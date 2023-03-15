Глянцевый СКА, хет-трик «Ак Барса» или драма «Авангарда»? Кто лучший чемпион в истории КХЛ

В КХЛ к кульминации приближается 15-й чемпионат. Перед решающими неделями турнира рассказываем обо всех предыдущих обладателях Кубка Гагарина и предлагаем вам выбрать лучшего.
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«Авангард»-2021
Чемпионская судьба «Авангарда» получилась логичной и нелогичной одновременно. С одной стороны, за два года до победы команда Боба Хартли расшибла лоб о ЦСКА, но набралась важного опыта. С другой — по ходу нового турнира ей не хватало то уверенного в себе вратаря, то идейного лидера, то креатива в атаке. И хотя на старте приглашения для Шимона Грубеца и Ильи Ковальчука выглядели неоднозначно, в итоге именно они закрыли для омичей главные пробелы, а Сергей Толчинский заискрил даже в строгих схемах канадского тренера.
Из плей-офф «Авангард» мог вылететь ещё на стадии первого раунда, когда очень тягостно вкатывался в серию с «Автомобилистом». Украшением апреля стало противостояние «ястребов» с «Ак Барсом», разрешившееся в овертайме седьмой игры, — многие считают, что более «близкой» и напряжённой серии в истории лиги не найти. Финал сложился для «Авангарда» даже легче. Перетерпев тяжёлое начало, к середине серии сибиряки выпустили из ЦСКА весь воздух и взяли красивый реванш.
«Ак Барс» — 2009
На протяжении всего сезона «Ак Барс» не давал поводов усомниться в своём могуществе. Казанцы ровно прошли регулярный чемпионат и в плей-офф квалифицировались со второго места в сводной таблице лиги. Командные позиции не пошатнул даже распад легендарной тройки: Сергей Зиновьев вступил в активную конфронтацию с Зинэтулой Билялетдиновым и в декабре оставил Алексея Морозова и Даниса Зарипова без собственной поддержки.
Впоследствии россияне образовали благополучный альянс со шведом Тони Мортенссоном. В плей-офф нападающие заняли три из первых четырёх мест в списке лучших бомбардиров. В первую очередь именно их игра привела «Ак Барс» на вершину. По пути «барсы» едва не споткнулись об «Авангард», залетевший в топ-16 с последнего места. За 15 секунд до окончания решающего матча серии казанцы уступали в одну шайбу, но благодаря убойному щелчку Ильи Никулина прорубили окно в овертайм, где на эмоциях дожали поникшего соперника.
В финальном противостоянии «Ак Барс» тоже играл роль догоняющего. Билялетдиновцы трижды сравнивали счёт в серии с «Локомотивом», а вырваться вперёд сумели в самый нужный момент — в седьмой встрече. За преимущество в одну шайбу «барсы» цеплялись когтями и клыками и сохранили его, став первым обладателем Кубка Гагарина в истории.
«Металлург»-2014
Красивый хоккей в сочетании с лучшим результатом — формула мечты, и «намешать» её удавалось только одной команде. Размашистая игра тройки Мозякин — Коварж — Зарипов сделала выступление «Металлурга» незабываемым в первую очередь с точки зрения эстетического впечатления.
Команда Майка Кинэна феерически провела регулярку и не стала отказываться от узнаваемого стиля в плей-офф. Даже полёт во Владивосток на первый раунд с «Адмиралом» не отбил у уральцев голод до игры. В дальнейшем «сталевары» катком прошлись по «Сибири» и «Салавату Юлаеву».
В решающей серии магнитогорцы наткнулись на «Лев» — пожалуй, самый сильный иностранный клуб в истории лиги. Пражанам пришлось гораздо сложнее: их путь к финалу пролегал через неуступчивый украинский «Донбасс» и по-хорошему злой «Локомотив». В финале «Лев» трижды сравнивал счёт и был близок к этому в седьмой игре, но всё же сломался. А вместе с «Магниткой» победил хоккей: соперники забросили друг другу 33 шайбы, больше половины из них — в двух последних матчах. Пожалуй, более красочного финала КХЛ не видела.
