Эпичная битва СКА и «Торпедо», «эль класико» на Востоке. Пары второго раунда плей-офф КХЛ

14 марта седьмыми матчами в сериях «Автомобилист» — «Металлург» и ЦСКА – «Северсталь» в плей-офф КХЛ завершился огненный первый раунд. Представляем все пары полуфиналов конференций.

Западная конференция

СКА (1) — «Торпедо» (4)

Серия, которую ждали. Армейцы, уверенно выигравшие регулярный чемпионат, не без проблем прошли в первом раунде минское «Динамо», но в целом в их превосходстве над «зубрами» не было сомнений. Теперь команде Романа Ротенберга будет противостоять фантастическое «Торпедо» Игоря Ларионова – возможно, самая необычная команда за всю историю КХЛ.

Фавориты пары, разумеется, петербуржцы, но «Торпедо» посрамило уже тонну скептиков со своей позиции вечного андердога. В этой серии нас ждёт битва системы и агрессии против хоккея в чистом виде, который преподаёт Профессор.

ЦСКА (2) — «Локомотив» (3)

Новый виток давнего соперничества оппонентов по Западной конференции. Год назад ЦСКА Сергея Фёдорова без шансов вынес «Локомотив» Игоря Никитина 4-0 в серии первого раунда, нанеся большой удар по самолюбию своему бывшему тренеру. Но затем Никитин проделал в Ярославле большую работу, смастерил команду под себя, под свой стиль, и теперь «Локомотив» превратился в крайне неудобную, вязкую команду, которая уже не на словах, а на деле мечтает о новом шаге в развитии. То есть как минимум о выходе в финал конференции.

И на пути «Локомотива» сейчас вроде бы чемпионский ЦСКА, но этот ЦСКА только что еле унёс ноги от «Северстали». У армейцев пока не видно их привычной солидности, слабо играют вратари, полевые хоккеисты допускают много ошибок. Если эти моменты не будут убраны и если «Локомотив» покажет свой лучший хоккей, то для ЦСКА всё может закончиться уже во втором раунде. Впрочем, опытная армейская команда знает, когда, как и в чём нужно добавлять. А вот большинству парней Никитина опыта как раз недостаёт.

Восточная конференция

«Ак Барс» (1) — «Адмирал (7)

«Адмирал» впервые в истории вышел во второй раунд Кубка Гагарина. В своих трёх предыдущих плей-офф дальневосточники одерживали не более двух побед и в общей сложности выиграли четыре матча. Казанцы вышли во второй раунд плей-офф в 11-й раз в истории КХЛ.

Конечно, фаворит здесь очевиден, но не будем забывать про фактор Дальнего Востока. На «Салавате» он явно сказался, вот и «барсам» может оказаться сложно привыкнуть к дальним перелётам и смене часовых поясов. Хотя, конечно, мастерство Войнова, Радулова, Шипачёва и других звёзд татарстанского клуба не идёт ни в какое сравнение с работящим составом «моряков». Хватит ли Леониду Тамбиеву эмоций и запала подготовиться к серии с мэтром тренерского цеха Зинэтулой Билялетдиновым? Терять «Адмиралу» в любом случае нечего, поэтому расслабляться «Ак Барсу» точно не стоит.

«Авангард» (3) — «Металлург» (5)

Нестареющая Восточная классика. Третий год подряд судьба сводит «Авангард» и «Магнитку» на стадии полуфинала конференции, пока счёт в противостоянии на этом отрезке 1-1, ну а за всю историю существования клубы из Омска и Магнитогорска сыграли немало великолепных серий со всегда непредсказуемым исходом.

Что сейчас? С одной стороны, свежий и отдохнувший «Авангард», на классе разобравшийся с «Сибирью». С другой – уставшая «Магнитка», прошедшая «Автомобилист» не без везения и показавшая в серии, что её проблемы из второй половины сезона никуда не делись. Вроде бы омичи идут фаворитами, но у команды Михаила Кравца тоже немало слабостей, которые мастеровитый состав уральцев способен обнажить.

К тому же яркий финал седьмой игры с «Автомобилистом» способен вдохнуть в «Магнитку» новые эмоции.