорию — «Работа ещё не завершена».

«У нас в рейтинге есть и другие действующие игроки, но эти трое получили свою собственную категорию, потому что можно с уверенностью сказать: они ещё не закончили работу над своим 50-шайбовым резюме. На данный момент Драйзайтль находится выше благодаря тому, что добирался до отметки в 50 голов несколько раз, чего ещё не удавалось ни Макдэвиду, ни Мэттьюсу, но я не могу поднять ни одного из них выше этих мест, пока они не забросят по 50 шайб ещё несколько раз. (Но не говорите Коннору, иначе он разозлится и наколотит сотню в следующем году)», — пишет Макиндо.

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А что с остальными россиянами?

К сожалению (а может, и к счастью), журналист не останавливался на каждом хоккеисте отдельно. Тем не менее нескольких россиян он всё же отметил в индивидуальном порядке.

Начнём с Ильи Ковальчука. Экс-звезда «Атланты» и злой гений «Нью-Джерси», наряду с Венсаном Лекавалье, попал в категорию «Весёлые парни из 1990-х и 2000-х».

«Интересным историческим фактом является то, что буквально всё в НХЛ было забавным в 1990-х — по крайней мере, примерно до 1995 года. В 2000-х такого было не так уж и много. Спасибо, Беттмэн», — хоть Макиндо не уделил внимания Ковальчуку, но всё равно забавная шпилька в адрес комиссионера НХЛ.

Евгений Малкин, как и Сергей Фёдоров, как и его лучший друг Сидни Кросби, как и легендарный Марк Мессье, был добавлен в категорию «Погодите-ка, этот парень забивал 50 голов лишь раз?»

Евгений Малкин

Евгений Малкин

Фото: Philip G. Pavely/AP/ТАСС

«Забросить 50 шайб даже один раз — это впечатляет. Но если бы вам пришлось угадывать, вы бы подумали, что у этих парней больше, верно?

Помимо сезона с 51 голом в 2010 году, Кросби лишь раз добирался до отметки в 40 шайб (в 2017 году, когда его 44 голов хватило, чтобы выиграть «Морис Ришар Трофи»). Майк Гартнер установил рекорд: он 15 лет подряд забивал 30+ и провёл сезоны с 49, 48 и ещё раз с 48 шайбами, но добрался до 50 (на носовом платочке) только в 1985 году. Хаверчук семь раз проходил отметку в 40 голов за свои первые восемь лет в лиге, но только в 1985 году достиг 50. А у Мессье было ровно 50 в 1982 году, а также ещё три сезона с 40+ голами. У него также было 52 шайбы с «Ванкувером». За все три года вместе взятые. Знаете что, идём дальше», — заключил Макиндо.

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Пойдём дальше и мы. Ведь есть к чему!

Следующая категория — «Те, кто выбивал 50 дважды и кого я поставил выше, потому что они мне нравятся». Такое громоздкое название, но именно тут — где расположились лишь Александр Могильный, Стивен Стэмкос, Джо Сакик, Брендан Шенахан и Джером Игинла — автор уделил внимание российскому хоккеисту.

«У каждого из этих парней была пара сезонов с 50 голами, и всех их поставили немного выше, чем должны были бы быть, потому что это мой рейтинг.

Кстати, это определённый верняк — четыре члена Зала славы плюс Могильный — и он обязательно должен быть в списке. Чувак забил 76 голов за сезон, а через несколько лет забил 55 на бис, что мы вообще тут делаем?» — заключил североамериканский журналист. Примечательно, что, кажется, он ненароком задел одну из печальных историй, связанных с Могильным — Александр до сих пор не попал в Зал славы.

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Но от грустного идём к очередному упоминанию российского хоккеиста. «Уровень современных легенд» — сюда попал Павел Буре, оказавшийся в этой категории (ну и во всём рейтинге, само собой) выше Стивена Айзермана, Яромира Ягра, Яри Курри и Теэму Селянне.

«Теперь мы переходим к сливкам нашего урожая. Все эти парни преодолели отметку в 50 голов как минимум трижды, и все они были синонимами голеадорства в какой-то момент истории хоккея.

Нахождение здесь Мишеля Гуле может показаться неуместным, но он четыре раза достиг отметки в 50 голов. У Кэма Нили было три таких чемпионата, включая сезон, когда он сыграл всего 49 матчей. У Робитайла, Селянне и Ягра было по три сезона, у Курри — четыре, у Айзермана — пять, а у Буре — столько, сколько он хотел, потому что никто не мог остановить его, кроме операции на его колене», — написал журналист. Вышло забавно и вместе с тем печально, не так ли?

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Напоследок

В качестве заключения хотелось бы ещё привести слова Макиндо о двух категориях — как раз между Буре и Овечкиным.

«Ребята, которые установили планку» — тут шесть хоккеистов: Джонни Буцик, Бернар Жеффрион, Марсель Дионн, Фил Эспозито, Ги Лефлёр и Бобби Халл.

«Мы отходим немного в прошлое ради этих парней, но в том-то и дело — когда эти парни забивали по 50 голов в 1960-х и 1970-х, это всё ещё было относительно редким подвигом.

Жеффрион был вторым игроком, которому это удалось. Дионн был мегазвездой, которую до сих пор почему-то недооценивают, и на его счету шесть сезонов с 50 голами. Эспозито побил рекорд по забитым голам в начале 70-х и провёл непостижимый уму пятилетний отрезок, в котором сезон с 55 голами был для него неудачным. Лефлёр не просто был элитным снайпером, но и выглядел соответствующе. А Халл, что бы мы ни говорили о нём вне льда, был абсолютно культовым голеадором для огромной части современной эпохи становления хоккея — к концу 60-х у него было в два раза больше сезонов с 50 голами, чем у всех остальных в истории лиги вместе взятых», — написал Макиндо.

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И, наконец, категория «Клуб 50 в 50». Сюда попали Бретт Халл, Марио Лемье, Уэйн Гретцки и Майк Босси.

«Возможно, нет более желанной цели, чем забить 50 голов в первых 50 матчах своей команды. Мы в настоящей элите.

Странно, что Лемье и Гретцки расположились ниже кого-то, верно? Есть такое ощущение. Девять сезонов Гретцки с 50 шайбами являются рекордом, а Лемье, вероятно, до сих пор забивал бы по 50 голов, если бы не завершил карьеру. Но оба этих парня могли всё, а это значит, что 50 голов — или даже голеадорство в целом — не первое, что приходит на ум, когда думаешь о них. В то же время Халл и Босси были чистыми снайперами, парнями, которые вызывали удивление, когда их точный бросок по воротам не завершался голом», — заключил Макиндо.

Конечно, с распределением мест можно было бы поспорить, но есть факт, с которым поспорить невозможно: каждый из этих хоккеистов — легенда. И здорово, что игрой нескольких из них мы можем наслаждаться прямо сейчас.

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