«Ак Барс» — 2018
В 2018-м эстафету у выдохшейся «Магнитки» принял «Ак Барс». Казанцы выиграли конференцию, довели до совершенства традиционную оборонительную систему и дали свободу лидерам. Блистательный Джастин Азеведу набрал 24 очка в 19 матчах на вылет, оторвавшись от ближайших преследователей в полтора раза. Но основу в коллективе Билялетдинова составили крепкие профессионалы, умеющие самоотверженно бороться и биться. В таком ключе «барсы» забрали титул у ЦСКА (4-1), который только начал становление в качестве подобной команды.
«Ак Барс» — 2010
Ровно через год триумф «Ак Барса» повторился и дал повод журналистам сочинять анекдоты: самые изобретательные предлагали переименовать трофей в Кубок татарина. Впрочем, такого запаса, который позволял бы рассчитывать на ребрендинг, в игре казанцев не было. Команда в относительно экономном режиме провела регулярный чемпионат, уступив лидерские позиции в конференции «Салавату» и «Металлургу».
При этом из плей-офф «Ак Барс» собственноручно выбил и того соперника, и другого. В финале казанцам предстояло испытание «золушкой» турнира — ХК МВД. Банда Олега Знарка, составленная из хоккеистов, списанных со счетов, уступила гранду два первых матча, но выиграла три следующих и была в одном шаге от феноменальной сенсации. В решающие минуты, очевидно, сказался чемпионский опыт билялетдиновцев: в шестой встрече они разгромили «милицейскую» команду 7:1, а в седьмой сыграли на ноль.
«Металлург»-2016
Защитить титул команде из Северной столицы не удалось. Пережив смену тренера, СКА вдрызг проиграл финал Западной конференции привычному противнику — ЦСКА. Московские армейцы с колоссальным отрывом победили в регулярном чемпионате и не испытывали заметных трудностей в плей-офф. Но ровно до тех пор, пока не встретились с «Металлургом».
Молодой тренер Илья Воробьёв после ухода Майка Кинэна добавил магнитогорцам прагматичности и во многом именно этим оружием сбил ЦСКА с чемпионской дороги. Финальная серия складывалось стабильно тяжело. Команды не громили друг друга, чередовали победы и поражения, а судьбу кубка решили в седьмом матче. Чаша весов склонилась на сторону «Магнитки», которая провела эту игру образцово-показательно с точки зрения дисциплины и реализации моментов. От триумфа уральцев не веяло блеском, как два года назад, но на фоне гегемонии армейских клубов изюминка в ней всё равно была очень вкусной.
«Салават Юлаев» — 2011
Оформившееся в тенденцию господство соседей и собственные высокие амбиции заставили «Салават Юлаев» активизироваться и максимально вложиться в третий сезон КХЛ. В столице Башкирии собрали «дрим-тим» не только среди игроков, но и тренеров: поднимать клуб на вершину был призван знаменитый тандем Вячеслава Быкова — Игоря Захаркина.
Тренеры сборной нашли общий язык со звёздными хоккеистами от Олега Твердовского до Александра Радулова и относительно бескровно добрались до титула. Самым сложным препятствием на пути оказалась «Магнитка» в финале конференции. В золотой серии «Салават» с запасом одолел «Атлант» (4-1), которого поздней весной ожидали увидеть не на льду, а в отпуске.
ЦСКА-2022
Год спустя армейцы вернули себе титул — правда, под руководством нового тренера. Дебютировавший в этом качестве Сергей Фёдоров удачно заменил более опытного Игоря Никитина. С ним ЦСКА стал чуть более разнообразным и менее предсказуемым. В двух первых сериях москвичи не потерпели ни одного поражения, из финала Запада вышли через классическую битву со СКА, а в финале запомнились потрясающим камбэком.
После обменами победами на старте в серии ЦСКА и «Металлург» случился коренной перелом. Магнитогорцы взяли два следующих матча, лидировали за считаные минуты до конца пятого и буквально видели кубок на расстоянии вытянутой руки, но в итоге всё же дрогнули под методичным натиском столичной команды и уступили в рамках овертайма.
