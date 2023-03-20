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Российский нападающий «Тампы» Никиты Кучеров набрал 100 очков в сезоне НХЛ

Хорош на все сто! Безумным броском Кучеров пробил гроссмейстерскую отметку в НХЛ
Егор Бульчук
Кучеров набрал 100 очков в сезоне НХЛ
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«Тампа» потерпела оглушительное поражение, но у её лидера есть личный повод порадоваться.

Никита Кучеров, самый результативный российский хоккеист современности, в последнее время отошёл на второй план. В феврале-марте его «Тампа» влипла в тяжёлую ситуацию – проиграла шесть матчей из семи и утратила свой обычный чемпионский лоск.

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Сам Кучеров, приучивший аудиторию к шедеврам собственного сочинения, тоже потерял прежние позиции. Форвард продолжил стабильно набирать очки, но в гораздо менее впечатляющем темпе, чем ранее. В феврале у россиянина только три матча с 2+ баллами.

Тем не менее, под шумок общекомандных проблем Кучеров подобрался к гроссмейстерской отметке и в матче с «Нью-Джерси» её преодолел. На четвёртой минуте первого периода нападающий открыл счёт убойным щелчком в большинстве. Таким образом 86-й номер «Лайтнинг» набрал 100-е очко в текущем регулярном чемпионате.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Переход на вторую сотню случился для Кучерова в 71-й игре регулярного чемпионата. И хотя он идёт по фантастическому графику 1,408 балла за матч, претендовать на лидерство в бомбардирском рейтинге не может. Абсолютно недосягаемыми выглядят позиции Коннора Макдэвида (134 очка). Теоретически Кучеров может составить конкуренцию другому хоккеисту «Эдмонтона» — Леону Драйзайтлю: на балансе немца 104 очка.

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Кучеров проводит третий в своей карьере 100-очковый сезон. Ранее он выбил ровно 100 баллов в регуляре-2017/18 и 128 очков годом позже. По количеству сезонов с сотней в кармане Никита сравнялся с Евгением Малкиным. Среди действующих игроков мощнее Кучерова в этом статистическом разделе только четверо: Александр Овечкин и Драйзайтль (по четыре сезона), а также Макдэвид и Сидни Кросби (по шесть).

Впечатления Кучерова от личного достижения наверняка могли бы быть более яркими – их своей игрой смазал «Нью-Джерси». В середине второго периода «Тампа» усилиями Алекса Киллорна удвоила преимущество, но дальше «молний» ждал сущий кошмар. Ещё до перерыва они получили три шайбы в собственные ворота и внезапно оказались в роли догоняющих.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 марта 2023, понедельник. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 5
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Кучеров (Стэмкос) – 03:26 (5x5)   2:0 Киллорн (Чернак, Чирелли) – 26:30 (5x5)   2:1 Братт (Хишир, Сиверсон) – 26:39 (5x5)   2:2 Братт (Зигенталер, Хэмилтон) – 29:22 (5x5)   2:3 Хишир (Хэмилтон) – 32:02 (5x5)   2:4 Фут (Шарангович, Баль) – 49:51 (5x5)   2:5 Братт (Майер) – 59:48 (en)

На экваторе третьей двадцатиминутки гол Нолана Фута с передачи белоруса Егора Шаранговича укрепил превосходство «дьяволов», а на последних секундах Йеспер Братт оформил хет-трик, поразив пустые ворота.

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