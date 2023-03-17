«Рейнджерс» всё равно взяли реванш у «Питтсбурга», а Панарин догнал Ларионова в зачёте российских бомбардиров НХЛ.

Кросби оформил грандиозное достижение в НХЛ! Теперь он в шаге от великого рекорда Гретцки

В течение одной недели «Питтсбург Пингвинз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» предстояло трижды сыграть между собой в регулярном чемпионате НХЛ. Первая встреча на этом временном отрезке завершилась победой «пингвинов» в овертайме (3:2 ОТ) – точный бросок защитника Криса Летанга принёс команде Майка Салливана важнейший успех с турнирной точки зрения.

Но после победы над «Рейнджерс» ведущие отчаянную борьбу за попадание в плей-офф «Пингвинз» сенсационно проиграли «Монреаль Канадиенс» (4:6), а сегодня нарвались на реванш и от «синерубашечников». Хозяева «Мэдисон Сквер Гарден» выдали удачный старт матча и открыли счёт уже на третьей минуте первого периода – Артемий Панарин отличной передачей вывел Мику Зибанеджада один на один с Тристаном Джерри, и шведский форвард свой момент реализовал.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Благодаря этой голевой передаче Панарин стал вторым после Никиты Кучерова российским игроком, набравшим 75 очков в этом сезоне НХЛ. Помимо этого, Артемий набрал 644-е очко в 576 матчах за карьеру в североамериканской лиге и сравнялся с Игорем Ларионовым в зачёте российских бомбардиров в истории НХЛ. Теперь нападающий «Рейнджерс» и главный тренер «Торпедо» вместе делят 15-ю строчку среди российских бомбардиров.

Голевой ответ «Питтсбурга» также получился очень примечательным с точки зрения изучения статистики НХЛ. Защитник хозяев К’Андре Миллер допустил потерю в своей зоне, которой гости воспользовались на 100%. Капитан «Пингвинз» Сидни Кросби выполнил передачу на Рикарда Ракелля, и шведский форвард броском в касание переиграл Игоря Шестёркина.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Это результативное действие позволило канадскому форварду набрать 82-е очко в этом сезоне НХЛ, благодаря чему он гарантировал себе показатель как минимум 1,00 очко за матч по итогам регулярки. До этой отметки 35-летний форвард добрался 18-й раз за карьеру в НХЛ, что является вторым показателем за всю историю лиги.

Сегодня Сидни превзошёл результат Горди Хоу (17). Рекорд у Уэйна Гретцки (19), который Кросби может повторить уже в следующем сезоне. Любопытно, что до гроссмейстерской отметки в очко за матч Кросби добирался в каждом из 18 сезонов со старта карьеры в лиге.

В третьем периоде Кросби отметился ещё одной результативной передачей, на сей раз выступив в роли ассистента у Джейка Гюнцеля. К этому моменту «Рейнджерс» уже снова вели в счёте благодаря голу Тайлера Мотта, который забил свой первый гол за «синерубашечников» после возвращения в американский клуб.

Решающими в матче стали последние 10 минут основного времени, главным героем которых стал нападающий хозяев Крис Крайдер. Сначала американский форвард в третий раз в матче вывел «Рейнджерс» вперёд, удачно сыграв на пятаке после наброса от синей линии в исполнении Адама Фокса.

А затем Крайдер установил окончательный счёт в матче, отправив шайбу в пустые ворота, когда «Питтсбург» заменил вратаря на дополнительного полевого игрока. В этом эпизоде Евгений Малкин здорово сыграл на месте голкипера, отразив бросок Винсента Трочека, но с добиванием от Крайдера не смог справиться и россиянин.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Рейнджерс» взяли реванш у «Питтсбурга» за недавнее поражение и продолжили преследование «Нью-Джерси Дэвилз» в борьбе за второе место в Столичном дивизионе НХЛ. В свою очередь, «Питтсбург» потерпел второе поражение подряд и позволил «Флориде Пантерз» сократить отставание до трёх очков в борьбе за уайлд-кард. В следующем матче «Пингвинз» и «Рейнджерс» снова сыграют между собой.