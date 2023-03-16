«Локомотив» ждёт прорыв, фарта «Магнитки» не хватит на Омск? Превью второго раунда КГ-2023

Уже сегодня в плей-офф КХЛ стартует второй раунд Кубка Гагарина. Все мы ждём, что он получится не менее интересным и захватывающим, чем первый, и подарит если не сенсации, то очень равные, упорные и эмоциональные серии. Представляем наше превью полуфиналов конференций.

«Ак Барс» — «Адмирал»

История встреч в плей-офф КХЛ: не играли

Матчи в регулярном сезоне: 2:1 ОТ, 2:1 Б, 3:2, 3:0

Обе команды в первом раунде удивили, но по-разному. Практически все думали, что «Ак Барс» на раз-два разнесёт младших республиканских братьев, а на самом деле с быстрым и молодым «Нефтехимиком» пришлось помучиться. От «Адмирала» ожидали, что он навяжет плотную борьбу — но уровень сопротивления «моряков» оказался достаточным для того, чтобы закончить кубковый поход «СЮ».

Оказалось, что «Салават», который решил перетерпеть соперника, вполне удобен для «Адмирала», особенно после того, как травмы и решения тренеров вымыли из состава уфимцев большую часть креативных игроков. В этом плане «Ак Барс» выглядит соперником куда более опасным по банальной причине: у них есть и мастерство, и организация. На 0:0 Билялетдинов против этой команды играть не будет. Кроме того, у ЗХБ есть опыт «сушки» системных андердогов — вспомните серию с «Сибирью» Скабелки, где команды играли в несмотрибельный, но победный для «АБ» хоккей.

«Ак Барс» — «Адмирал» Фото: Дмитрий Сорока, photo.khl.ru

С другой стороны, Тамбиев, который сам признавался после победной серии, что в оборонительный хоккей играть не любит, может включить тот режим, что приносил ему успех в ВХЛ. Латвийский тренер говорил, что в ВХЛ побеждал за счёт прессинга, форчекинга — и возрастной «Ак Барс» может и посыпаться под этим. Побегать у «Адмирала» есть кому: то же звено Шэна вполне может зайти за энерджи-лайн. Не стоит недооценивать Никиту Серебрякова, который не теряет куража с начала сезона.

Однако «Ак Барс» должен проходить, пусть и в борьбе. Сложно будет представить, что штаб Билялетдинова так упустит нити игры, как это произошло со штабом «СЮ», и ещё сложнее представить, что кубковые бойцы Казани проиграют два овертайма из двух (а ОТ в этой серии наверняка будут).

Прогноз: «Ак Барс» — «Адмирал» — 4-2

«Авангард» — «Металлург»

История встреч в плей-офф КХЛ:

Сезон-2010/2011: «Авангард» – «Металлург» – 3-4, полуфинал Востока

Сезон-2011/2012: «Авангард» – «Металлург» – 4-1, полуфинал Востока

Сезон-2020/2021: «Авангард» – «Металлург» – 4-2, полуфинал Востока

Сезон-2021/2022: «Авангард» – «Металлург» – 3-4, полуфинал Востока

Матчи в регулярном сезоне: 5:1, 4:7, 3:2, 4:3 ОТ

Главные антагонисты Суперлиги первой половины нулевых почти десять лет не виделись в плей-офф, чтобы подарить нам уже третью за три года серию. Поразительно, но все они состоялись во втором раунде, и этот год не исключение. Правда, дотянуться до драматургии прошлогодней сшибки с её разгромами, камбэками и безумной результативностью будет сложно.

«Металлург» до второго раунда натурально доковылял на удивительной смеси пофигизма (большая часть серии) и героизма (последние шесть минут седьмого матча). «Авангард» по счёту сделал это куда увереннее, но еле выжил в Новосибирске под градом бросков «Сибири» и вполне бы мог выставить штангу новосибирских ворот в качестве экспоната клубного музея. Тем не менее убойная форма лидеров «ястребов» и звонкое большинство всё равно ставят их выше «Магнитки», у которых из сильных сторон в первом раунде был в основном… эээ… Паскуале? Ну, вроде бы и всё.

«Авангард» — «Металлург» Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

Тренерам «Металлурга» предстоит огромная работа по разбору спецбригады «Авангарда». В первом раунде они явно завалили подготовку к «Авто», который как проводил классические регулярочные розыгрыши, так и продолжил их делать. Здесь степень отточенности и сыгранности будет даже чуть побольше, чем у бригады имени Да Косты и Мэйсека. Сильная сторона «Магнитки» — юркие и креативные форварды: если рабочие форварды «Сибири» не смогли доставить больших проблем медленной и неповоротливой защите «Авангарда», то сейчас канадские технари могут накрутить в чужой зоне.

Однако у «Авангарда» была тактика, и он её придерживался: как говорят классики, сыграли «терпеливо, по заданию». Во что играла «Магнитка» в первом раунде, возможно, не знает и Илья Воробьёв. Многие ждали, что по ходу серии включится тумблер «прошлогодняя форма», но он так и не включался. Против Омска такие штучки вряд ли пройдут, хотя на таланте лидеров Магнитогорск будет цепляться.

