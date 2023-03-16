Революции или стабильность? Что ждёт клубы КХЛ, вылетевшие из плей-офф в первом раунде

Сегодня стартует второй раунд плей-офф КХЛ сезона-2022/2023. Но далеко не все команды лиги борются за главный трофей. Ещё для восьми клубов нынешний сезон завершён после первого раунда. Подводим итоги и доводим до вас свежую подборку новостей и слухов о тех, кто уже отправился в отпуск.

Западная конференция

«Витязь»

Достойное выступление, навязали серьёзную борьбу «Локомотиву», который будет претендовать на чемпионство. Но самое интересное — будущее Вячеслава Буцаева туманно. Далеко не факт, что он останется главным тренером подмосковного клуба. Будут и изменения в составе. В частности, покинет «Витязь» канадский нападающий Тайлер Граовац. В целом же команда явно добилась прогресса и выступила в регулярном чемпионате так хорошо, как ещё никогда не выступала ранее, заняв шестое место в конференции.

«Северсталь»

Андрей Разин сделал заявление, что исчерпал себя в «Северстали». Ожидаемое решение главного тренера, который вполне мог пройти ЦСКА, но немного не хватило в седьмом матче. Безусловно, сказались и судейские ошибки. Основным и возможным преемником специалиста называют Андрея Козырева, ныне помогающего Игорю Ларионову в штабе «Торпедо». В свою очередь, Разина сватают в минское «Динамо» и сборную Беларуси. Будем пристально следить за дальнейшим развитием событий. Череповец бился, как мог, и выглядел крепким коллективом.

«Динамо» (Минск)

Минчане тоже оставили приятное впечатление и дали бой СКА. Армейцы, нет сомнений, ещё долго будут вспоминать эту серию. Как мы уже упомянули ранее, теперь в столице Беларуси может оказаться Андрей Разин, хотя нельзя сказать, что Крэйг Вудкрофт громко и с треском провалился – такого точно не было. У Минска были сильные легионеры, хорошо себя проявили местные молодые ребята, очень понравился вратарь Колосов. У команды однозначно есть будущее, нужно лишь двигаться в правильном направлении.

«Динамо» (Москва)

Главная интрига: оставят ли в «Динамо» Алексея Кудашова? Мы уже слышали заявления руководства, что российский специалист продолжит работать. Однако от «Динамо» можно ждать всего чего угодно, а никаких официальных бумаг с тренером на данный момент не заключено. При Алексее Николаевиче виден прогресс, доморощенная молодёжь заиграла, «Динамо» для тренера не просто пустой звук. Нужно предоставить Кудашову возможность и дальше двигаться в выбранном направлении. Никаких подковёрных интриг быть не должно.

Алексей Кудашов и игроки «Динамо» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Восточная конференция

«Автомобилист»

Уральцы в семиматчевой серии уступили «Металлургу», проиграв все три овертайма в противостоянии. Как ни крути, а кубкового опыта явно не хватило. Сильно сработало большинство, прилично отыграли легионеры, однако подвела травма вратаря Маттссона. После неё всё у «Автомобилиста» и посыпалось. Сегодня было объявлено, что главный тренер Николай Заварухин останется главным тренером екатеринбуржцев ещё на два сезона. Да, тренерскую дуэль Илье Воробьёву он проиграл, но сказался серьёзный класс Ильи Петровича, завоевавшего уже два Кубка Гагарина.

Николай Заварухин и игроки «Автомобилиста» Фото: РИА Новости

«Сибирь»

По нашей информации, главного тренера «Сибири» Андрея Мартемьянова сменит на посту его нынешний помощник Сергей Кривокрасов. Новосибирская команда давно застряла на месте, нет должного и желаемого развития. Там неплохо бы встряхнуть менеджмент, включая генерального директора Кирилла Фастовского. Однако виноватыми всегда выставляют других: хоккеистов, тренеров. На этот раз «Сибирь» не справилась с «Авангардом», проиграв серию первого раунда. Ключевое событие, которое теперь ждёт «Сибирь», – переезд на новую арену. Большое событие для города, клуба и всех его болельщиков.

«Салават Юлаев»

Настоящий провал для топ-клуба, но сегодня глава Республики Башкортостан Радий Хабиров недвусмысленно дал понять, что главный тренер Виктор Козлов сохранит пост. Ещё одна громкая новость последних дней – продление уфимцами контракта с американским нападающим Александром Хмелевски на следующий сезон. Он единственный из легионеров, достойно выступивший в проигранной серии с «Адмиралом». Вообще же, юлаевцам нужна перестройка в плане состава. Уж больно много в Уфе ветеранов, давно не соответствующих высокому уровню КХЛ.

«Нефтехимик»

Отличная работа главного тренера Олега Леонтьева, достойное выступление команды как в регулярном чемпионате, так и в плей-офф, где был дан бой грозному «Ак Барсу». Нижнекамцы прыгнули выше головы, с таким составом они выжали из себя весь максимум. И за это нужно сказать спасибо именно тренерскому штабу. Думаем, что Леонтьев почти наверняка останется в клубе. Что касается изменений в составе, то недавно было объявлено, что «Нефтехимик» по согласию сторон расторг контракты с канадскими нападающими Энтони Камарой и Хантером Шинкаруком.