В «Металлурге» критикуют омский лёд, ЦСКА вытащил шведский Третьяк. Итоги дня плей-офф КХЛ

За игровой день зрители увидели всего лишь пять шайб, много системности и «правильного хоккея».

17 марта двумя матчами продолжился второй раунд Кубка Гагарина. Кратко рассказываем о том, как прошли матчи в Омске и Москве.

В первом периоде омского матча мы увидели тот же «Металлург», что и в первом раунде — вяловатый, полагающийся больше на индивидуальное мастерство, выглядящий несистемным. Зато «Авангард», который в первом раунде чаще вынужден был терпеть, больше давил и смог открыть счёт: Зият Пайгин набросил, Корбан Найт поборолся на пятаке, а Рид Буше подобрал шайбу и замкнул в пустой угол.

Во втором периоде роли, скорее, поменялись: теперь «Магнитка» была опаснее, чаще нагружала ворота Демченко, хотя и не имела явного превосходства. Гости сравняли счёт в большинстве, даже несмотря на то, что провели довольно блёклые 100 секунд в нём: Чибисов закрыл вратаря, а Дронов сделал пас на Кошелева, который зарядил в верхний угол.

Третий период проходил куда более спокойно, как будто овертайм уже начался — и это овертайм регулярочный. Зато в дополнительное время команды оживились, создали кучу моментов у своих и чужих ворот. Победный гол забил Арсений Грицюк, добивший шайбу после мощного щелчка Пайгина. «Авангард» повёл, но ему, кажется, будет не так легко, как казалось перед стартом серии. А вот «Металлург» стал чуть ли не первым клубом, который раскритиковал новую омскую арену.

Семён Кошелев нападающий «Металлурга» «Лёд плохой, душно было. Нам нужно привыкать к этому. Потратили время на адаптацию, короче говоря».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

«Локомотив» в первом периоде московского матча снова вспомнил, что умеет быть гиперактивной командой, и полностью подавлял ЦСКА. Хотя москвичи создали в чужой зоне больше, чем один бросок в створ, преимущество гостей было весомым. Возможно, лёгкие броски размяли Адама Рейдеборна, который в итоге поймал кураж, которого по серии с «Северсталью» никто не помнит.

ЦСКА пару лет назад смог переиграть «Локомотив» сверхтерпеливым хоккеем и снова взял верх за счёт этого, пересидев в своей зоне, пока парни Никитина играли прямолинейно. То, что позволяла оборона, спасал Рейдеборн. Постепенно команда Фёдорова стала играть чуть активнее и начала зарабатывать большинство, которого в первой половине матча не было.

В третьем периоде настало время зашкаливающей эффективности: ЦСКА забил первыми двумя бросками. Сначала Ярослав Дыбленко уложил шайбу в верхний угол ворот, а через несколько минут Павел Карнаухов сыграл на пятаке после броска Даррена Дица. Оставшиеся 10 минут ЦСКА ничего создать не позволил и умудрился выиграть матч, нанеся 13 бросков в створ Исаева.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Матчи 18 марта