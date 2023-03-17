Разин — не эпатажный, а топовый тренер. Теперь его ждут в богатом клубе КХЛ

В ноябре 2018-го Андрей Разин приходил в «Северсталь» как человек, которому было фактически некуда больше идти в КХЛ. После увольнения из «Автомобилиста», которое проходило в скандальной обстановке, тренер половину сезона пытался поднять довольно безнадёжную «Югру». Ханты-Мансийск тогда играл без легионеров, новый тренер как-то взбодрил обстановку, но не более того.

Весной 2017-го сорвалось назначение в родную «Ладу» (якобы на стадии утверждения губернатором), потом были пять матчей во главе «Адмирала» в странную эру Заирбека Юсупова: Разин, по его словам, ушёл из-за того, что ему предложили не контракт, а обычный трудовой договор. «Северсталь» за полгода до прихода Разина чудом выжила в КХЛ благодаря Дмитрию Кагарлицкому и Александру Гулявцеву, но когда ушёл первый, второй остался без поддержки.

Череповецкая сказка началась далеко не сразу. Разин не вывел команду в плей-офф в первый сезон, в чемпионате-2019/2020 остановившись на десятом месте. После этого в анонимных телеграм-каналах появилось открытое письмо якобы от игроков команды. «Больше трети хоккеистов, включая лидеров команды, не хотят продлевать контракты с клубом на следующий сезон […], нет никакого желания снова возвращаться в эту атмосферу оскорблений, унижений». Однако и Разин, и все лидеры команды в «Северстали» остались, а вот генменеджер команды Михаил Щедрин команду покинул. Так выигранная аппаратная война стала для тренера важнее некоторых побед на льду.

Что было потом, вы все видели. С одной стороны, можно сказать, что Разин в Череповце ни разу не выигрывал серию плей-офф, но в эру КХЛ «Северсталь» это делала только раз, с Шипачёвым, Кетовым и Кошечкиным в составе. Сложно биться о потолок возможностей, который для тебя одновременно является и полом (зарплат). «Северсталь» несколько раз удачно продавала игроков по оффершиту (Хохлов, Кудако), но при этом зарплатный бюджет не рос ни на копейку.

Андрей Разин Фото: РИА Новости

Кого-то могло раздражать, что рефреном многих публичных высказываний Разина шло «мы молодые, мы бедные» — но это факт, Череповец — одна из двух самых молодых команд лиги. Других выходов у клуба, который тратит так мало, просто нет: город там, как известно, не самый привлекательный для состоявшихся игроков. Остаётся только подбирать молодёжь и опираться на дешёвых легионеров — и этот краник«Северстали», как и другим клубам, тоже прикрутили.

При этом мало говорится, что Разин — как минимум хороший генменеджер. Пока что Череповец явно выиграл в обмене Подъяпольского на Самонова и Пыленкова, перед сезоном клуб сохранил в КХЛ Пресса, ставшего ведущим атакующим защитником команды. «Северсталь» перезапустила карьеру нестабильного Пилипенко и отражала атаки топ-клубов на своих давних лидеров Вовченко и Гераськина (которого в этом сезоне стали переделывать в центра). Конечно, были и ошибки, но нельзя выжимать максимум из каждой недорогой опции.

Теперь же Разин уходит из команды, которую сам и построил. Ещё осенью показалось, что тренеру стало тесновато в Череповце: мало радости от неограниченных положений, когда у тебя крайне ограниченные возможности. Однако команда вышла в плей-офф и устроила ЦСКА самую напряжённую серию первого раунда за десять лет, при этом ещё и прибавляя с каждым матчем. Что же случилось в седьмой игре, пусть каждый решит для себя сам, но босс «Северстали» чуть не разбил себе локоть, глядя на это.

В череповецкой главе поставлена точка, и теперь все смогли увидеть, что Разин — это не только эпатаж, как кто-то мог подумать. Тренером интересуются многие клубы, и в межсезонье, когда работу может сменить больше половины наставников, Андрей Владимирович — один из главных кандидатов на любую должность.

Андрей Разин и Владислав Кодола Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Новости о возможном назначении в минское «Динамо» стали неожиданными. С одной стороны, по бюджету это шаг на месте. С другой стороны, Минск не ограничен лимитом, который тренер «Северстали» не раз попинывал, и может спокойно подписать две пятёрки качественных иностранцев (даже в нынешней ситуации). Ещё с одной стороны можно увидеть потенциальный якорь в виде руководства сборной и нависающую тень Главного Хоккеиста Республики, который может принять любое необычное решение.

Однако «Динамо» никогда не возглавляли русские тренеры. Василий Спиридонов и Андрей Сидоренко, работавшие в Минске, хоть и родились в России, но имели солидный бэкграунд работы именно в Беларуси. С другой стороны, у Разина есть опыт доводки белорусов до их пиковой формы — это и ушедший в московское «Динамо» Кодола, и молодой Суворов, и вратарь Шостак.

Однако сам тренер недавно заявил, что у него есть варианты и в других местах. Вполне возможно, о Разине мечтают болельщики «Металлурга». Легенда клуба может вернуть команду к тем атакующим традициям, от которых команда в этом сезоне явно отошла, лишь спорадически выдавая что-то похожее на мощь прошлого сезона. Состав с быстрыми и креативными форвардами вполне подходит под тот хоккей, который обычно ставит Разин. Однако если Илья Воробьёв пройдёт «Авангард», сложно будет представить его отставку.

Вариантов вообще много. «Динамо» московское? Но там прорва наблюдательных советов и тьма лиц, принимающих решения, которые противоречат друг другу. «Авангард»? Здесь надо знать позицию Александра Крылова, а о его отношении к Разину мы не знаем. Может быть, даже «Трактор»? Все тренерские назначения в КХЛ обычно связаны цепочкой, и пока одна костяшка домино не упала, про другие говорить рано.

Андрей Разин Фото: Александр Коркка, photo.khl.ru

Но ключевым вопросом станет другое. Недавно Разин на сомнения в том, что он возглавит топ-клуб, ответил иронически: а если я пистолет достану? Но если отбросить сомнения в том, что тренер Разин сработается с капризными звёздами, то есть фактор аппаратных войн. Допустим, в Череповце Андрей Владимирович справился с наскоком от конкурентов и стал в итоге царём и богом, который определял и структуру состава, и пятёрки.

Но дадут ли ему такие же полномочия в клубе побогаче? Есть огромные сомнения. Это не значит, что Разин — плохой менеджер для богатой команды, просто в таких местах есть огромное количество людей, которые сами не прочь руководить. «Центров принятия решений» может быть достаточно: областная администрация, генеральный директор, спонсоры, спортивный директор. Все эти люди могут перетягивать на себя одеяло, за грызнёй не замечая результата клуба.

В общем, если Андрей Разин возглавит хороший клуб, то в первую очередь хочется, чтобы ему не мешали. Раньше тренер частенько мешал себе сам, но набил много шишек и исправил многие ошибки. А выжимать максимум Разин способен почти из любого состава, что он доказывал в разных клубах.