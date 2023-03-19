Русский великан без удара уложил на лёд американца! Забавная драка в НХЛ

Если бы в НХЛ разыгрывался приз самому агрессивному российскому хоккеисту, то Клим Костин не нашёл бы конкурентов. Форвард «Эдмонтона» не отметился результативными действиями в матче с «Сиэтлом», зато попал в штрафной бокс в качестве победителя в драке.

Костин сцепился с американским коллегой по амплуа Джоном Хэйденом, и противостояние получилось в буквальном смысле головокружительным. После первого удара в исполнении россиянина дуэлянты на семь секунд закрутились, словно на карусели. Пытаясь сразить противника, Хэйден выкинул удар, который боксёры назвали бы джебом, но неудачно опёрся на правую ногу, потерял равновесие и упал.

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Антропометрически соперники вполне соответствовали друг другу: оба ростом 191 сантиметр; а Хэйден даже чуть ближе к центнеру веса, чем Костин.

Это уже пятая драка Костина после октябрьского обмена из «Сент-Луиса» в «Эдмонтон». Самым опасным оппонентом 21-го номера «нефтяников» был Зак Кассиан из «Аризоны», которого порой называют профессиональным тафгаем.

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«Мне, если честно, без разницы, выиграл я или проиграл. Я на этом не делаю акцент в своей игре. Для меня нет зазорного в том, чтобы проиграть. Самое главное — не испугаться», — так в январе Костин описывал своё отношение к дракам.

В рамках текущего сезона Костин набрал 60 минут штрафа в 45 матчах. Впрочем, для него это совсем не предел. В сезоне-2020/2021 форвард защищал цвета омского «Авангарда» в КХЛ. Тогда из 45 игр регулярки на «скамейке для плохих парней» он провёл 75 минут.

Любопытно, что предыдущий матч с «Сиэтлом» стал для Клима одним из лучших в лиге с хоккейной точки зрения. 31 декабря Костин оформил дубль в ворота «кракенов» и помог «Эдмонтону» выиграть с разгромным счётом 7:2.

На этот раз «Ойлерз» вновь оказались сильнее, и тоже с крупными цифрами — 6:4. Основной вклад в победу команды внёс Коннор Макдэвид. Канадец набрал три (1+2) очка. Теперь в нынешнем сезоне в его активе 20 игр с тремя и более результативными баллами. В XXI веке этот рубеж не покорялся ещё никому. После 70 матчей регулярного чемпионата в активе Макдэвида 134 (58+76) очка.