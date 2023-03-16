Овечкин забил 817-й в НХЛ в необычном стиле! Но его затмил чудо-буллит Кузнецова

69-й игра регулярного чемпионата не предвещала для «Вашингтона» ничего хорошего. Из последних четырёх матчей «Кэпиталз» выиграли только один, а пятый начали просто кошмарно. В течение восьми минут «Баффало» дважды распечатал Чарли Линдгрена: первую комбинацию хлёстким кистевым броском завершил российский защитник Илья Любушкин.

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Начать сопротивление «столичным» помогло большинство. Через два паса после вбрасывания шайба оказалась в офисе и на крюке Александра Овечкина, но форвард обманул всех и вместо щелчка прострелил на пятак. Идея вышла результативной: Ти-Джей Оши кометой прорвался на пятак и сократил разницу в счёте.

На волне успеха «Вашингтон» продолжил атаковать, организовал несколько вернейших моментов и, не реализовав их, лишь подтвердил главное хоккейное правило: не забиваешь ты — забивают тебе. За две минуты до перерыва Тайсон Джост убежал в контратаку и огорчил Линдгрена ещё раз.

Во втором периоде соперники обошлись без голов, а в самом начале третьего отличился Евгений Кузнецов. Центрфорвард здорово открылся под передачу, а затем швырнул шайбу прямо в живот вратарю. Удивительно, но этого оказалось достаточно: Юкко-Пекка Луукконен не смог подстроиться грамотно и пропустил.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Таким образом Кузнецов прервал шестиматчевую серию без очков — такого кошмара с ним не случалось восемь лет. В роли второго ассистента в этой атаке выступил Александр Алексеев. Защитник провёл 19-й матч в сезоне.

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Ошибку вратаря «Сэйбрз» компенсировали слаженной командой игрой. Через пять минут Пейтон Кребс до конца прошёл в отбор и сделал конфетный пас на ворвавшегося в свободную зону Земгуса Гиргенсонса — 2:4.

Ещё пятиминутку спустя настало время Овечкина. Во время позиционной атаки он вместо того, чтобы занять место на своей классической точке, отправился в гущу событий, встал перед воротами и махнул клюшкой после наброса от Тревора ван Римсдайка. Точное подставление принесло Ови 817-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ. Теперь до снайперского рекорда Уэйна Гретцки ему остаётся всего 77 выстрелов.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Забить по горячим следам ещё один гол «Вашингтону» не удалось. Дело дошло до финального штурма, в котором Овечкин принял роль скорее наблюдателя. Первую скрипку в решающий момент сыграл Том Уилсон. Вашингтонский здоровяк сначала выиграл борьбу у лицевого борта, а затем протаранил путь на пятак, откуда сравнял счёт — 4:4.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Главным героем серии буллитов оказался Евгений Кузнецов. Россиянин реализовал попытку в фирменном для себя стиле: на минимальной скорости приблизился к воротам, раскачал вратаря и бросил ему под опорную ногу. Свой выход также использовал Оши, а вот до Овечкина очередь не дошла.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Кэпиталз» приблизились к зоне плей-офф и лишили этого «Баффало». В активе «столичных» 73 очка — на три меньше, чем у идущего в зоне игр на вылет «Айлендерс». Следующий матч «Вашингтон» проведёт 18 марта, дома с «Сент-Луисом».