В шестом матче армейцы добились успеха в основное время, а в седьмом интрига умерла практически моментально. ЦСКА забил дважды в первом периоде, а затем не дал сопернику и шанса приблизиться к себе.
«Динамо» Москва — 2013
В следующем апреле москвичи снова обнаружили себя на пьедестале. Новое путешествие за титулом вышло менее нервным. На ключевых стадиях внутри конференции «Динамо» терпеливо переработало ЦСКА и СКА. Финальную серию бело-голубые забрали быстрее: начали с двух побед, затем вели 3-1 и не упустили преимущество. Опыт динамовцев оказался более мощной силой, чем напористость совсем ещё молодых Кузнецова, Ничушкина и Ко.
СКА-2015
За чемпионством «Металлурга» последовал слишком предсказуемый поворот. СКА собрал «дрим-тим» с формальным лидером в лице Ильи Ковальчука у штурвала и лишил соперников шансов на борьбу, а болельщиков — интриги. Три серии из четырёх петербуржцы закрыли в пяти матчах, а по-настоящему упорной получилась их битва с ЦСКА.
Москвичи лидировали 3-0 по матчам и готовились официально оформить путёвку в большой финал. Но Быков и Захаркин достучались до звёзд и сподвигли их на невероятный камбэк — всё ещё единственный в летописи лиги.
По факту основной движущей силой СКА выступило фантастическое звено Панарин — Шипачёв — Дадонов. Три тонких мастера демонстрировали эффективный и эффектный хоккей, заработав себе отличное резюме перед поездкой за океан.
ЦСКА-2019
Через год армейцы переняли у казанцев всё лучшее, по классике зарубились со СКА в финале и, выйдя победителями из этого противостояния, уже могли разучивать движения для праздничных хороводов. В «золотом» противостоянии москвичи играючи разделались с «Авангардом» — 4-0. До сих пор эта серия остаётся единственным финалом, завершившимся под ноль.
И вряд ли исход мог быть принципиально иным. В этот момент главный тренер ЦСКА Игорь Никитин имел в своём распоряжении двух уже засверкавших звёзд, чей настоящий потенциал, кажется, и сейчас не до конца понятен. Возможно, армейцы могли бы выиграть титул без Кирилла Капризова и Ильи Сорокина, но их присутствие в составе сделало успех почти неизбежным.
«Динамо» Москва — 2012
Истории с первой победой «Динамо» в плей-офф КХЛ предшествовали совершенно драматические обстоятельства. По ходу финальной серии из состава «Авангарда» — соперников москвичей — исключили Антона Белова. В организме защитника нашли следы допинга, но в следующий сезон он вошёл как ни в чём не бывало и до сих пор продолжает карьеру.
Главный покровитель «Авангарда» тех времён — губернатор Омской области Леонид Полежаев — утверждал, что если бы команда продолжила бороться за кубок, то пострадали бы ещё пять-шесть хоккеистов.
Так или иначе, «Динамо» взяло трофей, отыгравшись с 1-3 в серии. Седьмой матч состоялся в Омске, и Олегу Знарку с подчинёнными пришлось праздновать под оглушительные и нецензурные скандирования местных болельщиков. Главным и внезапным героем чемпионской команды стал Михаил Анисин. Нападающий-буря забросил 14 шайб в 21 игре — к сожалению, больше никто не видел его на таком уровне.
СКА-2017
Через год «Металлург» мог окончательно и единолично разрушить доминирование хоккейных аббревиатур. Магнитогорцы отдали всего один матч за три серии и вышли в финале на СКА, чей турнирный путь был немногим сложнее.
Но финал остался полностью за питерцами. Подшефные Олега Знарка с Ковальчуком, Дацюком, Дадоновым, Гусевым, Барабановым, Зубом, Шестёркиным, Коскиненом, Шипачёвым, Широковым, Хохлачёвым не увидели в «Металлурге» серьёзного соперника и отдали только одну игру. Пожалуй, более лёгкой прогулки до титула не было ни у одного из чемпионов.
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