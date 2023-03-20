«За 40 секунд проиграли главный матч». Большое интервью с вратарём-героем «Северстали»

В середине ноября Александр Самонов стал участником крупного обмена: вместе с защитником Даниилом Пыленковым он покинул СКА и отправился в «Северсталь». Остаток регулярного первенства сложился для голкипера неоднозначно, но в плей-офф он вышел на совершенно другой уровень. В двух матчах серии с действующим чемпионом ЦСКА Самонов отразил больше 40 бросков, заработал один шат-аут и даже сделал голевую передачу.

«Судьи тоже люди и тоже ошибаются»

— Расскажите, какие чувства испытываете после завершения сезона. Скорее довольны или недовольны тем, как сложилась серия с ЦСКА?

— Неоднозначные чувства. Можно сказать, что не хватило одного шага. Даже в седьмой игре чуть-чуть не хватило. А в целом очень хорошо, добротно провели эти семь игр. Да, было 3:9, но, в принципе, счёт не имел большого значения. Это плей-офф, мы быстро забыли и дальше пошли. Какое-то небольшое чувство недосказанности есть, всегда хочется побеждать.

— Читал, вы говорили, что в седьмом матче с ЦСКА нужно кайфовать. Как сложилось по факту: удовольствия или напряжения в седьмой игре было больше?

— Понятно, что напряг в воздухе витает. Все готовились, все настраивались, поэтому, чтобы получать наслаждение от работы, нужно было поймать свою волну.

— Почувствовали, что седьмой матч в плей-офф — это действительно нечто особенное?

— Настолько плотная седьмая игра в КХЛ для меня была первой. Единственное, обидно, что мы за 40 секунд проиграли матч. Нюансы, мелочи в седьмой игре имеют большее значение. Цена ошибки в седьмой игре, наверное, раза в четыре выше, чем в первом матче.

— Обсуждали внутри команду неоднозначное судейское решение, которое привело к голу в ваши ворота?

— Забили и забили. Значит, нам нужно выходить и забивать в ответ. Не на что пенять. Они тоже люди и тоже ошибаются.

— Как лично для себя оцените прошедший плей-офф? В статистике у вас отличные цифры. Насколько они соответствуют самоощущениям?

— В принципе, в этой серии открылся для себя чуть-чуть по-новому. Маленькая ступенечка на мой другой уровень. Понял, что можно находить уровень ещё выше.

— Со стороны кажется, что регулярка получилась для вас неровной, но начиная с последних матчей февраля всё резко поменялось. Видите в этом конкретную причину?

— Вы правильно сказали про регулярку — был рваный темп: обмен, травма. Но ничего. Просто старался помогать ребятам в каждом матче, и они помогали мне также. Думаю, в этом симбиозе и есть причина. Честная работа, каждый момент до конца — залог успеха.

Александр Самонов Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

«Если изнутри себя «кушать», то никакой пользы это точно не принесёт»

— В регулярке вы пропустили пару курьёзных голов — от «Локомотива» из средней зоны, от Минска с отрицательного угла. Как реагировали на эти эпизоды?

— Понятно, что неприятно. Однако через день следующая игра, и потом ещё много игр. Стараешься забывать и просто концентрироваться на игре, а не на ошибках. Если изнутри себя «кушать», то никакой пользы — по крайней мере, мне — это точно не принесет. Все понимают, что я эти шайбы должен ловить. Но такое бывает, к сожалению.

Новость по теме Защитник «Локомотива» забил гол Самонову с центра площадки. Вратаря заменили после этого

Новость по теме Голкипер «Северстали» Самонов в матче с «Динамо» Мн пропустил с отрицательного угла

— Андрей Разин в январе говорил, что переход из гранда в клуб, который борется за место в плей-офф, дался вам непросто с психологической точки зрения. Как с вашей точки зрения сложился период вашей адаптации к «Северстали»?

— Наверное, непросто, но и не сверхтяжело. Старался поскорее адаптироваться, понять, как играет команда — особенно в ключевых моментах. Старался переключиться, быстро наладить взаимопонимание и выйти на тот уровень, на котором играл.

