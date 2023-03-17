Россиянин стал самым ценным хоккеистом в Финляндии. Как дела у наших в Европе?

Раньше российских хоккеистов в европейских лигах было хоть отбавляй. Туда ехали и ветераны – доигрывать, и молодёжь – кто развиваться, а кто просто не хотел прочно оседать в ВХЛ. Сейчас ситуация изменилась. В Чехии, например, россиянам не выдают новые визы – по этой причине уехал из «Маунтфилда» Щербак. Ряды наших в Европе поредели, но их всё равно можно найти, в основном в чемпионатах Франции, Словакии и Румынии с Венгрией. А Артём Загидулин и вовсе был признан самым ценным игроком главной лиги Финляндии!

Дания

Единственный российский представитель лиги – Кирилл Кабанов. Российский нападающий после всех карьерных перипетий и скандалов по-настоящему нашёл себя в Дании. Он выступает за «Ольборг» уже пять сезонов (с годичным перерывом на командировку в Германию несколько лет назад), является лидером команды, дважды становился с ней чемпионом, ещё в одном сезоне брал серебро. «Пираты» выиграли регулярку и в данный момент занимаются защитой титула в плей-офф.

Кирилл Кабанов Фото: aalborgpirates.dk

Кабанов вошёл в пятёрку лучших бомбардиров команды, набрав 41 очко в 48 матчах. В регулярке он разделил звание лучшего ассистента лиги с 31 передачей при втором показателе полезности «+33».

Словакия

Словакия стала пристанищем для многих российских ветеранов за 30. Осенью в «Кошице» вернулся 37-летний Денис Паршин, который начинал сезон в «Нефтехимике», а в Словакию отправился после краткой поездки в «Югру». Набрав 28 очков в 34 матчах, он стал лучшим российским бомбардиром сезона и помог «Кошице» выйти в плей-офф с первого места.

Защитник Сергей Терещенко осенью уехал в «Прешов» (там второй год выступает и бывший вратарь «Спартака» Никита Беспалов) из «Амура» транзитом через «Салават Юлаев», где не провёл ни одной игры, но после одного матча на льду не появлялся. Другой защитник Никита Хлыстов после расторжения контракта с «Северсталью» провёл за «Прешов» 18 матчей, а нападающий Александр Авцин, от которого отказался «Витязь» после нуля голов в 13 матчах сезона, в том же «Прешове» стал пятым бомбардиром команды с 22 очками. Но клуб занял последнее место в регулярке и вылетел во вторую лигу.

Вадим Перескоков сменил «Кошице» на «Амур», а «Амур» на «Дуклу». В регулярке он не блистал (восемь очков в 19 матчах), зато в плей-офф стал лучшим бомбардиром раунда плей-ин, который вывел команду в четвертьфинал. Там же лучший сезон в карьере проводит защитник Иван Глазков – он стал седьмым бомбардиром команды в регулярке и на данный момент идёт вторым по очкам в плей-офф.

Всего в главной лиге Словакии в этом сезоне сыграли 13 российских игроков, но особенно выделяется Никита Щербак. Он начинал чемпионат в Чехии, но потом ему не продлили визу, и пришлось искать новое место работы. Им стал «Слован», но что в Чехии, что в Словакии нападающего продолжают преследовать травмы. За сезон он сыграл всего 15 матчей.

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Швейцария

Алексей Достойнов практически всю жизнь играет в Швейцарии, но этот сезон удачным не назовёшь. Сейчас он травмирован, а за год сыграл всего семь матчей и начало плей-офф точно пропускает.

В лиге, где в атаке зажигают хорошо знакомые нам имена – Умарк, Червенка, Хартикайнен, российский защитник «Биля» Александр Яковенко стал лучшим в лиге по показателю полезности (+25) и помог команде занять второе место в регулярке.

Финляндия

В Финляндии год назад выступали пять российских вратарей, но все они (как и полевые) разъехались по другим лигам, кроме Артёма Загидулина. На второй год в «Лукко» он был признан самым ценным игроком Лииги, показав великолепную статистику. Он провёл больше всех матчей (53), разделил первое место по победам (24), стал вторым по коэффициенту надёжности (1,84), четвёртым по проценту ОБ (91,9) и помог своей команде выйти в плей-офф с третьего места.

Один матч сыграл в Лииге сын Сергея Кривокрасова Никита. 22-летний нападающий переехал в Финляндию год назад вслед за отцом (который сейчас должен возглавить «Сибирь»), но пока чаще выступает во второй лиге.

Никита Кривокрасов Фото: соцсети «Юкурита»

Германия

В немецком чемпионате остались только россияне с немецкими паспортами. Омский воспитанник Олег Шилин в прошлом сезоне был первым номером «Крефельда», но клуб вылетел в низший дивизион, а голкипер перешёл в «Кёльн», где он уже только запасной. В 12 матчах Шилин одержал шесть побед (КН 2,59, 90,4% ОБ), в плей-офф пока в игру не вступал.

Второй наш представитель в DEL – нападающий Евгений Аланов. Воспитанник «Сибири» Евгений Аланов уехал в Германию в 19 лет и выступает там уже 10 сезонов, последние два – за «Изерлон», где в этом году лучшим бомбардиром стал Каспарс Даугавиньш. Аланов же провёл на данный момент лучший сезон в карьере, набрав 22 очка в 52 матчах. Клуб уже предложил ему новый контракт.

Венгрия/Румыния

28 россиян выступают в Венгрии и Румынии – объединили эти страны, потому что некоторые клубы играют на два чемпионата. В «Чиксереде», где ещё пару лет назад зажигали Куляш, Таратухин и Анисин, сейчас их дело продолжают 38-летний Евгений Скачков, получивший румынское гражданство (в прошлом году он уже и за сборную играл на ЧМ), а также серебряный призёр ЮЧМ-2002 Илья Крикунов, за плечами у которого более 500 матчей в КХЛ, и чемпион мира среди юниоров-2007 Яков Селезнёв. А самое, пожалуй, удивительное имя – защитник-гигант Олег Сосунов, которого лет пять назад очень хвалили тренеры «Тампы». Но дальше АХЛ он не пробился, а два года назад обосновался в Европе. Сначала был французский «Гап», теперь – венгерский «Дебрецен».

Олег Сосунов Фото: deac.hu

В румынской лиге девять из топ-12 бомбардиров – россияне. В основном они сосредоточены в двух клубах – «Галаце» и «Бухаресте». Самым известным, пожалуй, можно назвать бывшего спартаковца Александра Васильева, но больше всех очков (63) набрал Артём Сурсов, переехавший в «Галац» из «Харькова».

Франция

Во Франции собралось третье по численности российское хоккейное представительство. Здесь выступает бывший капитан «СКА-Нева» Андрей Рычагов – сейчас он капитанит в «Мюлузе» и набрал больше всего очков среди россиян (43). Вместе с ним играет 37-летний Константин Макаров, выступавший за многие клубы в КХЛ.

В «Англе», не прошедшем в плей-офф, играют лучший бомбардир в истории регулярок МХЛ, участник Матча звёзд КХЛ Антон Васильев и участник МЧМ-2018 Алексей Полодян. Они стали первым (39 очков) и четвёртым (29 очков) бомбардирами команды соответственно.

В аутсайдере лиги «Бриансоне» играют Денис Курепанов и Артём Гарифуллин. 34-летний Курепанов был лучшим бомбардиром команды в регулярке (29 очков), а в играх за право остаться в высшем дивизионе набрал больше всех очков среди четырёх команд, но его клуб всё равно вылетел.