Прогноз: «Авангард» — «Металлург» — 4-2

СКА — «Торпедо»

История встреч в плей-офф КХЛ:

Сезон-2014/2015: СКА – «Торпедо» – 4-1, четвертьфинал Запада

Матчи в регулярном сезоне: 3:0, 6:2, 6:2, 1:2 Б

Всё к этому и шло. Были шпильки Романа Ротенберга в адрес Игоря Ларионова, явные и неявные, последовавшие после их явно не очень спокойного расставания в структурах ФХР. Есть работа в штабе «Торпедо» выпускника тренерской системы СКА Андрея Козырева, которого называют чуть ли не теневым творцом нынешней ларионовской красоты. Эти два клуба одновременно связывает и отталкивает слишком многое, чтобы они не сыграли друг с другом в плей-офф.

Если смотреть на статистику удалений, есть все основания полагать, что серия выдастся такой же весёлой, как и первый раунд СКА. Обе команды очень часто удаляются, но ещё чаще сами играют в большинстве. Понятно, что СКА снова будет идти в силовую до конца, жёстко прессинговать, действовать на грани фола. «Торпедо» в первом раунде тоже пытались расколоть, но попытки «Динамо» были быстро пресечены. У СКА, впрочем, класс исполнителей будет повыше.

СКА — «Торпедо» Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

Регулярочные матчи своим счётом могут навести тоску на нижегородскую фан-базу, но этот плей-офф уже успел показать, что прямой корреляции между ними и играми плей-офф нет. Усечённый состав «Торпедо» в февральском матче регулярки без лидеров достойно закусился и по самоотдаче показал игру уровня плей-офф. Совсем недавно мы писали: забудьте о голой романтике, молодёжь Нижнего может и биться, и драться — но когда надо, а не делать это краеугольным камнем своей идеологии.

Кроме всего прочего, это будет битва нервов. В первом раунде они у СКА вроде бы выдержали, Ротенберг и его штаб не пошли на постоянную тасовку и даже доверились Николаеву после не самых удачных матчей. Мы узнаем, сработает ли постоянная накачка против идеологии, которую можно назвать условно «веселее, мы в хоккее». Это будет великое зрелище — и хочется, чтобы оно продолжалось как можно дольше. Но разница в составе пока слишком велика, чтобы в итоге не ждать прохода СКА в финал конференции.

Прогноз: СКА — «Торпедо» — 4-3

ЦСКА — «Локомотив»

История встреч в плей-офф КХЛ:

Сезон-2016/2017: ЦСКА – «Локомотив» — 2-4, полуфинал Запада

Сезон-2020/2021: ЦСКА – «Локомотив» — 4-3, полуфинал Запада

Сезон-2021/2022: ЦСКА – «Локомотив» — 4-0, четвертьфинал Запада

Матчи в регулярном сезоне: 3:2, 2:3 Б, 1:3, 2:1 ОТ, 1:4, 2:1 ОТ

Второй плей-офф Игоря Никитина у руля «Локомотива» не обходится без встречи с бывшим клубом, из которого его убрали за поражение в финале сезона. Год назад ярославцы как-то быстро и безропотно «сгорели» армейцам 0-4 в первом раунде, что дало повод говорить о том, что система Никитина работала только в ЦСКА, с его огромными кадровыми, финансовыми и прочими ресурсами.

Однако уже в этом сезоне Игорь Валерьевич создал в Ярославле вполне авторскую команду, и, чтобы окончательно доказать, что сильный тренер снова в деле, но на другом месте работы, Никитину нужно обыгрывать ЦСКА в серии и выводить «Локомотив» туда, где его не было шесть лет – в финал Западной конференции.

Конечно, у ярославцев с их системной игрой (много движения, простые и правильные действия, капканы, колючие проволоки) есть все шансы одолеть ЦСКА. К тому же чемпион удивил в первом раунде сверхдолгой вознёй с упорной, но в разы менее мастеровитой «Северсталью», заставив гадать всех – что это было? У армейцев банально не хватало мотивации на Череповец, и сейчас эта проблема уйдёт сама собой? Или всё же ЦСКА действительно не такой мощный, как в прошлом плей-офф?

ЦСКА — «Локомотив» Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Думаю, ближе к истине первый вариант, однако факт и в том, что эти армейцы выглядят слабее самих себя прошлогодних. В плане обороны, которая даже в регулярке довольно-таки периодично позволяла вольности соперникам разных уровней. И, конечно, в контексте вратарского вопроса. Александр Шарыченков и Адам Рейдеборн сделали немало для того, чтобы «Северсталь» зацепилась за серию, но с «Локомотивом» ошибки голкиперов могут стать фатальными. Ярославцы накажут и залезут в панцирь, который тяжело будет сломать даже кавалерийскими наскоками.

Полагаю, ЦСКА будет делать ставку на давление и прессинг, а «Локомотив» — на правильную и простую игру у своих ворот, контратаки и большинство. Хотя у ярославцев есть ресурсы, чтобы на домашней площадке попробовать самим смять армейцев и надавить им на больную вратарскую мозоль. В целом ожидаю равной и низовой в плане голов серии с качельными результатами.

Прогноз: ЦСКА — «Локомотив» — 3-4