«Ак Барс» — следующая жертва «Адмирала»? Звёзды Казани слишком самоуверенны

Хоккеисты Билялетдинова прилетели во Владивосток за икрой, забыв о самом главном в плей-офф.

«Матч шёл до ошибки, мы реализовали свой момент в большинстве. Хорошо, что взяли две игры дома, едем в солнечный Владивосток за икрой», — заявил журналистам нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов после второго победного домашнего матча с «Адмиралом».

Артём известен как прекрасный рассказчик и весёлый человек, поэтому каждое его интервью разлетается на несколько цитат. Вот и теперь Лукоянов не забыл напомнить про визитную карточку Дальнего Востока – морепродукты и икру.

Вот только про сумасшедший настрой «Адмирала» тоже не следовало забывать. Команда Леонида Тамбиева, уже успевшая выбить из турнира «Салават Юлаев», не собирается останавливаться на достигнутом. «Моряки», чьи зарплаты одни из самых низких в лиге, выходят на каждый матч как на последний бой. В чём мы в очередной раз убедились сегодня. Малейшая расслабленность и самоуверенность в плей-офф сразу обернулись для Казани поражением.

Да, зрелищной встреча не получилась – основное время завершилось нулевой ничьей. Но на первый план в таких играх всегда выходит результат. Кого интересует красота, если твоя команда проиграет и останется не у дел? Важен только счёт на табло, всё остальное вторично. И главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прекрасно это понимает. Играть в открытый хоккей с переполненным звёздными хоккеистами «Ак Барсом» смерти подобно.

В результате всё решил гол защитника Евгения Лисовца в дополнительное время. Белорус с кистей бросил из-под соперника, а не видевший момента броска Билялов пропустил шайбу в ближний угол.

Евгений вообще заслуживает отдельного внимания. Хоккеист, от которого в своё время отказались в «Салавате Юлаеве» и «Витязе», стал своим на Дальнем Востоке.

Феномен Лисовца в том, что забивает он редко, но метко и в самые нужные моменты. Например, именно он сравнял счёт в третьем матче серии с «Салаватом» за несколько минут до конца третьего периода. Интересно, что с противоположной стороны есть Кристиан Хенкель (правда, в серии с «Нефтехимиком» он получил повреждение) – ещё один крепкий белорусский защитник. Так что у двух белорусов в теории могло бы наметиться занимательное противостояние.

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Конечно, отметим и вратаря хозяев Никиту Серебрякова, отразившего сегодня все 48 бросков соперника по воротам.

«Настоящий плей-оффный хоккей, настоящая плей-оффная игра. Спасибо ребятам, что правильно отреагировали на те вещи, которые мы сегодня подправили. В большинстве моментов не прогнулись, не уступили, стояли друг за друга, бились, сражались. Молодцы, конечно. Сейчас поулыбаемся и будем готовиться к следующему матчу», – подытожил сегодняшнюю победу своей команды главный тренер Леонид Тамбиев.

В случае ещё одного успеха «Адмирала» в ближайших двух матчах Казань обеспечит себе повторное возвращение во Владивосток, что может не слишком хорошо сказаться на «барсах» в плане свежести и физической формы. Всё в этой серии только начинается, о каких-либо лёгких прогулках в «Ак Барсе» могут даже не мечтать.