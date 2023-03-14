Фантастический триллер в КХЛ! Суперкамбэк «Магнитки» закрыл первый раунд на Востоке

Финалист минувшего розыгрыша Кубка Гагарина отыгрался с 1:3 в седьмом матче серии с «Автомобилистом» и добыл главную победу в сезоне.

В этом году сразу две серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги добрались до решающих сражений: на Востоке в седьмой матч ушли «Автомобилист» и магнитогорский «Металлург», а на Западе – ЦСКА и «Северсталь». Таким образом, оба финалиста минувшего розыгрыша Кубка Гагарина синхронно оказались в одном поражении от завершения выступлений в нынешнем сезоне КХЛ.

Первым свой матч жизни и смерти 14 марта предстояло провести двум уральским командам. Примечательно, что для екатеринбургской команды это был первый седьмой матч в истории клуба, тогда как магнитогорцы добрались до решающей игры в девятый раз. Ранее они выиграли пять из восьми предыдущих встреч, если говорить про важность домашнего льда, то «Металлург» выиграл два из трёх выездных седьмых матчей в своей истории в КХЛ.

На протяжении всей серии едва ли не главной проблемой в игре команды Ильи Воробьёва оставалась реализация большинства. Только на 41-й минуте шестого матча серии первого раунда Кубка Гагарина отличился защитник магнитогорского клуба Григорий Дронов. В этом раунде плей-офф КХЛ «Металлург» сумел реализовать численное преимущество лишь с 22-й попытки.

Этот гол на какое-то время снял проклятие реализации лишнего с магнитогорской команды – и в седьмом матче серии большинство «Магнитки» сработало уже с первой попытки. На шестой минуте первого периода «Автомобилист» получил удаление за нарушение численного состава – и гостям хватило всего 13 секунд на реализацию момента. Филипп Майе сделал пас к воротам — Никита Коростелёв смело полез на пятак, бросил низом, а со второй попытки добил шайбу под перекладину.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Заброшенная шайба вдохновила гостей на попытки развить успех, в результате чего следующие минуты получились максимально непростыми для голкипера «Автомобилиста» Игоря Бобкова. За несколько минут до завершения стартовой трети превосходство «Магнитки» по броскам в створ было уже очень заметным (4:11), но на перерыв команды едва не отправились при равном счёте.

Анатолий Голышев получил пас на ход и по центру выкатился на ворота, а Коди Кёрран прихватил соперника клюшкой. «Автомобилист» получил право на штрафной бросок, однако Георгий Белоусов не смог переиграть Эдди Паскуале. Продвинутые магнитогорские статистики моментально вспомнили, что двумя годами ранее Белоусов в Екатеринбурге уже не реализовал буллит в игровое время матча с «Магниткой», но тогда ворота «Металлурга» защищал Василий Кошечкин.

Однако во втором периоде бессилен был уже даже блестящий Паскуале. В начале отрезка Патрис Кормье и Степан Хрипунов создали трафик перед вратарём гостей, в этот момент Ник Эберт получил пас от Георгия Белоусова, сместился по синей линии в центр, мощно бросил с кистей и сравнял счёт в матче. Для американского защитника «Автомобилиста» заброшенная шайба стала пятой в серии с «Магниткой». Феноменальный результат, которому может позавидовать любой топ-нападающий.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Ещё через 10 минут в очередной раз в этом противостоянии сработало большинство «Автомобилиста». Стефан Да Коста выдержал паузу и от борта сделал пас в центр, Сергей Широков подстроился и в касание вогнал шайбу в дальний угол ворот. Следом уже у «Магнитки» был роскошный шанс ответить реализацией лишнего, но в ключевой момент важнейшего матча большинство снова отказало у команды Воробьёва. Четырёхминутное удаление Белоусова осталось нереализованным, и на второй перерыв хозяева ушли с минимальным преимуществом в счёте.

А вот большинство «Автомобилиста» всё ещё продолжало работать как часы. Уже в начале третьего периода сверхактивный сегодня Белоусов сделал перевод на Макеева, который принял шайбу и послал её точно в угол ворот – Паскуале не успел переместиться, а хозяева получили преимущество в две шайбы.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Оказавшись практически в безнадёжном положении, «Магнитка» всё равно продолжила хватать удаления. Казалось, что даже сам Воробьёв не мог понять, ради какой благой цели Александр Бурмистров ударил в голову Кёртиса Валка, снова оставив команду в меньшинстве. Паскуале чередой классных сейвов сохранил «Магнитке» надежду на спасение, и в контратаке «сталевары» могли возвращаться в игру, но уже Бобков в эффектном броске выручил хозяев.

Возродить интригу в матче «Магнитка» сумела за шесть минут до конца основного времени, всё-таки сумев ещё раз использовать лишнего – после передачи от Георгия Дронова Семён Кошелев произвёл бросок в касание, а Денис Зернов с пятака подправил шайбу в ворота. И буквально через две минуты гости отыгрались. Брендан Лайпсик с фланга прострелил на пятак — шайба после серии рикошетов попала в капитана «Магнитки» Егора Яковлева и отскочила в дальний угол ворот!

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Овертайм в седьмом матче серии плей-офф – что может быть лучше такой эффектной развязки? Правильно – ничего. Именно так решили «Магнитка» с «Автомобилистом», в итоге доигравшись до заключительного периода в серии.

Всё решилось на девятой минуте овертайма – сначала Макеев выкатил шайбу на синюю линию, а Алексей Василевский мощным броском попал в перекладину. И тут же «Магнитка» ответила своей голевой комбинацией – Лайпсик вошёл в зону и сделал пас в центр, Николай Голдобин продвинулся вперёд и с кистей уложил шайбу в дальнюю девятку!

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Финалист минувшего розыгрыша Кубка Гагарина в этом году был невероятно близок к тому, чтобы прекратить борьбу за трофей уже на стадии первого раунда плей-офф, но вовремя проявил характер и оформил суперкамбэк. Теперь в следующем раунде «Магнитка» встретится с «Авангардом». В другой паре сразятся «Ак Барс» и «Адмирал».

Что касается «Автомобилиста», то клуб из Екатеринбурга в восьмой раз проиграл в первом раунде плей-офф из девяти попыток в истории КХЛ. В сезоне-2018/2019 под руководством Андрея Мартемьянова «Автомобилист» преодолел первую стадию плей-офф, победив «Трактор» со счётом 4-0 в серии. С тех пор дальше первого раунда у команды пробиться никак не получается.