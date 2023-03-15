«Ресурсы наши не позволяют». Громкий судейский скандал из-за ключевого гола ЦСКА в серии

Первый раунд Кубка Гагарина – 2023 венчал седьмой матч серии ЦСКА – «Северсталь». Игра получилась остросюжетной, яркой, эмоциональной. В первом периоде череповчане сделали два важных шага к сенсации, поведя 2:0 к 17-й минуте игры. Но армейцы ещё до перерыва отыграли один гол, а во втором периоде сумели сравнять счёт. И эта шайба Владислава Каменева получилась по-настоящему скандальной, заставив главного тренера «Северстали» Андрея Разина от негодования взлететь на бортик.

Дело в том, что ЦСКА забил в тот момент, когда игрок «Северстали» уже с десяток секунд лежал, корчась от боли, на другом конце площадки. Егор Морозов получил повреждение в единоборстве с защитником хозяев Николаем Макаровым, не смог подняться, но арбитры не остановили игру, и ЦСКА таким образом получил импровизированное большинство. Которое и претворил в гол.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Эмоции Андрея Разина и всех неравнодушных «Северстали» болельщиков понятны, однако эпизод непростой, чтобы выносить какие-то оценки и вердикты. Лучше дождаться разбора от специалиста. Какие тут вопросы? Во-первых, было ли нарушение со стороны Макарова? Это подножка или же игрок «Северстали» сам зацепился за ногу оппонента? Очень тяжело сказать наверняка, но всё же нет ощущения, что защитник ЦСКА делал движение, поспособствовавшее потере Морозовым равновесия. Скорее, форвард череповчан действительно сам неудачно поставил конёк.

Ещё сложнее правильно ответить на вопрос, должны ли были судьи останавливать игру. С одной стороны, арбитры не имеют права в такой ситуации давать свисток, если нарушения не зафиксировано и шайбой не владеет команда пострадавшего хоккеиста. А тут как раз шайбу под контроль взял ЦСКА и не отдавал вплоть до гола. С другой стороны, мы не раз видели, когда судьи соблюдают своего рода правила фэйр-плей, не позволяя в подобных эпизодах одной команде получать искусственное преимущество над другой. Кроме того, травма хоккеиста, который долго лежит на льду, может оказаться серьёзной и требовать оперативного вмешательства врачебного персонала, что, разумеется, возможно только после остановки игры.

Словом, если оперировать таким неформальным понятием, как «дух игры», то арбитрам следовало всё же дать свисток, даже если у них не было сомнений в невиновности Макарова. Но проблема в том, что никакой официальный хоккейный закон не может заставить судей поступать, грубо говоря, по понятиям, а не по правилам. И, вероятно, критиковать арбитров за этот момент можно с таким же успехом, с каким ругать футболиста, не выпнувшего мяч в аут после повреждения соперника в игровом эпизоде. Но всё-таки: раздалась ли бы трель свистка, если бы на льду не в силах подняться оказался игрок ЦСКА?

Просто очень плохо, что этот эпизод оказал прямое влияние на ход и результат матча. ЦСКА забил важнейший гол, сравнял счёт, а в начале третьего периода дожал «Северсталь». И как знать, сколько продержалась бы «Северсталь», если бы сохранила минимальное преимущество к перерыву. Может быть, точно так же и рассыпалась. А может – дожила бы до сенсации. Сейчас этого уже никто не расскажет.

Зато у Андрея Разина после игры не было никаких сомнений в том, что его команду попросту «прибили» арбитры. Ещё на флеш-интервью он прокомментировал итог серии следующими словами: «К сожалению, ресурсы наши не позволяют… Ладно, без комментариев». Ну а на пресс-конференции Андрей Владимирович выступил гораздо более развёрнуто, хотя и продолжил говорить в основном намёками. Просто очень прозрачными.

«Считаю, что получилась хорошая серия. Конечно, в нас никто не верил, и, в принципе, мы и проиграли. Но все всё видели… Думаю, что больше вы не будете писать, что ЦСКА не настроился или ещё что-то. Мы доказали, что те игры, которые мы выиграли, их выигрывали мы, а не проигрывал ЦСКА.

Жалко третий год подряд уходить на первой стадии, второй год подряд – в седьмом матче. Но, скажем так, те ресурсы, которыми обладает «Северсталь»… Думаю, вы понимаете, о чём я говорю. Все всё видели. Все всё знают. Если ещё в прошлом году, когда в серии с «Динамо»… Ладно.

Могу ли прокомментировать второй гол ЦСКА, когда лежал Морозов, не комментируя действий судей? А как их не комментировать? Там только этот момент, что ли? Вопросов много по другим моментам. А этот момент… Это просто смешно. Хотя что тут смешного. Я в Ижевске работал, когда многие судьи из ВХЛ переходили, и у нас человек в одной серии на нашем пятаке лежал в кровище, ему ахилл порезало. Он в крови лежал. И нормально. Зато потом, когда соперник валялся в такой же ситуации, свистка не было. Сейчас что комментировать? У нас Рожков владел шайбой. Когда судьи поднимают руку на удаление и идёт касание шайбы… С моей глазной камеры было видно, что наш игрок владел шайбой. Почему они свистнули, наверное, будут объяснять Анисимову, если он их спросит. Встал на бортик? Я вам только что рассказывал про Высшую лигу, и я был первым, кто стоял на бортике, поэтому мне не впервой. Шикарно стоять. Ощущения непередаваемые», — выдал яркий спич наставник «Северстали».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Что ж, каждый сам решит для себя, «убили» череповчан в решающий момент серии с ЦСКА или нет. И каждый сам определит для себя степень влияния этого гола на итоговый результат.

Мы же выразим сожаление, что фантастический первый раунд этого плей-офф закончился громким судейским скандалом. А ещё выразим глубочайшее уважение Андрею Разину и его «Северстали», которая в серии с действующим чемпионом показала невероятную игру и невероятный характер, которая до самого конца заставляла верить в то, что чудеса в КХЛ всё-таки возможны, а разговоры о выравнивании всех команд – не пустой звук.