— Вы поиграли в двух разных системах за один сезон. С одной стороны, «Северсталь», где явно больше нагрузки. С другой — СКА, где, наверное, нагрузки меньше, но гораздо выше моральное давление. Где вам было комфортнее?

— Да мне везде комфортно, если я играю.

— 52 броска, которые вы отразили во второй игре серии с ЦСКА, — это для вас в порядке вещей?

— Мне что 19, что 52. Чуть-чуть побольше уделю времени на восстановление, да и всё. 19 маловато, конечно, но свой класс нужно держать, чтобы количество бросков для тебя не имело значения.

— Вы не самый высокий по вратарским меркам. Почему во времена Суперлиги большинство вратарей были маленькими, а потом всё так изменилось в сторону увеличения габаритов.

— Честно, я даже и не знаю. Может быть, в Суперлиге было больше мастеров, пауз, площадки больше. Наверное, надо было играть в более энергозатратном стиле, чтобы успеть прийти, например, на резкую диагональ. А если ты более габаритный, то, думаю, это сложновато. Ну и смотрят, наверное, на заокеанский стиль — там ребята все большие, крупные.

Антон Слепышев против Александра Самонова Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

— Вы на свои габариты как смотрите — как на преимущество или как на недостаток?

— У меня в командах были и крупные, и небольшие вратари. Наверное, у меня собственный стиль при моих габаритах. Стараюсь играть агрессивно, активно, искать шайбу. Когда ты стоишь и видишь всю площадку так, что никто не может тебя закрыть, — это, естественно, не для меня. Так что в каких-то компонентах легче, в каких-то — тяжелее — палка о двух концах. В принципе, это не только моё мнение — все об этом могут сказать.

«Приезжает тот же Кадейкин — и ничего не меняется»

— Этот сезон открыл многих вратарей с новой стороны — Серебрякова, Дорожко, ряд других. Как бы вы объяснили их прогресс? Связано ли это с тем, что в большом количестве уехали иностранные полевые?

— Насколько я заметил, кто бы ни уезжал, уровень лиги не меняется. У нас работа остаётся. Просто все хотят доказать, стать лидерами. Плюс какие-то системы заточены под броски. Много бросков — много отбиваешь. Плюс многие ребята были за иностранцами в своих клубах. Вкупе всё это и даёт такой результат.

— То есть с отъездом условного Хартикайнена вам легче не стало?

— Но приезжает тот же Кадейкин, допустим, — и ничего не меняется. Тебя также закрывают, и также тебе ничего не видно, некомфортно, нужно искать шайбу.

— По ходу сезона анализируете игру других вратарей или сконцентрированы на себе?

— Посматриваю иногда короткие обзоры игр. А так, чтобы подмечать за кем-то что-то, такого нет.

— Разина со следующего сезона в «Северстали» не будет. Как восприняли новость о его отставке?

— Человек принял такое решение. Он пять лет в этой системе работал — наверное, какой-то свой ресурс закончился. Но ничего, посмотрим, как будет дальше, что будет за тренер.

— Как бы вы описали Разина? Какой он в общении с хоккеистами?

— Он может и накричать, и спокойно поговорить с любым. Может вызвать тет-а-тет, с кем-то на глазах у всей команды поговорить. Он может находить разный подход к каждому — это большой плюс для тренера.

— Для вратаря фигура главного тренера вообще важна? Или самое главное — тот тренер, который работает лично с вами?

— Если есть взаимопонимание по системе, если есть доверие, то уже неплохо. Бо́льшую часть времени мы, конечно, проводим с тренерами вратарей. Но всё равно они получают определённый посыл от главного — как играть в целом, другие детали.

«Просто после выезда позвонили и сказали, что обменивают»

— По сезону складывалось впечатление, что для СКА любое поражение — чуть ли не трагедия и повод делать серьёзные выводы. Как это было изнутри? Действительно ли в СКА настраивались на каждую игру как на последнюю?

— Да, у нас всегда была задача выигрывать матч. Таков вектор СКА. Ничего плохого в этом не вижу. Даже если были неудачные игры, мы настраивались на следующую как на самую важную. Это нормально.

