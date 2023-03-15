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Коннор Макдэвид набрал 129 очков в сезоне НХЛ, установил рекорд XXI века и побил достижение Никиты Кучерова, видео гола

Движение в космос! Макдэвид побил рекорд века в НХЛ, установленный русской звездой
Сергей Емельянов
Коннор Макдэвид набрал 129 очков в сезоне НХЛ
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Канадский форвард перекрыл достижение Никиты Кучерова и продолжил погоню за легендами лиги.

Очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с участием «Эдмонтон Ойлерз» ознаменовался действительно историческим событием для всего мирового хоккея. Капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид набрал 2 (1+1) очка в победном матче с «Оттавой Сенаторз» (6:3), установив бомбардирский рекорд североамериканской лиги среди всех действующих игроков.

Первым результативным действием в этом матче 26-летний канадец повторил достижение нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова. В сезоне-2018/2019 российский форвард «молний» набрал 128 очков в 82 матчах, установив бомбардирский рекорд НХЛ XXI века. Четыре года назад Кучеров перекрыл показатели сезона-2005/2006, когда выступавший за «Бостон Брюинз» и «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон завершил регулярку на отметке 125 очков в 81 матче, а игравший за «Нью-Йорк Рейнджерс» Яромир Ягр выбил 123 очка в 82 матчах.

Сегодня же со своим рекордом расстался уже сам Кучеров. Благодаря результативной передаче в эпизоде с голом Леона Драйзайтля капитан «Эдмонтона» набрал 128-е очко в сезоне, а в третьем периоде за ним последовало и 129-е. Исторический балл Макдэвид записал на свой счёт, поразив пустые ворота «сенаторов» в концовке встречи.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

ИгрокОчкиСезон
1Коннор Макдэвид1292022/2023
2Никита Кучеров1282018/2019
3Джо Торнтон1252005/2006
4Яромир Ягр1232005/2006
5Коннор Макдэвид1232021/2022

После установления рекорда XXI века в оставшихся встречах Макдэвид матч за матчем будет заниматься продвижением по всему бомбардирскому списку в истории НХЛ. До конца регулярного чемпионата его команде осталось провести ещё целых 14 игр. Нетрудные математические подсчёты позволяют определить, что в нынешнем сезоне 26-летний форвард (129 очков в 68 матчах) на данный момент идёт по графику 1,9 очка за матч.

Если Коннора минуют травмы, и он удержит подобную результативность до конца регулярки, в таком случае канадский форвард завершит гладкий чемпионат на отметке 156 очков, что будет эквивалентно 14-му месту в истории НХЛ, которое сейчас с результатом в 155 очков занимает Стив Айзерман. Если Макдэвид действительно доберётся до этой отметки, тогда выше него в рейтинге лучших бомбардиров НХЛ будут расположены всего два игрока – Уэйн Гретцки и Марио Лемье. Именно так. Первые 13 мест в списке лучших бомбардиров НХЛ по очкам в одном сезоне занимают только два великих канадца.

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Но пока Коннор будет решать планомерные задачи. Уже следующее результативное действие позволит ему стать первым игроком, набравшим 130 очков в регулярке НХЛ в XXI веке. Благодаря этому он повторит результаты Фила Эспозито (сезон-1972/1973), Марселя Дионна (1978/1979), Дэйла Хаверчука (1984/1985) и Уэйна Гретцки (1993/1994) и сразу выйдет на 46-е место в рейтинге сезонных бомбардиров. А дальше каждое набранное очко будет перемещать Коннора всё выше и выше по иконостасу.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 марта 2023, среда. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
6 : 3
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Райан (Маклауд, Шор) – 02:20 (5x5)   1:1 Ткачук (Дебринкэт, Сандерсон) – 06:48 (5x4)   2:1 Драйзайтль (Фёгеле, Ньюджент-Хопкинс) – 12:34 (5x5)   2:2 Штюцле (Гэмбрелл, Хэмоник) – 18:53 (4x5)   3:2 Ньюджент-Хопкинс – 25:39 (5x4)   4:2 Драйзайтль (Макдэвид, Фёгеле) – 36:17 (5x5)   5:2 Бьюгстад (Экхольм, Костин) – 39:59 (5x5)   5:3 Штюцле (Батерсон, Браун) – 45:28 (5x5)   6:3 Макдэвид (Кейн, Нурс) – 57:47 (en)

Пока же стоит заметить, что в сегодняшнем же матче с «Оттавой» случилось и ещё одно примечательное статистическое событие. Оформивший дубль Драйзайтль стал вторым игроком в сезоне НХЛ, набравшим 100 очков в текущей регулярке. Следующим отметку в 100 очков должен покорить занимающий третье место в гонке бомбардиров НХЛ нападающий «Тампы» Кучеров, на счету которого 96 результативных действий. Наверняка именно в такой последовательности канадец, немец и россиянин и финишируют в гонке бомбардиров НХЛ в этом году.

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Также стоит заметить, что второй год подряд Макдэвид и Драйзайтль стали первыми игроками, кому удалось добраться до гроссмейстерской отметки в 100+ очков в сезоне. Это всего второй раз в истории НХЛ, когда в двух сезонах кряду подобным достижением отметились одноклубники. В сезонах-1973/1975 аналогичного достижения добились игроки «Бостона» Эспозито и Бобби Орр.

Спустя 10 лет повторить достижение «мишек» мог Уэйн Гретцки. Сам то он выбил первым в НХЛ 100+ очков, как в сезоне-1983/1984, так и в сезоне-1984/1985, но каждый раз вторым оказывался разный одноклубник – сначала это был Пол Коффи, а затем Яри Курри. А вот у Макдэвида партнёр по переписыванию рекордов лиги второй год подряд остаётся неизменным.

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