Овечкин сбил шлем с вратаря чудовищным по силе броском! Шайба летела со скоростью 144 км/ч

Молодой Джоэль Хофер, вызванный из АХЛ, не дрогнул и добыл победу в матче с «Вашингтоном».

Победа, поражение, победа, поражение – с таким графиком «Вашингтону» будет сложно дойти до плей-офф. В предыдущем матче с «Баффало» Александр Овечкин вернулся в состав после травмы и своим голом зарядил команду на камбэк в третьем периоде, но уже сегодня «столичные» проиграли «Сент-Луису», который остался без основного вратаря.

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Не умеющий сдерживать эмоции Джордан Биннингтон вновь отличился с отрицательной стороны и получил два матча дисквалификации за драку с игроками «Миннесоты», после чего «блюзменам» пришлось вызывать из АХЛ молодого Джоэля Хофера, для которого сегодняшний старт был третьим в НХЛ и первым за полтора года. «Знаю, что в «Вашингтоне» играет один из лучших снайперов всех времён. Конечно, это нервотрёпка. Буду нервничать, но это нормально. Постараюсь выйти и показать свою игру, получить удовольствие», — говорил голкипер перед матчем.

В «Спрингфилде» он проводит отличный сезон – идёт третьим в лиге по победам и проценту отражённых бросков. Однако игра в АХЛ – это одно, а попасть с корабля на бал с задачей остановить чудовищный бросок Овечкина – совсем другое.

Забегая вперёд, Джоэлю удалось отразить и все четыре броска Ови, и ещё 28 от других игроков, которые летели в его сторону, а «Сент-Луис» наказал хозяев за невразумительную игру на протяжении первых 40 минут и в итоге удержал победу.

Плохие старты – бич «Вашингтона». Третий матч подряд они пропускают с первого же броска по своим воротам. На второй минуте Ови не удался бросок, после чего «блюзмены» перехватили шайбу и спокойно покатили через всю площадку. Атака развивалась на маленьких скоростях, все игроки «столичных» успели вернуться в оборону, но из-за несогласованности действий упустили Саада и Бле, которые разыграли на пустые ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

У «Вашингтона» были и другие провалы в обороне, но первый период он закончил с дефицитом в одну шайбу, а посыпался во втором. Джордан Кайру реализовал выход «один в ноль», Каспери Капанен забил со входа в зону после точной передачи Павла Бучневича (россиянин продлил свою результативную серию до 11 матчей), а затем Бле оформил дубль после затяжной атаки.

В третьем периоде «Вашингтон» попытался навязать борьбу, забросил две шайбы. Сначала сразу два защитника подключились в атаку, нарушив оборонительные ряды «Блюз». Александр Алексеев выдал прекрасную передачу на Мартина Фехервари, который расстрелял пустой угол.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В концовке матча Никлас Бекстрём при игре «шесть на четыре» прицельно пальнул из круга вбрасывания, но особой радости игрокам «Вашингтона» это не принесло. Особенно Ови, который даже не вскинул руки вверх, потому что праздновать было нечего.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Чуть раньше, в другом большинстве Ови бросал и сам, и это был мощнейший бросок, который сбил с Хофера шлем! Но юбилейной, 170-й жертвой россиянина голкипер не стал. Впрочем, у него ещё всё впереди.

ВИДЕО.

«Приехать из АХЛ и сразу попасть на Овечкина – это безумие. Но круто быть здесь, я наслаждаюсь и рад, что ребята сегодня добились победы. Все знают, какой бросок у Овечкина, я старался. Этот бросок, кажется, влетел мне в подбородок. Шайба летела со скоростью 144 км/ч? Да, ощущения не очень. Но в «Спрингфилде» у нас есть один парень, он тоже очень сильно бросает. Не скажу, что я к такому привык, но в голову мне пару раз попадало», — заявил после игры молодой голкипер.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Брэйден Шенн поставил точку броском через всю площадку в пустые ворота. Овечкин закончил матч с худшим показателем полезности в сезоне – «-4». «Не так мы хотим играть. Конечно, иногда можно сделать красивый камбэк, как в прошлом матче, но это слишком тяжело. Слишком сложно пытаться отыграться в каждом матче. Это нереально», — сказал Бекстрём. «Вашингтон» по-прежнему отстаёт от зоны плей-офф на пять очков. Дело ещё поправимое, впереди 12 матчей — но точно не с такой игрой.