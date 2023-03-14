Тренер сборной России во главе «народной команды». Что покажет Жамнов у руля «Спартака»?

Минувший сезон получился отвратительным для московского «Спартака». Красно-белые начали турнир под руководством Бориса Миронова, вскоре из-за плачевных результатов на посту тренера произошла перемена – клуб доверили Игорю Гришину, успешно работавшему в ВХЛ с «Химиком». С Гришиным «Спартак» выдал шикарную серию матчей, но затем угодил в глубочайшее пике – малоопытный тренер не справился с новым вызовом, его методы быстро перестали действовать, и молодая спартаковская команда повалилась, да так сильно, что оказалась за границей плей-офф. Гришин взял самоотвод, исполняющим обязанности стал Алексей Заварухин, но вывести красно-белых в плей-офф специалист не сумел. Да и, по-хорошему говоря, нечего там «Спартаку» было делать.

С решением тренерского вопроса в московском клубе тянуть не стали. Переговоры с Дмитрием Квартальновым не увенчались успехом, и в результате «Спартак» возглавил человек, который на протяжении семи сезонов уже работал с красно-белыми. Алексей Жамнов, пока ещё действующий тренер сборной России по хоккею, наконец официально и полновесно возглавил москвичей.

За годы после завершения карьеры Жамнов накопил внушительный опыт управленческой и аппаратной деятельности. В роли генерального менеджера Алексей Юрьевич долгое время работал в чеховском «Витязе» и мытищинском «Атланте», в 2015-м перешёл на аналогичную должность в «Спартак». При этом несколько раз Жамнову приходилось спускаться из вип-ложи на тренерский мостик красно-белых. В первый раз это произошло, когда помощь понадобилась Вадиму Епанчинцеву, и тогда Жамнов ограничился ролью ассистента.

Алексей Жамнов Фото: РИА Новости

Через год потребовалось более кардинальное решение: Епанчинцев был уволен по ходу сезона, а Жамнов стал исполнять обязанности главного тренера. Однако тогда полноценно уходить в эту профессию Алексей Юрьевич то ли не смог, то ли не захотел, и в межсезонье двухлетний контракт со «Спартаком» подписал сам Олег Знарок. Впрочем, на второй год работы маститого специалиста с красно-белыми Жамнову снова пришлось вставать на лавку в один из моментов сезона. Оказалось, с тренерскими амбициями у помощника Знарка на ОИ-2018, которому приписывают судьбоносное решение выпустить Никиту Гусева в концовке финала с немцами, не покончено.

Окончательно это стало ясно, когда Жамнов для многих неожиданно стал главным тренером сборной России на Олимпиаде в Пекине. Вы помните, что в то время за власть в главной команде страны велась настоящая подковёрная война, и в результате кандидатура Жамнова, поддерживаемая одним из самых влиятельных людей нашего хоккея Геннадием Тимченко, победила. Тогда как всесильный вроде бы Роман Ротенберг был вообще отодвинут от сборной.

Жамнов, находившийся в обойме национальной команды с 2019 года в качестве ассистента главного тренера и генерального менеджера, получил в распоряжение мощный тренерский штаб, собранный с учётом того, что в Пекин приедут игроки НХЛ. Но НХЛ не приехала, а с хоккеистами КХЛ Жамнов взял серебро. Неплохо, конечно, но вы помните, что сама игра сборной вызывала отторжение, и оправдать её мог только высший результат.

После Олимпиады Жамнов остался главным тренером сборной и должен был везти её на ЧМ-2022, но всем известные события выкинули Россию с международной арены. В результате Алексей Юрьевич лишь раз за год поработал не номинально, а реально, и на Кубке Первого канала — 2022 неожиданно уступил в финале белорусам.

Жамнов очень давно вращается в элитарных кругах нашего хоккея, является известной и уважаемой фигурой, однако до сих пор мы толком не знаем, что он за тренер и какой хоккей проповедует. В «Спартаке» в этой роли он пребывал эпизодически, да и больше выполнял вспомогательно-мотивационную функцию. Ну а по коротким турнирам со сборной вообще невозможно составить правильное мнение о тренере – посмотрите хотя бы на пример Игоря Ларионова, провалившегося с молодёжкой. И модель игры у той же национальной команды Жамнова разнилась: если в Пекине от игры России хотелось плеваться, то на КПК-2021, за пару месяцев до Олимпиады, мы, наоборот, восхищались свежим, смелым, атакующим стилем нашей команды.

Двухлетний контракт со «Спартаком» как раз и должен рассказать, что всё-таки за тренер Жамнов. У красно-белых было не так уж много вариантов, чтобы найти нового рулевого прямо сейчас, и клуб доверился старому знакомому, который знает всю внутреннюю кухню «Спартака». Жамнова уважают хоккеисты, у него наверняка много контактов с агентами и функционерами как у бывшего генменеджера, ну а последний год он вообще работал руководителем молодёжной академии «Спартака», так что и в систему клуба, в резерв красно-белых Жамнов тоже должен быть погружён глубоко. Но весь этот опыт непросто взять и переложить на непосредственно управление хоккейным коллективом. Поэтому воздержимся от каких-либо прогнозов насчёт того, во что будет играть «Спартак» Жамнова и какого результата может добиться.

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Понятно только, что многое будет зависеть от помощников. И в красно-белом клубе у Жамнова точно не будет на лавке ни Сергея Гончара, ни Сергея Фёдорова, ни Алексея Кудашова. Кроме того, немаловажно, появится ли у «Спартака» настоящий генеральный менеджер. И в связи с этим: будет ли сам Жамнов иметь голос в трансферной политике клуба?

Алексей Жамнов Фото: РИА Новости

Ещё один ключевой момент: насколько Жамнов будет самостоятелен на посту главного тренера? Ведь известно, что в красно-белом клубе в минувшем сезоне руководство в лице председателя наблюдательного совета Олега Усачёва очень любило вмешиваться в непосредственно тренерскую работу, влиять на формирование состава и прочие чисто хоккейные вещи. Впрочем, есть некая уверенность, что с Жамновым такое невозможно. Алексей Юрьевич ведь и сам до сих пор является советником Усачёва в управленческой иерархии «Спартака», эти люди давно плывут в одной лодке, причём вместе с неформальным куратором красно-белых Геннадием Тимченко, за которым и осталось последнее слово в вопросе назначения Жамнова главным тренером. Поэтому стоит ждать, что сейчас внутриклубные интриги и недопонимания, сильно стопорившие «Спартак» в прошлые годы, наконец прекратятся. Улучшит ли это результат красно-белых? Посмотрим.