Теперь он будет рулить «Спартаком». Эксклюзивное интервью с Жамновым

В хоккейном «Спартаке» произошли изменения. В должность главного тренера официально вступил Алексей Жамнов, который давно работает в системе красно-белых, а также возглавляет сборную России по хоккею. В эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Жамнов рассказал, как видит свою работу и в какой хоккей будут играть москвичи.

«У меня действующий контракт с ФХР до конца мая»

— Как долго велись переговоры, быстро ли приняли решение?

— Переговоры велись долго, не неделю и не несколько дней, больше месяца. Решение принималось долго и взвешенно, даже близко не за один день.

— Остаётесь ли вы главным тренером сборной России, советником председателя правления «Спартака», руководителем академии?

— Советником я уже точно не буду (смеётся), а что касается спартаковской академии, то на этой должности остаюсь. По поводу главного тренера сборной России по хоккею могу сказать, что у меня действующий контракт с ФХР до конца мая.

— Контракт со «Спартаком» заключён на два сезона?

— На два сезона, да.

«В мою работу не будут вмешиваться. Это всё обговаривалось»

— Есть ли договорённость, что в вашу тренерскую работу не будут вмешиваться?

— Это всё обговаривалось, такая договорённость есть.

— Планируется ли приглашение в спортивную администрацию клуба менеджера под вас?

— Думаю, что начнём работать так, как сейчас, а дальше будет видно, этот вопрос в прерогативе руководства клуба.

— Будете ли вы иметь голос в трансферной политике клуба, принимать участие в подписании контрактов хоккеистов со «Спартаком»?

— Конечно, буду, это всё тоже обговаривали. Всё будет решаться коллегиально, каждая кандидатура будет обсуждаться и утверждаться в том числе и со мной как с главным тренером команды.

Алексей Жамнов Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

«Думаю, в «Спартаке» Ковальчука увидят с большим удовольствием»

— Планируется ли приглашение в «Спартак» Ильи Ковальчука на какую-либо должность?

— По поводу Илюхи могу сказать, что с ним руководство «Спартака» общается. Когда Ковальчук сам для себя определится, что он в дальнейшем планирует, руководство поговорит с ним более детально. Думаю, в «Спартаке» его увидят с большим удовольствием, но Илюха, повторюсь, в том числе сам должен принимать решение о своём будущем, а уже дальше с ним будут вестись детальные переговоры.

— Как будет выглядеть ваш тренерский штаб «Спартака», кто будет у вас в помощниках?

— Это пока не до конца решённый вопрос, разговариваю с ребятами, которых хочу видеть, а дальше будем уже точно решать.

— Правда ли, что тренер по защитникам Игорь Уланов остаётся в «Спартаке», а Алексей Заварухин его покидает?

— Не хочу это комментировать на данный момент, работа ведётся во всех направлениях. Мы своевременно объявим, кто остаётся, а кто уходит, у ребят действующие контракты до 30 апреля 2023 года.

«Думаете, мы с акцентом на оборону собирались играть на тех же Олимпийских играх в Пекине?»

— Какой хоккей планируете ставить команде? Какая система вам наиболее близка?

— Точно не оборонительный (смеётся). С акцентом на атаку, почти все так сейчас стараются. Когда-то получается, когда-то — нет. Думаете, мы с акцентом на оборону собирались играть на тех же Олимпийских играх в Пекине? Конечно, нет, но получилось так, как получилось. Кубок Первого канала и Олимпиада — это было два противоположных хоккея. Два года контракта, есть время, чтобы всё сделать. Игроки всегда понимали нюансы той системы, в которой мы хотим играть.

— Ларионов, Фёдоров, Жамнов – главными тренерами становятся блестящие в прошлом центральные нападающие. Тенденция?

— Не думаю, есть великие тренеры, которые в воротах играли. Не обращаю на такие моменты внимание, тут главное — желание каждого человека, хочет он этого или нет. Это хорошо, почему нет. Тот же Алексей Кудашов, например, тоже поиграл в НХЛ. И сейчас тоже главный тренер в КХЛ.

— Правда ли, что у вас были определённые предложения от других клубов КХЛ?

— Были, скрывать не буду, но предложение «Спартака» оказалось наиболее конкретным, именно поэтому мы ударили по рукам.