— Многие связывали ваш обмен с тремя поражениями на Дальнем Востоке и в Новосибирске. Как вам объяснили эту сделку?

— Просто после выезда позвонили и сказали, что обменивают. Пожелали успехов, удачи, развития. Никаких обид не осталось. Это хоккей, а обмен — часть моей работы.

— Первый в вашей карьере обмен — из «Витязя» в СКА — был более предсказуемым?

— Нет, на тот момент ещё моложе был. Только начал играть в лиге — и обменяли.

— В прошлом году вы ездили на Олимпиаду, но так и не сыграли там. Как воспринимаете этот опыт? Какую пользу, кроме медали, эта поездка принесла?

— Всё равно тренировались с одними из лучших ребят в лиге — благодаря этом растёшь. Есть вратарская конкуренция — и это плюс. В ментальном плане было тяжело — ты в одном и том же месте, на карантине. Любой опыт, мне кажется, идёт на пользу.

— За полгода до этого у вас был противоположный опыт — почти полностью отыграли ЧМ-2021, но не попали в состав на четвертьфинал с Канадой. Какие впечатления остались от этого турнира?

— Уровень, конечно, был высоким. Говорили про ковидный чемпионат мира и что никто не приехал. Но у тех же шведов играли ребята, которые сейчас в НХЛ. Слабого уровня я не заметил. С теми же датчанами — как на чемпионате мира, так и на Олимпиаде — было очень тяжело играть. Уровень там высокий, а опыт положительный. Очень много сыграл на этом уровне и, в принципе, доволен.

Александр Самонов на ЧМ-2021 Фото: Simon Hasteg/Zuma/ТАСС

— Допускаете, что международная изоляция России затянется и за сборную уже не сыграете?

— Как будет, так будет. Сейчас от спортсменов ничего не зависит. Если позовут, мы всегда готовы представлять свою страну. Это почётно, ответственно и очень приятно.

— В сборной вы пересеклись с Сергеем Бобровским. Успели почерпнуть что-то новое от него?

— Он там очень недолго пробыл. Сначала сидел на карантине, потом пара раскаток, игра. Но видно, что человек — профессионал до мозга костей. Мелочей у него не бывает — начиная от разминок и заканчивая ледовыми тренировками.

«Андрей Василевский — вратарь с другой планеты»

— В НХЛ за кем-то из голкиперов следите?

— Да, в основном за нашими ребятами — за Илюхой Сорокиным, за Шестёрой наблюдаю. Отрадно видеть, что ребята растут, стараются, помогают своим клубам.

— Такое количество россиян-вратарей в НХЛ — результат системы или случайность?

— Эти ребята проходили через Сергея Ивановича Наумова и Рашита Давыдова. Я думаю, просто так туда не приедешь и не будешь всё ловить. Может быть, только Андрей Василевский — вратарь с другой планеты. Эти тренеры оставили большой след в карьере ребят. Понятно, что сейчас в НХЛ у них своя кухня, но, скажем так, скелет им заложили в России.

— Сами в сторону НХЛ смотрите?

— Понятно, что мечта остаётся мечтой. Но нужно, чтобы ровнее прошёл сезон и был такой же плей-офф, как сейчас — только подальше пройти. Нужно отработать свой контракт. Тогда уже можно будет об этом разговаривать, но не сейчас. Я рад, что здесь играю, получаю много времени.

— В «Северстали» у вас полностью белый шлем. Не успели раскрасить или не хотите?

— Пока не успел. Сезон скомканный. Если бы отдавал сейчас, то непонятно, когда бы сделали. Если всё сложится, наверное, в белом играть уже не буду.

— Кто самый опасный нападающий в КХЛ?

— Василий Глотов.

— Какой матч хотели бы переиграть?

— Да много таких. Навскидку, наверное, седьмой матч с ЦСКА можно было бы переиграть и 4:3 выиграть.

— Самый запоминающийся день в вашей карьере?

— Все приятные. Я ни разу не пожалел, что когда-то начал заниматься хоккеем. Поэтому тот день, когда впервые встал в ворота.

— На кого из вратарей равнялись в детстве?

— Егор Подомацкий.