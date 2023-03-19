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11 игроков, проваливших плей-офф КХЛ: Павел Коледов, Даниил Романцев, Илья Коновалов, Кирилл Семёнов, Григорий Дронов

Вратарские ошибки и нелепые обрезы: 11 игроков, проваливших плей-офф КХЛ
Родион Власов
Вратарские ошибки и нелепые обрезы
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Кто-то из них уже вылетел, а кто-то ещё сможет реабилитироваться в ближайших матчах второго раунда.

Штамп, но плей-офф — время неожиданных героев. Впрочем, если герои ожидаемые уходят на второй или третий план, то это для них не оправдание. В этом плей-офф грустно играют многие игроки с отличным реноме. В этот список не попали ребята типа Василия Атанасова (хоть и ноль очков, но всё-таки первый сезон в КХЛ) или Адама Рейдеборна (пока компенсировал залёт первого раунда «сухарём» против «Локомотива»).

Павел Коледов и Джош Хо-Сэнг, «Салават Юлаев»

После вылета от «Адмирала» наименее популярным человеком в Уфе, вполне возможно, стал Илья Ежов. Однако до овертайма пятой игры он показывал вполне достойный уровень, и вовсе не он после ляпсуса в этом овертайме решил выставить себя и на шестой матч. В целом вопросов по играм уфимской команды куча, но выделим двоих.

Пара Коледов — Науменков синхронно собрала «-5», но если бывший защитник ЦСКА всё-таки набрал четыре очка и свой гол забил, то домосед из Ярославля, который долгое время был одним из самых надёжных защитников команды, очень разочаровал. Коледов просто потерялся — показательны его действия во время победного для серии гола Берлёва, когда защитник как будто не знал, что делать и куда бежать. Такие проблемы с выбором позиции у Коледова были большую часть серии.

Павел Коледов

Павел Коледов

Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

От Хо-Сэнга можно было ждать и чудес, и провалов, но никто не ожидал, что не будет вообще ничего. Канадец создавал классные моменты с нулевой реализацией и заряжал скамейку, чем-то напоминая запасных в НБА, которые машут полотенцем. Однако от высокооплачиваемого легионера ожидаешь какого-то результативного КПД — а его не было, весь пар ушёл в гудок. Уфимская поездка Хо-Сэнга имеет все шансы стать самой странной легионерской историей КХЛ со времён легендарного неприезда Криса Летанга.

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Даниил Романцев и Олег Ли («Автомобилист»)

В ключевой момент серии в Магнитогорске включился Павел Акользин, который внезапно для многих сделал хет-трик. Многие ждали, что легионеры «Автомобилиста» снова растворятся, но они большую часть серии результат делали, пусть и чаще в большинстве. Зато пропала боттом-6.

Здесь хочется особо выделить двух хоккеистов, которые у Николая Заварухина в «Сибири» играли. Экс-новосибирцы, возможно, к Заварухину и шли, возможности их он знает и помогал в лучших сезонах игроков. Однако у пары Романцев — Ли на двоих 72 млн рублей зарплаты, при этом лишь один гол (в пустые ворота) и «-10». Если Романцев, несмотря на отсутствие очков, всё-таки был основным игроком меньшинства «Авто», которое серию провело очень достойно, то скорость Ли, как и у Хо-Сэнга, во многом расходовалась не туда.

В целом нижние звенья «Автомобилиста» по сезону вызывали вопросы своей продуктивностью, и в плей-офф это продолжилось. Опять же: если бы в боттом-6 играли пацаны на околоминимальных контрактах, претензий было бы меньше. Но здесь очков не набрали игроки, которые в других местах могли бы и в первых звеньях выходить.

Вратарский тандем «Сибири»

Конечно, из-за стилистики этой серии малое количество бросков «Авангарда» компенсировалось их повышенной опасностью: голы приходили с контратак, против которых сложно перестроиться. Однако мы уже видели достаточно вратарских мегачудес в других сериях, и на этом фоне Антон Красоткин (83,3% сейвов) и Денис Костин (85,5%) сибирских болельщиков наверняка разочаровали. И ведь даже сложно сказать, что они пускали «бабочки» — но, за исключением первой игры, ничего сверх того, что могли бы отразить, не брали. И это в команде, в которой так важна была роль вратаря, который, как Харри Сятери, мог как будто гипнотизировать чужих форвардов. Насколько уверенными в себе были полевые «Сибири» при таком перформансе?

Антон Красоткин

Антон Красоткин

Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

Илья Коновалов («Динамо»)

Почти весь сезон «Динамо» выглядело клубом, который выиграл вратарский обмен с «Локомотивом»: Бочаров в Ярославле плотно присел на лавку, а вернувшийся из Америки Коновалов проводил чемпионат спокойно и уверенно. И куда вдруг всё делось в плей-офф? Кажется, «Торпедо» неплохо разобрало вратаря, который посреди серии просто перестал спасать и в результате сел на лавку в решающем матче противостояния. Меньше 90% сейвов — печальная статистика почти для любого голкипера на любой дистанции.

Кирилл Семёнов и Артём Галимов («Ак Барс»)

История в Казани чем-то напоминает «Автомобилист»: казанский клуб оказался весьма зависим от лидеров в первом раунде и пока во втором круге крайне зависит от большинства. Тройка Галиев — Семёнов — Панюков, которая выглядит на бумаге весьма интересной, пока нестабильна: и это можно поставить в вину её мозговому центру, у которого в плей-офф лишь одно очко за передачу. На прямой вопрос после одной из пресс-конференций центр ответил кратко: «Надо прибавлять».

Кирилл Семёнов

Кирилл Семёнов

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Галимов, такое ощущение, после первого яркого сезона в КХЛ вообще увлёкся чем-то не тем и сейчас выходит только в четвёртом составе Казани. Сложно представить, что в системе Билялетдинова там можно феерить, но и полное отсутствие очков для центра, который получал такие авансы и периодически творил такую красоту, напрягает.

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Григорий Дронов и Алексей Маклюков («Металлург»)

Одно из самых печальных впечатлений первого раунда — большинство «Магнитки» и игра защитников, которые рулили им с синей линии. Если тот же Яковлев оправдывал это очками в равных составах, то слабую игру Дронова и удивительный гол через всю площадку не компенсирует. Обрезы, периодически совсем расслабленная игра, невезение с рикошетами — сложился грустный пазл для защитника, который играет по 23 минуты за матч.

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В прошлом плей-офф Маклюков стал героем, заблокировав бросок Грицюка головой — правда, это стоило ему сотрясения и пропущенного финала. В этом плей-офф «Магнитка» не забила ни одного гола, когда защитник сборной Казахстана находился на льду. Маклюков нередко позволял себя обыгрывать (например, гол Белоусова в первой игре, который во многом стоил «Металлургу» победы), при этом пока не компенсируя это силовыми или большим количеством блок-шотов. Однако Илья Воробьёв давно показал, что в свою шестёрку защитников верит.

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