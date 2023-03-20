«Это бесспорный абсурд». Как игроки «Миннесоты» восхищаются Капризовым

Рассказали, какие навыки хотели бы украсть у своих товарищей. Большинство, естественно, назвали качества Кирилла. Но какие?

Журналист The Athletic Джо Смит решил провести не самый обычный эксперимент и опросить хоккеистов «Миннесоты», задав каждому лишь один вопрос: «Какой навык ты хотел бы перенять у товарища по команде?» Обозреватель в течение нескольких месяцев общался с игроками «Уайлд».

Неудивительно, что большинство «дикарей» в ответах упомянули своего лидера — Кирилла Капризова.

Но вот что интересно: а какой именно навык одноклубники россиянина хотели бы у него украсть?

Капитану «Миннесоты» Джареду Сперджену потребовалось всего несколько миллисекунд, чтобы дать достойный ответ на вопрос.

«Какой навык я хотел бы перенять у товарища по команде? А какой навык Кирилла мы можем взять?» — сказал Сперджен, улыбаясь.

Райан Хартман через раздевалку выразился чуть иначе, крикнув:

«Ещё никто не назвал самого Кирилла?»

«Говорят, что подражание — это высшая форма лести. И для большинства игроков Капризов был фаворитом.

Почему нет? Он суперзвезда, кандидат на звание MVP, которым восхищаются даже лучшие игроки лиги», — пишет Смит.

Кирилл Капризов Фото: DARRYL DYCK/AP Photo/ТАСС

Кирилл Капризов любит выходить на лёд с такими звёздами, как Коннор Макдэвид. Но разве это восхищение не взаимно?

«Спрашивайте у игроков команд», — улыбаясь, отвечает Капризов.

Так журналист The Athletic и сделал. Суперзвезды, такие как Маккиннон, Кросби и Кучеров, разбирают игру Капризова. «У него нет слабостей», — говорит Кросби.

И, как и следовало ожидать, первая часть опрошенных игроков «Миннесоты» выбрала ту или иную часть игры № 97.

«[Я хотел бы перенять] только то, как он защищает шайбу, его мастерство», — сказал Кален Эддисон.

«То, как сильно его катание», — ответил Маркус Фолиньо.

«То, как он режет углы и прикрывает шайбу, — сообщил Брэндон Дюхайм. — Вероятно, это одно из его главных преимуществ».

«То, как он управляет своими бёдрами и режет углы — у меня этого навыка нет, — сказал Сэм Стил. — Он так хорошо умеет делать это. Обычно такое расположение ног называют «на 10 часов и два часа». У него трудно отобрать шайбу».

У Мэтта Дамбы был короткий, но понятный ответ: «Бёдра Кирилла».

Капризов, конечно, был не единственным игроком, вызывавшим восхищение — как за таланты на льду, так и за качества за пределами площадки. Несколько игроков, включая Мэтта Болди, Джейка Миддлтона и Джона Меррилла, отметили отличное катание шведского защитника Юнаса Бродина.

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«Он так быстро сокращает разрыв между собой и соперником, буквально во всех направлениях», — сказал Меррилл. — Это похоже на управление джойстиком. Он может двигаться во всех направлениях в любое время. Никогда не кажется, будто его догонят и загонят в угол. Он всегда такой плавный и быстрый».

Вратарь Марк-Андре Флёри выбрал Меррилла по другой причине: «Танцевальные движения Джонни Меррилла, — смеясь, сказал Флёри. — Ему это нравится. Он хорошо двигается».

Марк-Андре Флёри Фото: Josie Lepe/AP Photo/ТАСС

И Меррилл не одинок в этом деле.

«Я бы назвал танцевальные движения Цуккарелло после матчей, — сказал Мэйсон Шоу. — Такие плавные. Отточенные. Когда он танцует, я обычно сижу на своём месте и смеюсь. Я хотел бы повторить его движения однажды. Он входит как ди-джей, мы называем его имя, и он устраивает шоу секунд на 30. Я аплодирую, а затем пытаюсь повторить их».

Цуккарелло, сидевший напротив Шоу, рассмеялся, преуменьшив значение выбора вингера: «Это, наверное, потому, что я сижу рядом».

Цуккарелло оглядел раздевалку. Капризов прошёл мимо.

«Ребята уже отвечали Кирилл?» — спросил Цуккарелло. А затем решил изменить свой выбор.

«Я бы выбрал компьютерные навыки Филипа Густавссона, — сказал Цуккарелло. — Он знает в этой сфере всё. Возможно, я нашёл бы себе работу после карьеры, если бы у меня были его навыки. Для меня он айтишник».

Густавссон, по совпадению, выбрал способность Цуккарелло быть плеймейкером как навык, который он бы украл. Но когда ему сказали, что Цуккарелло хвалит его навыки в IT, шведский вратарь пришёл в ярость.

«Он даже не знает, как включить свой телефон! — сказал Густавссон. — Он не знает, как скачать какое-либо приложение. Я должен приезжать и всё устанавливать».

Ответы про внеигровые качества были самыми весёлыми.

«Может быть, развязность Дамбы, — сказал Дюхайм. — Его стиль. У Райана Ривза хорошее барахло, но не топовое».

«Я бы взял немного стиля Дамбы», — сказал Фолиньо.

«Что насчёт «тупой самоуверенности» Дюхайма?» — сказал Коннор Дьюар. — Что это значит? Он не понимает таких вещей, как социальные сигналы и всё подобное», — пошутил Дьюар.

Тем не менее, несмотря на все шутливые и творческие ответы, Капризов был самым популярным. До того как Гринвея обменяли в «Баффало», Джордан сказал: «Голеадорство Капризова — одно из лучших, что я когда-либо видел. То дерьмо, которое он может делать с шайбой, умение забивать, — это бесспорный абсурд», — сказал Гринвей.

«Его щелчок, его бросок, — сказал Сперджен. — Кажется, он может принять шайбу в любом месте, бросить её, и этот бросок окажется мощным».

А что украл бы сам Капризов?

«Вероятно, умение Цукки раздавать передачи», — сказал он, улыбаясь.

«Что насчёт моего броска?» — спросил Хартман.

«У Харци иногда бывает хороший бросок», — ответил Кирилл.

Ветеран защиты Алекс Голигоски не был удивлён, что большинство людей выбрали Капризова. «А почему они не должны?» — спросил он.

Что товарищей по команде восхищает в россиянине, так это его упорство, стойкость и преданность делу на каждой половине льда.

«У Капризова трудовая этика игрока четвёртого звена и поведение капитана», — утверждает Фолиньо.

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Тафгаю Ривзу было трудно выбрать что-то одно из игры Капризова, что он бы украл: «Всё, что делает Кирилл. Я возьму его руки. Так я смогу играть, несмотря на своё плохое катание».

Выходя из раздевалки, Ривз обернулся. Он улыбнулся.

«Ах да, — сказал Ривз. — И его зарплату».

Что ж, мы вновь убеждаемся в том, как сильно Капризова любят в «Миннесоте», как им восхищаются, как его ценят. Будем надеяться, что навыки россиянина всё же не будут похищены ни одноклубниками, ни соперниками. Но что можно сказать наверняка: одну вещь никому из игроков «Миннесоты», включая самого Капризова, красть у товарищей не придётся. Что это? Хорошие, надёжные и верные друзья.