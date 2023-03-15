Глянцевый СКА, хет-трик «Ак Барса» или драма «Авангарда»? Кто лучший чемпион в истории КХЛ

В КХЛ к кульминации приближается 15-й чемпионат. Перед решающими неделями турнира рассказываем обо всех предыдущих обладателях Кубка Гагарина и предлагаем вам выбрать лучшего.

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