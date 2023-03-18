Гонка новичков НХЛ — самая скучная за годы. Почему молодёжи стало труднее играть в лиге?

Только один молодой игрок должен выбивать 50 очков, а многие таланты прошлых лет до сих пор не могут раскрыться.

Были сезоны, когда гонка за призом лучшего новичка года была интереснее итогового положения команд. В сезоне-2005/2006 хоккейный мир увидел битву слона и кита, Овечкин и Кросби пробили отметку в сто очков, однако голосующие с огромным перевесом отдали преимущество русскому форварду (124 первых места от голосующих против четырёх у Кросби). Через десять лет многие возмущались тем, что «старый», 25-летний на тот момент Артемий Панарин выиграл приз для юношества и обогнал — о ужас — самого Макдэвида!

А сейчас НХЛ становится всё моложе, всё результативнее, но новичкам всё труднее даются первые сезоны в современной лиге. Нынешняя гонка за Колдером поражает в первую очередь тем, что о ней мало кто вспоминает. Скорее всего, отметку в 50 очков за сезон пробьёт только Мэтти Бенирс: у центрфорварда «Сиэтла» сейчас 48 баллов в 66 играх. Он играет в команде, которая почти наверняка попадает в плей-офф — и во многом благодаря именно появлению Бенирса. Даже спад в последних матчах уже не должен помешать шансам американского форварда: ему могла бы помешать только более ранняя дата рождения Андрея Кузьменко.

За ним всё поскромнее: творивший чудеса техники на юниорском уровне Мэйсон Мактавиш идёт вторым по очкам — 41 балл в 68 играх. Только семь новичков к середине марта смогли выбить 30 очков или больше, в том числе поигравший на взрослом ЧМ Кент Джонсон из «Коламбуса» и получивший хорошую прессу Коул Перфетти из «Виннипега».

Мэйсон Мактавиш (справа) Фото: AP/TASS

За это не дают отдельный приз, но отличные шансы стать лучшим снайпером-новичком есть у Кирилла Марченко. Форвард «Коламбуса» забросил уже 17 шайб, а Бенирс и Уайтт Джонстон из «Далласа» — по 19. Достижение Марченко тем более ценно, что сделал он это после того, как провёл треть сезона в АХЛ. Однако на фоне достижений прошлых лет смотрится такая статистика очень грустно: скорее всего, отметка в 25 шайб пробита не будет.

Теневым претендентом на приз мог бы стать финн Матиас Маччелли, который набрал 39 очков в 51 игре за скромную «Аризону». Уже в первом полноценном сезоне в НХЛ Маччелли показал себя вингером с ясной головой и классными руками, который в основном создаёт моменты для других — однако травма помешала ему догнать того же Бенирса по количеству матчей.

Судя по всему, в первую тройку ворвутся сразу два защитника. Первый номер драфта-2021 Оуэн Пауэр поражал своей уверенной и спокойной игрой ещё на преддрафтовом взрослом чемпионате мира, где играл чуть ли не по полчаса в решающих встречах. После года в студенческой лиге он с таким же спокойствием играет и в НХЛ, где даже в анархическом «Баффало» имеет «+12» в полезности. У защитника есть не только почти двухметровое тело, но и мозги игрока, который сыграл много сезонов в главной лиге — в этом плане на новичка он похож мало, и страшно представить, каким станет Пауэр, когда наберётся опыта.

Джейк Сандерсон из «Оттавы», пятый номер драфта-2020, воспринимался в основном как полузащитник, но в последнее время сильно прибавил в оборонительной стороне игры: «Оттава» начала давать ему больше времени в меньшинстве, и этот шанс Сандерсон блестяще использовал. Американец даже умудрился вытеснить Тома Шабо в формально третью пару обороны «сенаторов».

Тем не менее от спора юных хоккеистов ждут совсем другого — и тем более странно, что в эпоху, когда результативность бьёт рекорды, а счета 9:8 даже не удивляют, молодые игроки так трудно адаптируются к НХЛ. Казалось бы, лига становится в целом моложе, однако даже первые номера драфта в последнее время чаще разочаровывают в свои первые сезоны. Посмотрите хотя бы на пару из Нью-Йорка Какко — Лафренье, от которых ждали так много, но пока оба не могут пересечь даже сравнительно скромную отметку в 50 очков.

Джейк Сандерсон Фото: AP/TASS

И ведь из лиги ушли тафгаи, плюс многие игроки, бравшие своё мясом, а не головой — казалось бы, юниорам уже не грозит то, что их силовым расколет условный Скотт Стивенс. Но зато и таланта в НХЛ благодаря этому стало столько, что требования даже к новичкам огромные: третья тройка в любом клубе НХЛ стала нацеленной на атаку, термин «топ-6» окончательно вытеснен термином «топ-9», и даже четвёртые звенья берут своё за счет не чисто силы, а, скорее, скорости.

Хоккей же при этом становится всё более скоростным — и сами тренеры предпочитают ставить игру, более нацеленную на быстрый переход из обороны в атаку, и отсев игроков происходит по этому показателю. У хоккеистов с развитием спортивных технологией есть возможность больше поработать физически. Это характерно даже для КХЛ, где Андрей Разин как-то говорил: «Мне просто страшно стоять у борта на тренировках. Я когда вбрасываю шайбу и подъезжаю к борту, страшно, что затопчут и ничего не останется».

При этом внимание к молодым игрокам значительно повысилось: благодаря интернету каждый может попробовать себя в роли диванного скаута, матчи юниорских и молодёжных лиг показывают онлайн, и они не ограничены маленькой аудиторией. Пресса ищет эпитеты погромче для каждого молодого игрока: новый Овечкин, Макдэвид, Кейн, кто угодно — и на юниоров в наше время сразу же оказывается огромное давление, большой груз ожиданий, обычно завышенный с самого момента дебюта в НХЛ.

Однако не стоит забывать, что это зачастую всё-таки дети, которые имели совершенно иной опыт игры. У американцев с их NCAA или у европейских хоккеистов, играющих в главных лигах, здесь появляется большое преимущество: они лучше адаптированы ко взрослому хоккею, и можно вспомнить, как Остон Мэттьюс решил поиграть в Европе в свой преддрафтовый сезон. Возможно, такой путь станет более популярным для игроков, которым будет чуть полегче играть в главной хоккейной лиге мира.